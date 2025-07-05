Borsa Yükseliyor, Dolar Düşüyor

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve avro kazandırrken, dolar yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,26 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.450,80 ve en yüksek 10.379,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 3,88 yükselişle 21.262,36 puan, hizmetler endeksi yüzde 7,58 artışla 10.263,33 puan, mali endeksi yüzde 9,43 yükselişle 13.204,76 puan ve sanayi endeksi yüzde 7,68 artışla 12.891,41 puan oldu.

Fenerbahçe en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,09 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'yi yüzde 23,82'yle Oba Makarnacılık, yüzde 17,85'le Mavi Giyim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 40,85'le Turex Turizm, yüzde 4,19'la Balsu Gıda ve yüzde 2,19'la Margun Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 689 milyar 472 milyon lirayla ASELSAN, 577 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 410 milyar 54 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,62 artışla 4 bin 267 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,31 değer kazancıyla 28 bin 754,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,13 düşüşle 39,8360 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 artışla 46,9920 lira oldu.

Geçen hafta 54,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62 kayıpla 54,4300 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,62 artışla 50,2800 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)