Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Türk İlaç Serum
|12,39
|13,42
|-7,68
|Anadolu Grubu Holding
|38,56
|41,70
|-7,53
|İş Bankası (C)
|7,46
|7,97
|-6,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|3,66
|-6,01
|Akbank
|7,36
|7,83
|-6,00
|Akçansa
|17,91
|18,94
|-5,44
|Çimsa
|30,56
|32,12
|-4,86
|Erbosan
|114,00
|119,80
|-4,84
|Şekerbank
|1,02
|1,07
|-4,67
|T.S.K.B.
|1,44
|1,51
|-4,64
|Türk Telekom
|9,85
|10,29
|-4,28
|Tekfen Holding
|19,94
|20,82
|-4,23
|Torunlar GMYO
|3,90
|4,07
|-4,18
|Kardemir (D)
|8,99
|9,38
|-4,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,37
|5,60
|-4,11
|MLP Sağlık
|29,90
|31,16
|-4,04
|Migros Ticaret
|37,22
|38,78
|-4,02
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|7,07
|-3,96
|Albaraka Türk
|1,74
|1,81
|-3,87
|İş Fin.Kir.
|3,04
|3,16
|-3,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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