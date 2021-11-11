Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|73.515.645.000
|8,16
|Ereğli Demir Çelik
|68.040.000.000
|1,31
|Enka İnşaat
|67.872.000.000
|1,12
|Koç Holding
|65.730.477.456
|1,19
|Garanti Bankası
|44.520.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|44.167.000.000
|1,53
|Bim Mağazalar
|40.196.640.000
|5,98
|ASELSAN
|39.193.200.000
|1,90
|Tüpraş
|39.190.604.800
|2,90
|Turkcell
|37.708.000.000
|1,72
|SASA Polyester
|36.041.600.000
|8,93
|Akbank
|32.760.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|30.730.000.000
|2,01
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.575.000.000
|6,11
|Şişe Cam
|29.008.637.112
|1,07
|İş Bankası (C)
|27.854.814.300
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,47
|Sabancı Holding
|25.933.533.963
|0,58
|Arçelik
|24.623.535.790
|1,66
|Türk Hava Yolları
|24.453.600.000
|0,42
Kaynak: AA
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