Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 215 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|89.768.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|88.955.685.000
|9,88
|Ereğli Demir Çelik
|81.900.000.000
|1,57
|Koç Holding
|76.279.813.344
|1,38
|İskenderun Demir Çelik
|65.366.000.000
|2,26
|SASA Polyester
|52.080.000.000
|12,90
|ASELSAN
|49.932.000.000
|2,42
|Garanti Bankası
|48.930.000.000
|0,69
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.325.000.000
|9,06
|Turkcell
|43.428.000.000
|1,98
|BİM Mağazalar
|42.564.720.000
|6,34
|Şişe Cam
|40.802.011.228
|1,51
|Tüpraş
|39.065.395.200
|2,89
|Türk Telekom
|35.735.000.000
|2,34
|Akbank
|35.412.000.000
|0,50
|Arçelik
|31.259.186.763
|2,11
|İş Bankası (C)
|31.004.793.300
|0,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.719.974.366
|0,51
|Gübre Fabrikaları
|28.022.600.000
|15,32
|Sabancı Holding
|27.280.200.557
|0,61
Kaynak: AA
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