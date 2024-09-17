Borsa Yükselişte, Fed Kararları Bekleniyor

Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi ABD ekonomisinde yavaşlamaya ilişkin endişeleri yatıştıran veriler sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artarak 41.723,78 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.655,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 17.707,01 puana tırmandı.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanan veriler sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in 2020'den bu yana ilk faiz indirimini duyurması beklenirken, Bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 61, 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali ise yüzde 37 seviyesinde bulunuyor.

Son zamanlarda daha iyi gelen bazı verilere rağmen, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiği görülüyor.

ABD'de bugün açıklanan veriler de ABD ekonomisinde keskin bir yavaşlamaya yönelik endişeleri azaltmaya yardımcı oldu.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda ağustosta yaşanan beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de sanayi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, Amazon Web Services (AWS) ile stratejik işbirliğini genişlettiklerini duyurmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Microsoft'un hisseleri de şirketin üç aylık temettü oranında yüzde 10'luk artışa gitme kararı sonrası yüzde 2'ye yakın yükseldi.