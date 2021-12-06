Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 295 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|91.056.000.000
|1,50
|Ford Otosan
|89.622.414.000
|9,95
|Ereğli Demir Çelik
|82.950.000.000
|1,59
|Koç Holding
|79.272.173.043
|1,44
|İskenderun Demir Çelik
|67.860.000.000
|2,35
|SASA Polyester
|50.288.000.000
|12,46
|ASELSAN
|49.749.600.000
|2,41
|Garanti BBVA
|49.728.000.000
|0,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|44.450.000.000
|8,89
|Turkcell
|44.440.000.000
|2,03
|BİM Mağazalar
|43.596.960.000
|6,49
|Şişe Cam
|40.250.632.698
|1,49
|Tüpraş
|39.240.688.640
|2,90
|Akbank
|36.764.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|36.225.000.000
|2,37
|İş Bankası (C)
|32.354.784.300
|0,43
|Arçelik
|31.745.711.071
|2,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.564.679.494
|0,53
|Sabancı Holding
|28.300.402.523
|0,63
|Gübre Fabrikaları
|28.139.500.000
|15,39
Kaynak: AA
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