Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 374,60 409,70 -8,57 Esenboğa Elektrik 31,68 33,80 -6,27 Galatasaray Sportif 3,43 3,61 -4,99 Çimsa 25,70 26,98 -4,74 Verusa Holding 47,00 49,26 -4,59 Fenerbahçe Futbol 31,00 32,42 -4,38 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 39,70 -4,28 Jantsa Jant Sanayi 62,30 65,00 -4,15 Deva Holding 22,24 23,20 -4,14 Borusan Mannesmann 22,50 23,46 -4,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 6,48 -3,86 Nuh Çimento 32,30 33,58 -3,81 Türk Traktör 153,70 159,70 -3,76 RTA Laboratuvarları 23,28 24,16 -3,64 Akbank 5,35 5,55 -3,60 Doğuş Otomotiv 33,84 35,10 -3,59 Türkiye Sigorta 4,85 5,03 -3,58 Bera Holding 9,59 9,93 -3,42 Kardemir (D) 6,50 6,73 -3,42 Garanti Bankası 9,08 9,39 -3,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor

SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü

63 yaşındaki adamın ölümündeki tek şüpheli yeğeni

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Validebağ Korusu'yla ilgili açıklama: Çalışma, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir

6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu

Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi

Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti