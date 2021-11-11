Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 73.515.645.000 8,16 Ereğli Demir Çelik 68.040.000.000 1,31 Enka İnşaat 67.872.000.000 1,12 Koç Holding 65.730.477.456 1,19 Garanti Bankası 44.520.000.000 0,63 İskenderun Demir Çelik 44.167.000.000 1,53 Bim Mağazalar 40.196.640.000 5,98 ASELSAN 39.193.200.000 1,90 Tüpraş 39.190.604.800 2,90 Turkcell 37.708.000.000 1,72 SASA Polyester 36.041.600.000 8,93 Akbank 32.760.000.000 0,47 Türk Telekom 30.730.000.000 2,01 Tofaş Oto Fabrikası 30.575.000.000 6,11 Şişe Cam 29.008.637.112 1,07 İş Bankası (C) 27.854.814.300 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 26.016.917.955 0,47 Sabancı Holding 25.933.533.963 0,58 Arçelik 24.623.535.790 1,66 Türk Hava Yolları 24.453.600.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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