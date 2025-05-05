Milyonlarca yatırımcıya müjde! Borsa İstanbul\'da devrim niteliğinde adım

Abuzer Kadayıf:

Dakka başı uçak kalkıyor mesela bu havayolu şirketleri iş yapmıyor mu zararına mı taşıyor o kadar insanı alanlarda blr simit bile 100 tl iken bu hissede ki bekleyiş rötar neden ölelim de sümen altı mı olsun içerdeki para hayırdır hemşerim