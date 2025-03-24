Borsa İstanbul haftaya sürprizle başladı

Serkan Güngör:

anlayanlardan ozur dilerim ama tedbir dedikleri dun aciklanan su satisi yasaklama olayi mi.. ee bu satma dusmesin demek zaten. ee ama sanane satarim satarim .. yanlis degerlendirmis olabilirim bu gibi seylerden cok anlamiyorum ( bi ornek olsun istedim anlamadigimiza anlamiyorum, bilmiyorim diyebilelim.. ogrenmenin ilk sarti da bu )