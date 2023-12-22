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Borsa İstanbul'un 150. yıl gongu, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'un 150. yıl gongu, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı

Borsa İstanbul'un 150. yıl gongu, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı Dünyada ilk borsanın bulunduğu Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong törenine ev sahipliği yaptı.

Borsa İstanbul\'un 150. yıl gongu, Kütahya\'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı
22.12.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
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Borsa İstanbul'un 150. yıl gongu, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı

KÜTAHYA - Dünyada ilk borsanın bulunduğu Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong törenine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Borsa İstanbul'un Sarıyer'deki binasında gerçekleşen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ne canlı bağlantı yaptı ve eş zamanlı olarak gong çalındı. Aynı zamanda gong, Borsa İstanbul'un başlattığı BIST500 Endeksi için de çalmış oldu.

Çavdarhisar'daki törene Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Alim Işık ve protokol mensupları katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'un 150. yıl gongu, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kentinde çaldı - Son Dakika


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