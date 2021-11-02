Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 804 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 67.760.721.000 7,53 Ereğli Demir Çelik 66.815.000.000 1,28 Enka İnşaat 60.648.000.000 1,03 Koç Holding 59.695.040.097 1,17 Garanti Bankası 42.672.000.000 0,60 İskenderun Demir Çelik 39.701.000.000 1,37 Bim Mağazalar 38.891.160.000 7,00 ASELSAN 37.209.600.000 1,80 Tüpraş 35.133.813.760 2,86 Turkcell 34.298.000.000 1,69 SASA Polyester 33.712.000.000 8,35 Akbank 31.564.000.000 0,45 Tofaş Oto Fabrikası 28.100.000.000 5,62 Türk Telekom 27.020.000.000 1,77 Şişe Cam 26.404.905.164 0,98 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 23.905.155.134 0,43 Arçelik 23.231.535.688 1,57 Sabancı Holding 22.974.948.263 0,55 Gübre Fabrikaları 22.712.000.000 13,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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