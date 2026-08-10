Borsa Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Borsa Yatay Seyirle Başladı

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New York borsası, Orta Doğu gelişmeleri ve enflasyon verileriyle yatay seyretti.

New York borsası, Orta Doğu'daki gelişmeler ile ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 54.072,66 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 7.751,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 26.680,44 puana geriledi.

???????Pay piyasaları, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve devam eden bilanço sezonunun yatırımcılar tarafından takip edileceği haftaya sınırlı hareketlerle başladı.

ABD ile İran arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik olası bir anlaşmaya ilişkin haber akışı yakından izlenirken, iki ülke arasındaki diplomatik girişimlere dair belirsizlik sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de ülkesinin stratejisinin "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak" olduğunu ifade etti.

İran yönetimi geçen hafta Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını belirtmişti.

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden normale dönme ihtimali, petrol fiyatlarındaki yükselişin yol açtığı enflasyon endişelerinin hafiflemesi açısından önem taşıyor.

Bu ortamda, ABD'de 12 Ağustos'ta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile 13 Ağustos'ta açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda beklenmedik şekilde azaldığını gösteren verilerin ardından, enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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