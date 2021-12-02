Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 215 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 89.768.000.000 1,48 Ford Otosan 88.955.685.000 9,88 Ereğli Demir Çelik 81.900.000.000 1,57 Koç Holding 76.279.813.344 1,38 İskenderun Demir Çelik 65.366.000.000 2,26 SASA Polyester 52.080.000.000 12,90 ASELSAN 49.932.000.000 2,42 Garanti Bankası 48.930.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 45.325.000.000 9,06 Turkcell 43.428.000.000 1,98 BİM Mağazalar 42.564.720.000 6,34 Şişe Cam 40.802.011.228 1,51 Tüpraş 39.065.395.200 2,89 Türk Telekom 35.735.000.000 2,34 Akbank 35.412.000.000 0,50 Arçelik 31.259.186.763 2,11 İş Bankası (C) 31.004.793.300 0,41 Yapı ve Kredi Bankası 28.719.974.366 0,51 Gübre Fabrikaları 28.022.600.000 15,32 Sabancı Holding 27.280.200.557 0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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