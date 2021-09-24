Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,65
|1,50
|10,00
|TAV Havalimanları
|25,74
|24,50
|5,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,36
|24,42
|3,85
|Gözde Girişim
|5,88
|5,68
|3,52
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,57
|3,36
|Alkim Kimya
|15,73
|15,32
|2,68
|Türk Hava Yolları
|13,62
|13,33
|2,18
|Hektaş
|8,31
|8,18
|1,59
|Enka İnşaat
|10,54
|10,38
|1,54
|Ege Gübre
|170,40
|168,30
|1,25
|Oyak Çimento
|6,65
|6,57
|1,22
|Ege Endüstri
|1.219,80
|1.208,40
|0,94
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,15
|0,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|6,00
|0,67
|Alarko GMYO
|21,70
|21,56
|0,65
|Pegasus
|71,75
|71,30
|0,63
|Çemtaş
|12,78
|12,71
|0,55
|İş GMYO
|2,00
|1,99
|0,50
|Vestel
|28,42
|28,28
|0,50
|Galatasaray Sportif
|3,31
|3,30
|0,30
Kaynak: AA
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