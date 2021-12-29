Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 29.12.2021 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) BIST 100 ARD Bilişim Teknolojileri 7,20 7,36 -2,17 Global Yat. Holding 1,99 2,03 -1,97 Doğuş Otomotiv 44,90 45,76 -1,88 Türk İlaç Serum 12,19 12,39 -1,61 Alarko Holding 12,28 12,43 -1,21 Anadolu Grubu Holding 38,24 38,56 -0,83 Gübre Fabrik. 81,20 81,85 -0,79 Hektaş 14,85 14,95 -0,67 Koza Altın 118,80 119,60 -0,67 QUA Granite Hayal Yapı 12,00 12,08 -0,66 Aydem Enerji 6,02 6,06 -0,66 Otokar 349,60 351,60 -0,57 Verusa Holding 47,74 47,98 -0,50 Coca Cola İçecek 89,60 90,05 -0,50 İş Y. Men. Değ. 21,80 21,86 -0,27 Türkiye Sigorta 5,02 5,03 -0,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,34 6,35 -0,16 Akbank 7,35 7,36 -0,14 Erbosan 113,90 114,00 -0,09 Emlak Konut GMYO 2,20 2,20 0,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)