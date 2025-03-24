Borsa İstanbul haftaya sürprizle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul haftaya sürprizle başladı

Borsa İstanbul haftaya sürprizle başladı

Borsa İstanbul'da geçen hafta ardı ardına yaşanan sert satışlar kayıpları gündeme getirmişti. Haftanın ilk günü itibariyle BIST 100 endeksi 1,35'lik açılışla 9.167,00 puanla işlemlere başladı.

24.03.2025 10:14
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Borsa İstanbul, geçen hafta sert satışlara sahne oldu. Perşembe ve cuma günü ardı ardına gelen düşüşlerle yatırımcılar hisse kayıpları yaşamıştı. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 7,81'lik değer kaybıyla haftayı 9.044,64 puanla noktalamıştı.

TEDBİRLER ARDI ARDINA GELDİ

Para piyasalarında hareketli saatlerin ardından .eşitli önlemler devreye girmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklarken, halka açık şirketlerin pay geri alımları kolaylaştırıldı. Ayrıca kredili işlemlerde öz kaynak oranı da esnetildi.

ROBOTLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Borsa İstanbul da pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1'den 3:1'e düşürdü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti ise bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi. Analistler, bu düzenlemenin özellikle algoritmik işlemler üzerinde etkili olabileceğini belirterek, alım-satım bandının daralabileceğine dikkat çekti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul haftaya sürprizle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ömer duman:
    gel gel yapıyor sonra elinize verecek 37 4 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Herşey saray saltanati için 15 5 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Borsa yukseldı düşüş e geçtı gıbı 9 3 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    oldu biti masallah!! 10 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    anlayanlardan ozur dilerim ama tedbir dedikleri dun aciklanan su satisi yasaklama olayi mi.. ee bu satma dusmesin demek zaten. ee ama sanane satarim satarim .. yanlis degerlendirmis olabilirim bu gibi seylerden cok anlamiyorum ( bi ornek olsun istedim anlamadigimiza anlamiyorum, bilmiyorim diyebilelim.. ogrenmenin ilk sarti da bu ) 6 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Borsanın übüğünü sıkarsan olacağı budur...Sadece yerinde saymaktan başka bir şe yaramaz bu yöntem... 7 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    herşeyi güzel göstermeye çalışsanız da yaşayan ve işin içinde olan daha iyi biliyor 2 0 Yanıtla
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