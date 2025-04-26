Borsa ve Dolar Bu Hafta Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 15,07 ile Tofaş ve yüzde 13,37 ile Galatasaray izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,00 ile GrainTürk Holding, yüzde 11,24 ile Mia Teknoloji ve yüzde 9,63 ile Enerya Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.

Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)