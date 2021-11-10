Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 863 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 70.883.820.000 7,87 Ereğli Demir Çelik 67.305.000.000 1,29 Koç Holding 65.274.015.807 1,18 Enka İnşaat 63.616.000.000 1,05 Garanti Bankası 44.604.000.000 0,63 İskenderun Demir Çelik 42.195.000.000 1,46 Bim Mağazalar 40.348.440.000 6,01 ASELSAN 38.737.200.000 1,88 Tüpraş 38.539.514.880 2,85 Turkcell 36.916.000.000 1,68 SASA Polyester 35.840.000.000 8,88 Akbank 32.708.000.000 0,47 Tofaş Oto Fabrikası 30.600.000.000 6,12 Türk Telekom 30.240.000.000 1,98 Şişe Cam 28.395.994.301 1,05 İş Bankası (C) 27.989.813.400 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,47 Sabancı Holding 25.892.725.884 0,58 Türk Hava Yolları 24.991.800.000 0,43 Arçelik 24.312.700.816 1,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde

Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak

17 yaşındaki genç, balkondan atlayarak intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun

Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi

Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor

Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor