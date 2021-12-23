Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 130 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|90.160.000.000
|1,73
|Enka İnşaat
|81.368.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|77.937.111.000
|8,66
|Koç Holding
|70.041.504.141
|1,27
|İskenderun Demir Çelik
|59.044.000.000
|2,04
|Garanti Bankası
|50.022.000.000
|0,71
|SASA Polyester
|49.302.400.000
|12,22
|ASELSAN
|45.919.200.000
|2,23
|Turkcell
|41.206.000.000
|1,88
|Şişe Cam
|40.587.586.244
|1,50
|Akbank
|39.832.000.000
|0,57
|BİM Mağazalar
|39.316.200.000
|5,85
|Tüpraş
|36.636.328.960
|2,71
|Türk Telekom
|36.260.000.000
|2,38
|İş Bankası (C)
|34.874.767.500
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|34.325.000.000
|6,86
|Arçelik
|32.786.332.507
|2,21
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.902.561.545
|0,54
|Türk Hava Yolları
|26.427.000.000
|0,46
|Sabancı Holding
|26.198.786.474
|0,58
Kaynak: AA
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