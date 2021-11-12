Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|0,67
|-25,93
|İş Bankası (C)
|6,36
|2,75
|-6,37
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,17
|0,63
|-17,88
|İş Girişim
|7,91
|0,13
|-58,26
|İş GMYO
|2,31
|1,32
|-9,06
|İş Y. Men. Değ.
|17,44
|-0,34
|5,08
|İş Yat. Ort.
|2,76
|0,73
|-17,93
|İşbir Holding
|50,00
|4,17
|-6,85
|Işık Plastik
|5,42
|-2,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|-18,42
|İttifak Holding
|1,29
|-2,27
|-42,15
|İz Hayvancılık Tarım
|20,14
|-0,98
|11,89
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|0,00
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,50
|-3,85
|16,91
|Jantsa Jant Sanayi
|59,75
|0,42
|44,16
|Kafein Yazılım
|19,05
|0,58
|-10,73
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|15,07
|0,13
|Kaplamin
|24,34
|3,57
|-27,99
|Kardemir (A)
|6,78
|-0,29
|13,95
|Kardemir (B)
|6,78
|0,00
|28,65
|Kardemir (D)
|7,51
|1,21
|29,93
|Karel Elektronik
|9,02
|1,12
|34,14
|Karsan Otomotiv
|3,62
|0,28
|11,38
|Karsu Tekstil
|7,84
|-0,51
|-8,30
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,57
|0,08
|Kartonsan
|52,65
|0,57
|-44,39
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|-0,69
|-17,45
|Kent Gıda
|164,00
|-1,80
|-53,88
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|0,24
|-37,54
|Kervan Gıda
|11,64
|0,52
|13,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|0,00
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,15
|0,94
|-14,34
|Kızılbük GYO
|32,02
|-9,96
|Klimasan Klima
|9,92
|-0,50
|17,57
|Koç Holding
|26,38
|1,77
|28,98
|Konfrut Gıda
|3,91
|0,77
|-7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,70
|1,03
|212,29
|Konya Çimento
|830,00
|0,85
|-26,55
|Koray GMYO
|7,11
|0,57
|59,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,60
|-0,21
|83,92
|Koza Altın
|115,30
|1,41
|19,23
|Koza Madencilik
|17,41
|-0,34
|12,40
|Körfez GMYO
|5,84
|-1,85
|0,69
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|34,72
|0,35
|-5,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|203,20
|-1,69
|29,18
|Kuyas Yatırım
|2,79
|-0,36
|21,30
|Kütahya Porselen
|77,50
|1,17
|53,62
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,48
|-0,77
|Lider Faktoring
|3,03
|1,34
|-11,14
|Link Bilgisayar
|26,44
|0,00
|-16,32
|Logo Yazılım
|41,00
|-0,05
|31,66
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|-0,44
|59,21
|Lüks Kadife
|48,06
|-1,92
|67,37
|Makina Takım
|3,12
|0,97
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|15,61
|-0,13
|Margün Enerji
|8,67
|1,05
|Marka Yatırım Holding
|3,99
|-1,48
|-37,95
|Marmaris Altınyunus
|175,20
|0,11
|57,70
|Marshall
|234,60
|-0,21
|-23,51
|Martı GMYO
|0,91
|-1,09
|-64,36
|Martı Otel
|1,72
|1,18
|-19,25
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,70
|2,25
|Mavi Giyim
|79,10
|0,32
|53,27
|Mazhar Zorlu Holding
|30,30
|-0,26
|-3,75
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,16
|0,18
|Mega Polietilen
|4,90
|0,20
|-36,03
|Menderes Tekstil
|2,05
|0,99
|-33,66
|Mercan Kimya
|11,39
|1,97
|Merit Turizm
|25,30
|0,08
|144,22
|Merko Gıda
|4,50
|-2,39
|-47,92
|Metemtur Yatırım
|2,84
|-1,73
|-64,87
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|-1,41
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|-0,58
|-26,18
|Migros Ticaret
|39,12
|2,57
|-8,60
|Milpa
|3,84
|1,05
|-16,52
|Mistral GMYO
|4,52
|0,44
|-4,03
|MLP Sağlık
|28,52
|-1,38
|43,53
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|-0,84
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,92
|-0,14
|-41,60
|Mondi Tire Kutsan
|8,47
|2,17
|11,45
|Nasmed Egepol
|6,27
|0,97
|Naturel Enerji
|34,88
|0,35
|-1,77
|Naturelgaz
|7,16
|0,14
|Net Holding
|4,81
|0,00
|40,23
|Netaş Telekom.
|16,89
|0,72
|-39,85
|Niğbaş Niğde Beton
|6,99
|-0,99
|-86,56
|Nuh Çimento
|40,08
|-1,38
|-16,55
|Nurol GMYO
|11,60
|-4,45
|59,12
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,99
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,17
|-0,53
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|2,92
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|26,04
|-2,11
|76,90
|Osmanlı Menkul
|24,22
|-1,54
|-21,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,58
|-25,87
|Otokar
|345,50
|3,13
|13,54
|Oyak Çimento
|6,93
|1,17
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-1,01
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|29,52
|2,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,73
|9,94
|106,58
|Özak GMYO
|5,06
|0,40
|-0,78
|Özbal Çelik Boru
|18,30
|-1,19
|179,39
|Özderici GMYO
|1,67
|1,21
|-24,77
|Özerden Plastik
|8,08
|-4,60
|-10,22
|Pamel Elektrik
|60,85
|0,08
|185,41
|Panora GMYO
|6,95
|0,14
|18,38
|Papilon Savunma
|12,89
|-0,85
|-43,31
|Park Elek.Madencilik
|4,99
|0,40
|-7,08
|Parsan
|31,38
|0,06
|29,14
|Pegasus
|99,05
|2,43
|32,77
|Peker GMYO
|0,99
|1,02
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,91
|-1,26
|-22,57
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|195,30
|-6,91
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,66
|0,27
|23,63
|Petkim
|7,65
|0,00
|53,61
|Petrokent Turizm
|3.674,00
|-0,70
|305,34
|Pınar Et ve Un
|17,32
|1,05
|-20,85
|Pınar Su
|3,75
|-0,27
|-7,73
|Pınar Süt
|16,52
|1,91
|-26,74
|Plastikkart
|17,45
|0,81
|22,51
|Polisan Holding
|2,80
|0,00
|-27,17
|Politeknik Metal
|328,20
|-0,64
|-19,11
|Prizma Press Matbaacılık
|3,91
|2,09
|-28,65
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,00
|-0,16
|-48,92
|QNB Finansbank
|34,96
|-2,02
|-50,31
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,48
|-0,17
|Ral Yatırım Holding
|7,56
|5,29
|70,27
|Ray Sigorta
|9,37
|-0,95
|-39,35
|Reysaş GMYO
|3,00
|2,04
|-7,46
|Reysaş Lojistik
|5,02
|3,72
|-2,98
|Rhea Girişim
|2,28
|-2,98
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|13,32
|-0,67
|-2,84
|Royal Halı
|3,00
|1,69
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|20,74
|0,39
|-31,51
|Sabancı Holding
|12,79
|0,63
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,04
|0,28
|-35,29
|Sanel Mühendislik
|4,94
|2,92
|44,44
|Sanifoam Sünger
|29,10
|0,14
|113,97
|Sanko Pazarlama
|9,43
|0,11
|1,75
|Saray Matbaacılık
|3,68
|0,00
|-58,04
|Sarkuysan
|16,43
|-1,68
|88,91
|Sasa Polyester
|32,28
|0,31
|115,42
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,66
|0,00
|154,52
|Sekuro Plastik
|18,30
|-1,03
|31,09
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|1,54
|-31,36
|Selçuk Gıda
|4,07
|-0,49
|-18,27
|Selva Gıda Sanayi
|9,05
|-0,77
|Senkron Güvenlik
|24,24
|-0,66
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|13,49
|5,31
|-15,69
|Servet GMYO
|68,10
|0,59
|-13,14
|Seyitler Kimya
|18,36
|0,27
|36,37
|Silverline Endüstri
|5,14
|2,19
|-40,23
|Sinpaş GMYO
|4,27
|1,43
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,04
|0,20
|-43,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,79
|-12,67
|Söktaş
|2,72
|-0,37
|-16,33
|Sönmez Filament
|33,60
|2,13
|-36,83
|Sönmez Pamuklu
|8,72
|-5,01
|-40,91
|Sumaş Suni Tahta
|102,00
|8,40
|99,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|1,70
|-25,31
|Şekerbank
|1,15
|4,55
|-23,84
|Şişe Cam
|9,56
|0,95
|33,53
|Şok Marketler Ticaret
|13,82
|5,50
|10,74
|T. Halk Bankası
|4,58
|-0,65
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,48
|0,10
|-34,06
|T.S.K.B.
|1,58
|1,94
|-9,53
|T.Tuborg
|17,17
|-0,17
|-3,16
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|10,00
|161,16
|Tat Gıda
|10,28
|3,63
|-11,08
|TAV Havalimanları
|28,66
|-0,83
|34,55
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|-37,62
|Tekfen Holding
|16,28
|0,93
|-0,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|1,11
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|13,54
|-0,59
|17,74
|Tetamat Gıda Yatırımları
|164,60
|-1,97
|-23,90
|TGS Dış Ticaret
|16,42
|2,69
|29,19
|Tofaş Oto. Fab.
|62,30
|1,88
|101,55
|Torunlar GMYO
|3,88
|1,31
|-0,51
|Trabzon Liman
|31,70
|3,93
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|7,08
|5,67
|190,16
|Trend GMYO
|6,49
|2,85
|-48,37
|TSKB GMYO
|2,77
|0,00
|-42,61
|Tuğçelik
|14,09
|0,21
|74,38
|Tukaş
|7,10
|2,60
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,91
|0,00
|-19,38
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,09
|-1,47
|Turkcell
|17,26
|0,70
|15,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,68
|0,54
|18,55
|Tüpraş
|155,60
|-0,58
|44,07
|Türk Hava Yolları
|17,82
|0,56
|38,03
|Türk İlaç Serum
|9,16
|0,44
|Türk Prysmian Kablo
|35,48
|9,98
|194,14
|Türk Telekom
|8,81
|0,34
|11,53
|Türk Traktör
|173,80
|5,33
|2,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,60
|-1,30
|13,91
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,62
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|19,10
|0,21
|42,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,71
|1,92
|-12,50
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,38
|-7,75
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|0,39
|-0,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,17
|0,98
|1,60
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|1,85
|-29,49
|Utopya Turizm
|18,88
|-0,58
|-51,34
|Uzertaş Boya
|26,52
|-1,85
|-53,14
|Ülker Bisküvi
|19,29
|-0,21
|-13,57
|Ünlü Yatırım Holding
|5,51
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|6,38
|-0,47
|87,21
|Vakıf GMYO
|1,65
|1,23
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,95
|0,17
|-19,16
|Vakıflar Bankası
|3,68
|-0,27
|-21,87
|Vakko Tekstil
|10,17
|1,19
|62,29
|Vanet Gıda
|6,09
|-0,81
|-21,22
|VBT Yazılım
|20,40
|1,49
|Verusa Holding
|47,12
|0,60
|4,52
|Verusaturk Girisim
|25,00
|-1,42
|91,60
|Vestel
|27,52
|2,38
|53,38
|Vestel Beyaz Eşya
|6,53
|4,15
|47,12
|Viking Kağıt
|6,66
|1,06
|-26,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,32
|3,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,04
|-0,21
|-19,76
|Yataş
|12,85
|-1,83
|-9,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,09
|-0,32
|-29,77
|Yeni Gimat GMYO
|15,84
|0,70
|36,64
|Yeo Teknoloji
|52,60
|-5,99
|Yeşil GMYO
|0,86
|-2,27
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,00
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.703,30
|-2,97
|-37,80
|Yonga Mobilya
|18,37
|0,00
|-38,33
|Yükselen Çelik
|5,29
|-0,56
|1,82
|Yünsa
|11,94
|-0,08
|-14,05
|Ziraat GMYO
|2,30
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,18
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
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