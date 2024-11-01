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Ekonomi

Borsa Yükselişe Geçti

New York borsası, Amazon'un iyi sonuçlarıyla ekimdeki istihdam yavaşlamasına rağmen yükseldi.

01.11.2024 17:47
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New York borsası, ABD'de istihdam artışının ekimde kasırgalar ve işçi grevlerinin etkisiyle keskin bir şekilde yavaşlamasına karşın ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası teknoloji hisselerindeki toparlanmayla haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artarak 41.869,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 5.723,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 18.189,66 puana yükseldi.

ABD ekonomisinin durumu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken pay piyasaları kasım ayının ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ülkeyi kasırgaların vurduğu ve işçi grevlerinin yaşandığı ekim ayında 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Söz konusu dönemde istihdam Aralık 2020'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazançtaki artış ise aynı dönemde yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e tırmandı.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilmeye devam edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Amazon'un hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in hisseleri de şirketin beklenenden güçlü gelir tahmini sunması sonrası yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise şirketin gelirinde yaşanan artışa karşın Çin'deki satışlarının zayıflamasının etkisiyle yüzde 1'in üzerinde düştü.

ABD'nin önde gelen enerji şirketlerinden ExxonMobil ile Chevron'un hisseleri de bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın şirketlerin karlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 4,7 yükseldi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, New York, Ekonomi, Amazon, Finans, Borsa, Son Dakika

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