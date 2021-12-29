Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,20
|7,36
|-2,17
|Global Yat. Holding
|1,99
|2,03
|-1,97
|Doğuş Otomotiv
|44,90
|45,76
|-1,88
|Türk İlaç Serum
|12,19
|12,39
|-1,61
|Alarko Holding
|12,28
|12,43
|-1,21
|Anadolu Grubu Holding
|38,24
|38,56
|-0,83
|Gübre Fabrik.
|81,20
|81,85
|-0,79
|Hektaş
|14,85
|14,95
|-0,67
|Koza Altın
|118,80
|119,60
|-0,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,00
|12,08
|-0,66
|Aydem Enerji
|6,02
|6,06
|-0,66
|Otokar
|349,60
|351,60
|-0,57
|Verusa Holding
|47,74
|47,98
|-0,50
|Coca Cola İçecek
|89,60
|90,05
|-0,50
|İş Y. Men. Değ.
|21,80
|21,86
|-0,27
|Türkiye Sigorta
|5,02
|5,03
|-0,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,34
|6,35
|-0,16
|Akbank
|7,35
|7,36
|-0,14
|Erbosan
|113,90
|114,00
|-0,09
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|2,20
|0,00
Kaynak: AA
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