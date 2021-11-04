Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 827 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.269.821.000
|7,92
|Ereğli Demir Çelik
|66.465.000.000
|1,28
|Koç Holding
|63.397.451.250
|1,24
|Enka İnşaat
|61.432.000.000
|1,05
|Garanti BBVA
|44.100.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|39.619.800.000
|7,13
|İskenderun Demir Çelik
|39.411.000.000
|1,36
|ASELSAN
|37.255.200.000
|1,81
|Tüpraş
|36.410.951.680
|2,96
|Turkcell
|35.486.000.000
|1,75
|SASAa Polyester
|33.689.600.000
|8,35
|Akbank
|32.552.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|28.875.000.000
|1,89
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.525.000.000
|5,70
|İş Bankası (C)
|27.089.819.400
|0,38
|Şişe Cam
|27.017.547.975
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.580.919.236
|0,44
|Sabancı Holding
|24.137.978.504
|0,58
|Arçelik
|23.569.399.790
|1,59
|Gübre Fabrikaları
|23.146.200.000
|13,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi