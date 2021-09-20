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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

20.09.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00

-25,93
İş Bankası (C)5,15-2,28-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,89-2,36-25,13
İş Girişim7,96-0,62-57,99
İş GMYO1,871,63-26,38
İş Y. Men. Değ.13,71-2,00-17,40
İş Yat. Ort.2,67-1,11-20,61
İşbir Holding64,45-6,0520,07
Işık Plastik6,81-5,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,922,22-19,30
İttifak Holding1,36-2,16-39,01
İz Hayvancılık Tarım18,521,982,89
İzmir Demir Çelik2,38-1,65-28,09
İzmir Fırça6,28-3,6812,95
Jantsa Jant Sanayi62,30-4,1550,31
Kafein Yazılım21,58-4,091,13
Kalekim Kimyevi Maddeler11,98-3,23

Kaplamin22,62-4,48-33,08
Kardemir (A)5,94-2,14-0,17
Kardemir (B)5,87-3,9311,39
Kardemir (D)6,50-3,4212,46
Karel Elektronik8,47-4,2925,96
Karsan Otomotiv3,48-1,977,08
Karsu Tekstil8,39-3,23-1,87
Kartal Yenilenebilir Enerji14,20-5,14

Kartonsan48,42-2,77-48,86
Katmerciler Ekipman1,31-3,68-24,38
Kent Gıda189,90-2,11-46,60
Kerevitaş Gıda4,23-2,53-35,71
Kervan Gıda12,30-0,8620,17
Kervansaray Yat. Holding0,43-6,52-65,87
Kiler GMYO1,84-0,54-26,69
Kızılbük GYO25,50-1,92

Klimasan Klima10,02-2,2418,75
Koç Holding23,10-1,7012,94
Konfrut Gıda3,89-1,77-7,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,15-4,75150,64
Konya Çimento844,00-2,31-25,31
Koray GMYO6,99-3,5957,08
Kordsa Teknik Tekstil24,52-2,7057,68
Koza Altın93,15-1,90-3,67
Koza Madencilik14,18-1,80-8,46
Körfez GMYO5,46-2,33-5,86
Kristal Kola1,30-2,99-57,45
Kron Telekomünikasyon33,30-3,48-9,61
Kuştur Kuşadası Turizm169,30-5,317,63
Kuyas Yatırım2,78-1,4220,87
Kütahya Porselen58,251,7515,46
Kütahya Şeker Fabrikası58,45-9,94

Lider Faktoring3,24-1,82-4,99
Link Bilgisayar28,42-1,66-10,05
Logo Yazılım41,90-1,6434,55
Lokman Hekim Sağlık11,01-1,6055,12
Lüks Kadife44,02-3,2152,78
Makina Takım2,93-2,01-14,08
Manas Enerji Yönetimi16,19-4,65

Marka Yatırım Holding4,33-5,46-32,66
Marmaris Altınyunus168,00-3,0051,22
Marshall273,607,29-10,79
Martı GMYO1,06-1,85-58,49
Martı Otel1,72-2,82-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,60-4,21

Mavi Giyim63,70-0,7823,43
Mazhar Zorlu Holding33,00-2,944,83
Meditera Tıbbi Malzeme35,30-7,06

Mega Polietilen5,25-4,02-31,46
Menderes Tekstil2,12-4,50-31,39
Mercan Kimya11,20-2,69

Merit Turizm15,70-1,8151,55
Merko Gıda5,06-2,50-41,44
Metemtur Yatırım3,28-3,24-59,43
Metro Holding1,529,35-26,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,801,08-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,86-2,11-20,17
Migros Ticaret32,22-0,86-24,72
Milpa4,05-5,59-11,96
Mistral GMYO4,50-3,43-4,46
MLP Sağlık26,40-1,4932,86
MMC San. ve Tic. Yat.5,787,4325,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,89-0,86-41,86
Mondi Tire Kutsan7,97-3,394,87
Nasmed Egepol5,87-4,24

Naturel Enerji35,92-3,851,16
Naturelgaz7,59-2,44

Net Holding4,35-2,6826,82
Netaş Telekom.16,26-2,52-42,09
Niğbaş Niğde Beton10,16-5,84-80,46
Nuh Çimento32,30-3,81-32,75
Nurol GMYO13,23-9,9481,48
Odaş Elektrik1,35-2,88-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,61-7,74

Orge Enerji Elektrik6,613,2843,31
Orma Orman Mahsulleri26,98-0,4483,29
Osmanlı Menkul26,20-4,73-15,05
Ostim Endüstriyel Yat2,24-2,18-18,66
Otokar308,00-2,071,22
Oyak Çimento6,38-1,09-27,33
Oyak Yat. Ort.6,52-2,40-5,54
Oyak Yatırım Menkul23,90-2,61

Oylum Sınai Yatırımlar8,159,9973,04
Özak GMYO4,61-0,43-9,61
Özbal Çelik Boru14,19-1,11116,64
Özderici GMYO1,48-5,13-33,33
Özerden Plastik7,48-0,93-16,89
Pamel Elektrik47,30-0,96121,86
Panora GMYO6,72-0,4414,04
Papilon Savunma12,99-3,49-42,87
Park Elek.Madencilik4,572,24-14,90
Parsan26,38-1,798,56
Pegasus69,10-1,99-7,37
Peker GMYO0,94-2,08-59,82
Penguen Gıda2,95-2,32-41,58
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım135,00-3,57

Pera GMYO1,36-4,23-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,34-1,2421,88
Petkim6,10-2,0922,49
Petrokent Turizm1.906,60-3,57110,35
Pınar Et ve Un16,29-3,21-25,56
Pınar Su7,95-0,757,00
Pınar Süt16,20-2,70-28,16
Plastikkart19,100,5332,18
Polisan Holding2,65-2,57-31,07
Politeknik Metal343,90-0,98-15,24
Prizma Press Matbaacılık3,92-2,97-28,47
QNB Finans Fin. Kir.67,953,42-45,77
QNB Finansbank37,84-0,84-46,21
QUA Granite Hayal Yapı12,02-0,08

Ral Yatırım Holding3,81-4,51-14,19
Ray Sigorta9,50-1,96-38,51
Reysaş GMYO2,90-2,36-10,54
Reysaş Lojistik4,92-2,57-4,91
Rhea Girişim1,97-1,01-47,04
Rodrigo Tekstil14,06-3,632,55
Royal Halı3,11-3,72-9,59
RTA Laboratuvarları23,28-3,64-23,12
Sabancı Holding9,63-0,41-12,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,45-3,99-31,53
Sanel Mühendislik4,94-1,2044,44
Sanifoam Sünger25,00-4,9483,82
Sanko Pazarlama9,32-3,720,56
Saray Matbaacılık4,06-1,69-53,71
Sarkuysan12,37-2,6842,23
Sasa Polyester26,30-1,7975,52
Say Yenilenebilir Enerji21,28-4,49150,06
Sekuro Plastik21,04-1,4150,72
Selçuk Ecza Deposu8,49-2,53-36,79
Selçuk Gıda5,13-6,223,01
Selva Gıda Sanayi8,320,00

Senkron Güvenlik27,001,662,82
Serve Film Prodüksiyon12,47-0,24-22,06
Servet GMYO72,300,14-7,78
Seyitler Kimya21,600,4760,43
Silverline Endüstri5,31-1,85-38,26
Sinpaş GMYO4,12-1,90-1,44
Smartiks Yazılım5,56-0,18-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii22,50-1,66-14,57
Söktaş2,86-0,35-12,02
Sönmez Filament36,70-1,87-47,72
Sönmez Pamuklu13,30-1,85-44,58
Sumaş Suni Tahta84,20-5,3465,06
Şeker Fin. Kir.4,92-2,38-23,13
Şekerbank1,00-0,99-33,77
Şişe Cam8,20-1,5614,53
Şok Marketler Ticaret12,32-0,40-1,28
T. Halk Bankası4,58-1,93-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,48-4,99-27,62
T.S.K.B.1,21-3,20-30,72
T.Tuborg16,80-1,18-5,25
Taç Tarım Ürünleri27,303,41159,26
Tat Gıda8,69-1,81-24,84
TAV Havalimanları23,380,529,77
Taze Kuru Gıda196,00-3,40-9,39
Tek-Art Turizm1,29-3,01-36,14
Tekfen Holding13,93-1,21-15,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,23-3,86-28,06
Temapol Polimer Plastik14,27-1,9224,09
TGS Dış Ticaret15,104,1418,80
Tofaş Oto. Fab.47,88-0,2154,90
Torunlar GMYO3,53-0,84-9,49
Trabzon Liman26,30-1,50-18,12
Trabzonspor Sportif3,210,9431,56
Trend GMYO6,803,66-45,90
TSKB GMYO3,13-4,57-35,15
Tuğçelik12,50-3,9254,70
Tukaş6,75-3,16-30,34
Turcas Petrol3,39-1,74-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık11,231,81

Turkcell15,45-1,211,00
Tümosan Motor ve Traktör15,88-3,4112,86
Tüpraş107,50-1,10-0,46
Türk Hava Yolları12,810,71-0,77
Türk İlaç Serum13,31-4,04

Türk Prysmian Kablo14,30-3,7718,55
Türk Telekom7,09-1,66-12,38
Türk Traktör153,70-3,76-9,78
Türker Proje Gayrimenkul137,50-0,4321,79
Türkiye Sigorta4,85-3,58-21,50
Ufuk Yatırım20,00-0,4049,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,940,77-7,08
Ulusoy Elektrik50,50-1,46-1,66
Ulusoy Un Sanayi5,13-3,210,82
Umpaş Holding1,254,17-52,11
Uşak Seramik1,72-2,27-26,50
Utopya Turizm21,50-1,65-44,59
Uzertaş Boya28,02-4,04-50,49
Ülker Bisküvi19,15-1,95-14,19
Ünlü Yatırım Holding5,33-4,65

Vakıf Fin. Kir.7,81-4,05129,17
Vakıf GMYO1,45-2,03-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,19-4,03-15,90
Vakıflar Bankası3,39-1,45-28,03
Vakko Tekstil9,69-3,5854,63
Vanet Gıda6,15-2,69-20,44
VBT Yazılım20,08-7,04

Verusa Holding47,00-4,594,26
Verusaturk Girisim20,72-3,2758,80
Vestel27,940,1443,08
Vestel Beyaz Eşya48,00-1,8428,42
Viking Kağıt6,34-1,09-29,56
Yapı ve Kredi Bank.2,38-2,86-20,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,40-4,52-16,00
Yataş13,85-0,43-4,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,532,32-19,77
Yeni Gimat GMYO15,805,5436,30
Yeo Teknoloji50,00-2,72

Yeşil GMYO0,95-3,06-31,16
Yeşil Yapı1,13-3,42-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,15-2,71-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.350,00-4,61-33,65
Yonga Mobilya19,98-2,92-32,93
Yükselen Çelik4,86-2,99-7,11
Yünsa13,151,23-5,34
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,56-1,27-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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