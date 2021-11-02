Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 804 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|67.760.721.000
|7,53
|Ereğli Demir Çelik
|66.815.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|60.648.000.000
|1,03
|Koç Holding
|59.695.040.097
|1,17
|Garanti Bankası
|42.672.000.000
|0,60
|İskenderun Demir Çelik
|39.701.000.000
|1,37
|Bim Mağazalar
|38.891.160.000
|7,00
|ASELSAN
|37.209.600.000
|1,80
|Tüpraş
|35.133.813.760
|2,86
|Turkcell
|34.298.000.000
|1,69
|SASA Polyester
|33.712.000.000
|8,35
|Akbank
|31.564.000.000
|0,45
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.100.000.000
|5,62
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|1,77
|Şişe Cam
|26.404.905.164
|0,98
|İş Bankası (C)
|26.189.825.400
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.905.155.134
|0,43
|Arçelik
|23.231.535.688
|1,57
|Sabancı Holding
|22.974.948.263
|0,55
|Gübre Fabrikaları
|22.712.000.000
|13,19
Kaynak: AA
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