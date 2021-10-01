Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 680 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|57.855.000.000
|1,26
|Ford Otosan
|57.303.603.000
|8,21
|Koç Holding
|57.057.706.125
|1,12
|Enka İnşaat
|57.008.000.000
|0,97
|Garanti BBVA
|38.766.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.405.400.000
|6,91
|ASELSAN
|34.336.800.000
|1,71
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|33.118.000.000
|1,32
|SASA Polyester
|29.769.600.000
|8,42
|Tüpraş
|28.597.872.640
|2,33
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.675.000.000
|6,00
|Şişe Cam
|25.240.883.823
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,33
|Arçelik
|22.190.914.252
|1,46
|Coca Cola İçecek
|21.443.456.923
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.934.746.406
|0,48
Kaynak: AA
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