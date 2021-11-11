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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

11.11.2021 18:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan73.515.645.0008,16
Ereğli Demir Çelik68.040.000.0001,31
Enka İnşaat67.872.000.0001,12
Koç Holding65.730.477.4561,19
Garanti Bankası44.520.000.0000,63
İskenderun Demir Çelik44.167.000.0001,53
Bim Mağazalar40.196.640.0005,98
ASELSAN39.193.200.0001,90
Tüpraş39.190.604.8002,90
Turkcell37.708.000.0001,72
SASA Polyester36.041.600.0008,93
Akbank32.760.000.0000,47
Türk Telekom30.730.000.0002,01
Tofaş Oto Fabrikası30.575.000.0006,11
Şişe Cam29.008.637.1121,07
İş Bankası (C)27.854.814.3000,37
Yapı ve Kredi Bankası26.016.917.9550,47
Sabancı Holding25.933.533.9630,58
Arçelik24.623.535.7901,66
Türk Hava Yolları24.453.600.0000,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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