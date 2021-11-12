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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

12.11.2021 18:56
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,000,67-25,93
İş Bankası (C)6,362,75-6,37
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,170,63-17,88
İş Girişim7,910,13-58,26
İş GMYO2,311,32-9,06
İş Y. Men. Değ.17,44-0,345,08
İş Yat. Ort.2,760,73-17,93
İşbir Holding50,004,17-6,85
Işık Plastik5,42-2,34

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,930,00-18,42
İttifak Holding1,29-2,27-42,15
İz Hayvancılık Tarım20,14-0,9811,89
İzmir Demir Çelik2,280,00-31,11
İzmir Fırça6,50-3,8516,91
Jantsa Jant Sanayi59,750,4244,16
Kafein Yazılım19,050,58-10,73
Kalekim Kimyevi Maddeler15,070,13

Kaplamin24,343,57-27,99
Kardemir (A)6,78-0,2913,95
Kardemir (B)6,780,0028,65
Kardemir (D)7,511,2129,93
Karel Elektronik9,021,1234,14
Karsan Otomotiv3,620,2811,38
Karsu Tekstil7,84-0,51-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji12,570,08

Kartonsan52,650,57-44,39
Katmerciler Ekipman1,43-0,69-17,45
Kent Gıda164,00-1,80-53,88
Kerevitaş Gıda4,110,24-37,54
Kervan Gıda11,640,5213,72
Kervansaray Yat. Holding0,710,00-43,65
Kiler GMYO2,150,94-14,34
Kızılbük GYO32,02-9,96

Klimasan Klima9,92-0,5017,57
Koç Holding26,381,7728,98
Konfrut Gıda3,910,77-7,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,701,03212,29
Konya Çimento830,000,85-26,55
Koray GMYO7,110,5759,78
Kordsa Teknik Tekstil28,60-0,2183,92
Koza Altın115,301,4119,23
Koza Madencilik17,41-0,3412,40
Körfez GMYO5,84-1,850,69
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon34,720,35-5,75
Kuştur Kuşadası Turizm203,20-1,6929,18
Kuyas Yatırım2,79-0,3621,30
Kütahya Porselen77,501,1753,62
Kütahya Şeker Fabrikası28,48-0,77

Lider Faktoring3,031,34-11,14
Link Bilgisayar26,440,00-16,32
Logo Yazılım41,00-0,0531,66
Lokman Hekim Sağlık11,30-0,4459,21
Lüks Kadife48,06-1,9267,37
Makina Takım3,120,97-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,61-0,13

Margün Enerji8,671,05

Marka Yatırım Holding3,99-1,48-37,95
Marmaris Altınyunus175,200,1157,70
Marshall234,60-0,21-23,51
Martı GMYO0,91-1,09-64,36
Martı Otel1,721,18-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım22,702,25

Mavi Giyim79,100,3253,27
Mazhar Zorlu Holding30,30-0,26-3,75
Meditera Tıbbi Malzeme34,160,18

Mega Polietilen4,900,20-36,03
Menderes Tekstil2,050,99-33,66
Mercan Kimya11,391,97

Merit Turizm25,300,08144,22
Merko Gıda4,50-2,39-47,92
Metemtur Yatırım2,84-1,73-64,87
Metro Holding1,321,54-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,80-1,41-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret39,122,57-8,60
Milpa3,841,05-16,52
Mistral GMYO4,520,44-4,03
MLP Sağlık28,52-1,3843,53
MMC San. ve Tic. Yat.5,90-0,8428,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,92-0,14-41,60
Mondi Tire Kutsan8,472,1711,45
Nasmed Egepol6,270,97

Naturel Enerji34,880,35-1,77
Naturelgaz7,160,14

Net Holding4,810,0040,23
Netaş Telekom.16,890,72-39,85
Niğbaş Niğde Beton6,99-0,99-86,56
Nuh Çimento40,08-1,38-16,55
Nurol GMYO11,60-4,4559,12
Odaş Elektrik1,541,99-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,17-0,53

Orge Enerji Elektrik6,352,9237,67
Orma Orman Mahsulleri26,04-2,1176,90
Osmanlı Menkul24,22-1,54-21,22
Ostim Endüstriyel Yat1,730,58-25,87
Otokar345,503,1313,54
Oyak Çimento6,931,17-21,07
Oyak Yat. Ort.6,83-1,01-1,04
Oyak Yatırım Menkul29,522,43

Oylum Sınai Yatırımlar9,739,94106,58
Özak GMYO5,060,40-0,78
Özbal Çelik Boru18,30-1,19179,39
Özderici GMYO1,671,21-24,77
Özerden Plastik8,08-4,60-10,22
Pamel Elektrik60,850,08185,41
Panora GMYO6,950,1418,38
Papilon Savunma12,89-0,85-43,31
Park Elek.Madencilik4,990,40-7,08
Parsan31,380,0629,14
Pegasus99,052,4332,77
Peker GMYO0,991,02-57,68
Penguen Gıda3,91-1,26-22,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım195,30-6,91

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,660,2723,63
Petkim7,650,0053,61
Petrokent Turizm3.674,00-0,70305,34
Pınar Et ve Un17,321,05-20,85
Pınar Su3,75-0,27-7,73
Pınar Süt16,521,91-26,74
Plastikkart17,450,8122,51
Polisan Holding2,800,00-27,17
Politeknik Metal328,20-0,64-19,11
Prizma Press Matbaacılık3,912,09-28,65
QNB Finans Fin. Kir.64,00-0,16-48,92
QNB Finansbank34,96-2,02-50,31
QUA Granite Hayal Yapı11,48-0,17

Ral Yatırım Holding7,565,2970,27
Ray Sigorta9,37-0,95-39,35
Reysaş GMYO3,002,04-7,46
Reysaş Lojistik5,023,72-2,98
Rhea Girişim2,28-2,98-38,71
Rodrigo Tekstil13,32-0,67-2,84
Royal Halı3,001,69-12,79
RTA Laboratuvarları20,740,39-31,51
Sabancı Holding12,790,6316,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,040,28-35,29
Sanel Mühendislik4,942,9244,44
Sanifoam Sünger29,100,14113,97
Sanko Pazarlama9,430,111,75
Saray Matbaacılık3,680,00-58,04
Sarkuysan16,43-1,6888,91
Sasa Polyester32,280,31115,42
Say Yenilenebilir Enerji21,660,00154,52
Sekuro Plastik18,30-1,0331,09
Selçuk Ecza Deposu9,221,54-31,36
Selçuk Gıda4,07-0,49-18,27
Selva Gıda Sanayi9,05-0,77

Senkron Güvenlik24,24-0,66-7,69
Serve Film Prodüksiyon13,495,31-15,69
Servet GMYO68,100,59-13,14
Seyitler Kimya18,360,2736,37
Silverline Endüstri5,142,19-40,23
Sinpaş GMYO4,271,432,15
Smartiks Yazılım5,040,20-43,12
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,79-12,67
Söktaş2,72-0,37-16,33
Sönmez Filament33,602,13-36,83
Sönmez Pamuklu8,72-5,01-40,91
Sumaş Suni Tahta102,008,4099,96
Şeker Fin. Kir.4,781,70-25,31
Şekerbank1,154,55-23,84
Şişe Cam9,560,9533,53
Şok Marketler Ticaret13,825,5010,74
T. Halk Bankası4,58-0,65-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,480,10-34,06
T.S.K.B.1,581,94-9,53
T.Tuborg17,17-0,17-3,16
Taç Tarım Ürünleri27,5010,00161,16
Tat Gıda10,283,63-11,08
TAV Havalimanları28,66-0,8334,55
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding16,280,93-0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,401,11-26,10
Temapol Polimer Plastik13,54-0,5917,74
Tetamat Gıda Yatırımları164,60-1,97-23,90
TGS Dış Ticaret16,422,6929,19
Tofaş Oto. Fab.62,301,88101,55
Torunlar GMYO3,881,31-0,51
Trabzon Liman31,703,93-1,31
Trabzonspor Sportif7,085,67190,16
Trend GMYO6,492,85-48,37
TSKB GMYO2,770,00-42,61
Tuğçelik14,090,2174,38
Tukaş7,102,60-26,73
Turcas Petrol3,910,00-19,38
Tureks Turizm Taşımacılık14,09-1,47

Turkcell17,260,7015,71
Tümosan Motor ve Traktör16,680,5418,55
Tüpraş155,60-0,5844,07
Türk Hava Yolları17,820,5638,03
Türk İlaç Serum9,160,44

Türk Prysmian Kablo35,489,98194,14
Türk Telekom8,810,3411,53
Türk Traktör173,805,332,01
Türker Proje Gayrimenkul128,60-1,3013,91
Türkiye Sigorta4,880,62-21,01
Ufuk Yatırım19,100,2142,54
Ulaşlar Turizm Yat.3,711,92-12,50
Ulusal Faktoring A.Ş.2,38-7,75

Ulusoy Elektrik51,100,39-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,170,981,60
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,651,85-29,49
Utopya Turizm18,88-0,58-51,34
Uzertaş Boya26,52-1,85-53,14
Ülker Bisküvi19,29-0,21-13,57
Ünlü Yatırım Holding5,510,00

Vakıf Fin. Kir.6,38-0,4787,21
Vakıf GMYO1,651,23-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,950,17-19,16
Vakıflar Bankası3,68-0,27-21,87
Vakko Tekstil10,171,1962,29
Vanet Gıda6,09-0,81-21,22
VBT Yazılım20,401,49

Verusa Holding47,120,604,52
Verusaturk Girisim25,00-1,4291,60
Vestel27,522,3853,38
Vestel Beyaz Eşya6,534,1547,12
Viking Kağıt6,661,06-26,00
Yapı ve Kredi Bank.3,090,323,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,04-0,21-19,76
Yataş12,85-1,83-9,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,09-0,32-29,77
Yeni Gimat GMYO15,840,7036,64
Yeo Teknoloji52,60-5,99

Yeşil GMYO0,86-2,27-37,68
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,020,00-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme9.703,30-2,97-37,80
Yonga Mobilya18,370,00-38,33
Yükselen Çelik5,29-0,561,82
Yünsa11,94-0,08-14,05
Ziraat GMYO2,300,00

Zorlu Enerji1,67-1,18-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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