Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 295 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 91.056.000.000 1,50 Ford Otosan 89.622.414.000 9,95 Ereğli Demir Çelik 82.950.000.000 1,59 Koç Holding 79.272.173.043 1,44 İskenderun Demir Çelik 67.860.000.000 2,35 SASA Polyester 50.288.000.000 12,46 ASELSAN 49.749.600.000 2,41 Garanti BBVA 49.728.000.000 0,70 Tofaş Oto Fabrikası 44.450.000.000 8,89 Turkcell 44.440.000.000 2,03 BİM Mağazalar 43.596.960.000 6,49 Şişe Cam 40.250.632.698 1,49 Tüpraş 39.240.688.640 2,90 Akbank 36.764.000.000 0,52 Türk Telekom 36.225.000.000 2,37 İş Bankası (C) 32.354.784.300 0,43 Arçelik 31.745.711.071 2,14 Yapı ve Kredi Bankası 29.564.679.494 0,53 Sabancı Holding 28.300.402.523 0,63 Gübre Fabrikaları 28.139.500.000 15,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın

Raylarda yürüyen adam, arkasından gelen trenin altında can verdi

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins