Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|52,85
|54,45
|-2,94
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,38
|3,48
|-2,87
|İş Bankası (C)
|7,19
|7,38
|-2,57
|Hektaş
|14,87
|15,26
|-2,56
|Tofaş Oto Fabrikası
|75,70
|77,50
|-2,32
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,19
|-2,28
|Gübre Fabrikaları
|76,85
|78,50
|-2,10
|Türk İlaç Serum
|11,70
|11,93
|-1,93
|Akbank
|7,20
|7,34
|-1,91
|Enka İnşaat
|15,06
|15,35
|-1,89
|Turkcell
|18,46
|18,79
|-1,76
|Garanti Bankası
|11,27
|11,46
|-1,66
|Türk Telekom
|9,63
|9,78
|-1,53
|Halkbank
|4,51
|4,58
|-1,53
|İndeks Bilgisayar
|6,64
|6,73
|-1,34
|ASELSAN
|20,88
|21,12
|-1,14
|Vestel Beyaz Eşya
|7,88
|7,97
|-1,13
|Koç Holding
|28,38
|28,70
|-1,11
|Doğan Holding
|2,75
|2,78
|-1,08
|Torunlar GMYO
|3,92
|3,96
|-1,01
Kaynak: AA
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