Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 827 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.269.821.000 7,92 Ereğli Demir Çelik 66.465.000.000 1,28 Koç Holding 63.397.451.250 1,24 Enka İnşaat 61.432.000.000 1,05 Garanti BBVA 44.100.000.000 0,62 Bim Mağazalar 39.619.800.000 7,13 İskenderun Demir Çelik 39.411.000.000 1,36 ASELSAN 37.255.200.000 1,81 Tüpraş 36.410.951.680 2,96 Turkcell 35.486.000.000 1,75 SASAa Polyester 33.689.600.000 8,35 Akbank 32.552.000.000 0,46 Türk Telekom 28.875.000.000 1,89 Tofaş Oto Fabrikası 28.525.000.000 5,70 İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,38 Şişe Cam 27.017.547.975 1,00 Yapı ve Kredi Bankası 24.580.919.236 0,44 Sabancı Holding 24.137.978.504 0,58 Arçelik 23.569.399.790 1,59 Gübre Fabrikaları 23.146.200.000 13,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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