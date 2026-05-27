Borsa Yapay Zeka ile Yükseldi

27.05.2026 17:02
New York borsası, yapay zeka hisselerindeki artışla güne pozitif başladı. Petrol fiyatları düştü.

NEW New York borsası, yapay zeka ile ilişkili hisselerdeki ivmeyle güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 50.487,16 puanla, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artışla 7.526,01 puanla ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kazançla 26.695,44 puanla açıldı.

Micron Technology hisselerindeki rallinin teknoloji sektöründe geniş kapsamlı bir yükselişi desteklediği pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün hisseleri yüzde 19'dan fazla değer kazanan ve piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Micron Technology bugün de güne yüzde 5 artışla başladı.

Analistler, çip sektöründeki bazı diğer şirketlerin hisselerinin de Micron'un yükselişini takip ettiğine işaret ederek, yatırımcıların yapay zeka ile ilişkili yarı iletken şirketlerine yoğun ilgi göstermeye devam ettiğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında yer alıyor. İran'ın ABD ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiği bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri döndüreceğine yönelik haber, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

Brent petrolün vadeli varil TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,61 azalışla 93,1 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4,5 azalarak 89,71 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ateşkesin kırılgan durumuna rağmen Washington ile Tahran yönetimlerinin bir anlaşmaya varabileceğine dair temkinli iyimserliğin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

