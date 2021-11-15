Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.500,00 8,33 -19,75 İş Bankası (C) 6,99 9,91 2,91 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,35 5,68 -13,21 İş Girişim 8,06 1,90 -57,47 İş GMYO 2,47 6,93 -2,76 İş Y. Men. Değ. 18,33 5,10 10,44 İş Yat. Ort. 2,92 5,80 -13,18 İşbir Holding 52,15 4,30 -2,85 Işık Plastik 5,41 -0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 -17,54 İttifak Holding 1,33 3,10 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 20,12 -0,10 11,78 İzmir Demir Çelik 2,32 1,75 -29,90 İzmir Fırça 6,53 0,46 17,45 Jantsa Jant Sanayi 60,40 1,09 45,72 Kafein Yazılım 19,48 2,26 -8,71 Kalekim Kimyevi Maddeler 16,05 6,50 Kaplamin 24,10 -0,99 -28,70 Kardemir (A) 7,01 3,39 17,82 Kardemir (B) 6,99 3,10 32,64 Kardemir (D) 7,74 3,06 33,91 Karel Elektronik 9,04 0,22 34,44 Karsan Otomotiv 3,70 2,21 13,85 Karsu Tekstil 7,81 -0,38 -8,65 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,19 -3,02 Kartonsan 52,75 0,19 -44,28 Katmerciler Ekipman 1,45 1,40 -16,30 Kent Gıda 166,50 1,52 -53,18 Kerevitaş Gıda 4,20 2,19 -36,17 Kervan Gıda 11,77 1,12 14,99 Kervansaray Yat. Holding 0,69 -2,82 -45,24 Kiler GMYO 2,19 1,86 -12,75 Kızılbük GYO 31,00 -3,19 Klimasan Klima 9,83 -0,91 16,50 Koç Holding 28,34 7,43 38,56 Konfrut Gıda 3,90 -0,26 -7,69 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,00 -0,95 209,32 Konya Çimento 848,50 2,23 -24,91 Koray GMYO 7,17 0,84 61,12 Kordsa Teknik Tekstil 29,22 2,17 87,91 Koza Altın 120,40 4,42 24,51 Koza Madencilik 18,21 4,60 17,56 Körfez GMYO 5,78 -1,03 -0,34 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 34,80 0,23 -5,54 Kuştur Kuşadası Turizm 199,00 -2,07 26,51 Kuyas Yatırım 2,83 1,43 23,04 Kütahya Porselen 79,05 2,00 56,69 Kütahya Şeker Fabrikası 28,64 0,56 Lider Faktoring 3,09 1,98 -9,38 Link Bilgisayar 26,90 1,74 -14,86 Logo Yazılım 42,40 3,41 36,16 Lokman Hekim Sağlık 11,34 0,35 59,77 Lüks Kadife 48,72 1,37 69,67 Makina Takım 3,11 -0,32 -8,80 Manas Enerji Yönetimi 15,51 -0,64 Margün Enerji 8,65 -0,23 Marka Yatırım Holding 3,88 -2,76 -39,66 Marmaris Altınyunus 174,00 -0,68 56,62 Marshall 235,30 0,30 -23,28 Martı GMYO 0,92 1,10 -63,97 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 23,12 1,85 Mavi Giyim 81,70 3,29 58,31 Mazhar Zorlu Holding 30,28 -0,07 -3,81 Meditera Tıbbi Malzeme 34,18 0,06 Mega Polietilen 4,94 0,82 -35,51 Menderes Tekstil 2,09 1,95 -32,36 Mercan Kimya 11,29 -0,88 Merit Turizm 25,42 0,47 145,38 Merko Gıda 4,60 2,22 -46,76 Metemtur Yatırım 2,82 -0,70 -65,12 Metro Holding 1,34 1,52 -35,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,80 0,00 -3,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,58 -25,75 Migros Ticaret 39,82 1,79 -6,96 Milpa 3,83 -0,26 -16,74 Mistral GMYO 4,54 1,18 -2,91 MLP Sağlık 29,50 3,44 48,47 MMC San. ve Tic. Yat. 5,73 -2,88 24,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,98 0,87 -41,10 Mondi Tire Kutsan 8,66 2,24 13,95 Nasmed Egepol 6,21 -0,96 Naturel Enerji 35,10 0,63 -1,15 Naturelgaz 7,18 0,28 Net Holding 4,87 1,25 41,98 Netaş Telekom. 17,21 1,89 -38,71 Niğbaş Niğde Beton 6,85 -2,00 -86,83 Nuh Çimento 41,90 4,54 -12,76 Nurol GMYO 10,92 -5,86 49,79 Odaş Elektrik 1,56 1,30 -46,64 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,40 1,75 Orge Enerji Elektrik 6,39 0,63 38,54 Orma Orman Mahsulleri 25,98 -0,23 76,49 Osmanlı Menkul 24,74 2,15 -19,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 0,00 -25,87 Otokar 366,00 5,93 20,28 Oyak Çimento 7,09 2,31 -19,25 Oyak Yat. Ort. 7,00 2,49 1,42 Oyak Yatırım Menkul 29,50 -0,07 Oylum Sınai Yatırımlar 8,76 -9,97 85,99 Özak GMYO 5,18 2,37 1,57 Özbal Çelik Boru 18,11 -1,04 176,49 Özderici GMYO 1,70 1,80 -23,42 Özerden Plastik 8,14 0,74 -9,56 Pamel Elektrik 61,50 1,07 188,46 Panora GMYO 6,80 -2,16 15,83 Papilon Savunma 13,10 1,63 -42,39 Park Elek.Madencilik 5,15 3,21 -4,10 Parsan 32,06 2,17 31,93 Pegasus 101,40 2,37 35,92 Peker GMYO 1,01 2,02 -56,82 Penguen Gıda 3,92 0,26 -22,38 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 175,80 -9,98 Pera GMYO 1,38 -0,72 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,70 0,18 23,85 Petkim 7,93 3,66 59,24 Petrokent Turizm 3.647,90 -0,71 302,46 Pınar Et ve Un 17,70 2,19 -19,12 Pınar Su 3,75 0,00 -7,73 Pınar Süt 16,88 2,18 -25,14 Plastikkart 17,79 1,95 24,89 Polisan Holding 2,84 1,43 -26,13 Politeknik Metal 327,00 -0,37 -19,40 Prizma Press Matbaacılık 4,07 4,09 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 65,50 2,34 -47,73 QNB Finansbank 36,50 4,41 -48,12 QUA Granite Hayal Yapı 11,49 0,09 Ral Yatırım Holding 8,24 8,99 85,59 Ray Sigorta 9,37 0,00 -39,35 Reysaş GMYO 3,19 6,33 -1,60 Reysaş Lojistik 5,07 1,00 -2,01 Rhea Girişim 2,22 -2,63 -40,32 Rodrigo Tekstil 13,22 -0,75 -3,57 Royal Halı 2,99 -0,33 -13,08 RTA Laboratuvarları 20,62 -0,58 -31,90 Sabancı Holding 14,06 9,93 27,52 Safkar Ege Soğutmacılık 7,03 -0,14 -35,39 Sanel Mühendislik 5,00 1,21 46,20 Sanifoam Sünger 28,40 -2,41 108,82 Sanko Pazarlama 9,77 3,61 5,42 Saray Matbaacılık 3,66 -0,54 -58,27 Sarkuysan 16,57 0,85 90,52 Sasa Polyester 33,76 4,58 125,30 Say Yenilenebilir Enerji 21,64 -0,09 154,29 Sekuro Plastik 18,32 0,11 31,23 Selçuk Ecza Deposu 9,43 2,28 -29,79 Selçuk Gıda 4,02 -1,23 -19,28 Selva Gıda Sanayi 9,07 0,22 Senkron Güvenlik 25,00 3,14 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 13,40 -0,67 -16,25 Servet GMYO 67,40 -1,03 -14,03 Seyitler Kimya 18,65 1,58 38,52 Silverline Endüstri 5,17 0,58 -39,88 Sinpaş GMYO 4,23 -0,94 1,20 Smartiks Yazılım 5,04 0,00 -43,12 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,00 -12,67 Söktaş 2,75 1,10 -15,40 Sönmez Filament 31,40 -6,55 -40,96 Sönmez Pamuklu 8,70 -0,23 -41,04 Sumaş Suni Tahta 98,05 -3,87 92,22 Şeker Fin. Kir. 4,80 0,42 -25,00 Şekerbank 1,24 7,83 -17,88 Şişe Cam 9,94 3,97 38,84 Şok Marketler Ticaret 13,67 -1,09 9,53 T. Halk Bankası 5,01 9,39 -9,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,86 1,86 -32,84 T.S.K.B. 1,72 8,86 -1,52 T.Tuborg 17,80 3,67 0,39 Taç Tarım Ürünleri 30,00 9,09 184,90 Tat Gıda 10,44 1,56 -9,70 TAV Havalimanları 29,08 1,47 36,53 Tek-Art Turizm 1,30 3,17 -35,64 Tekfen Holding 16,81 3,26 2,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 1,56 -24,94 Temapol Polimer Plastik 13,44 -0,74 16,87 Tetamat Gıda Yatırımları 158,10 -3,95 -26,91 TGS Dış Ticaret 16,97 3,35 33,52 Tofaş Oto. Fab. 62,95 1,04 103,65 Torunlar GMYO 3,96 2,06 1,54 Trabzon Liman 32,58 2,78 1,43 Trabzonspor Sportif 7,78 9,89 218,85 Trend GMYO 6,78 4,47 -46,06 TSKB GMYO 2,78 0,36 -42,40 Tuğçelik 14,02 -0,50 73,51 Tukaş 7,13 0,42 -26,42 Turcas Petrol 3,98 1,79 -17,94 Tureks Turizm Taşımacılık 14,01 -0,57 Turkcell 17,59 1,91 17,93 Tümosan Motor ve Traktör 16,94 1,56 20,40 Tüpraş 153,90 -1,09 42,50 Türk Hava Yolları 17,61 -1,18 36,41 Türk İlaç Serum 9,11 -0,55 Türk Prysmian Kablo 38,98 9,86 223,15 Türk Telekom 8,95 1,59 13,30 Türk Traktör 183,00 5,29 7,41 Türker Proje Gayrimenkul 127,00 -1,24 12,49 Türkiye Sigorta 4,96 1,64 -19,72 Ufuk Yatırım 18,99 -0,58 41,72 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 -1,62 -13,92 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,28 -4,20 Ulusoy Elektrik 51,70 1,17 0,68 Ulusoy Un Sanayi 5,24 1,35 2,98 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,67 1,21 -28,63 Utopya Turizm 18,30 -3,07 -52,84 Uzertaş Boya 27,00 1,81 -52,30 Ülker Bisküvi 19,44 0,78 -12,89 Ünlü Yatırım Holding 5,54 0,54 Vakıf Fin. Kir. 5,84 -8,46 71,36 Vakıf GMYO 1,71 3,64 -28,71 Vakıf Yat. Ort. 5,91 -0,67 -19,70 Vakıflar Bankası 4,04 9,78 -14,23 Vakko Tekstil 10,11 -0,59 61,34 Vanet Gıda 6,11 0,33 -20,96 VBT Yazılım 20,32 -0,39 Verusa Holding 48,26 2,42 7,05 Verusaturk Girisim 26,10 4,40 100,03 Vestel 28,90 5,01 61,07 Vestel Beyaz Eşya 6,90 5,67 55,46 Viking Kağıt 6,78 1,80 -24,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,39 9,71 13,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,42 1,31 -18,71 Yataş 12,99 1,09 -8,20 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,06 -0,97 -30,45 Yeni Gimat GMYO 16,11 1,70 38,97 Yeo Teknoloji 56,00 6,46 Yeşil GMYO 0,86 0,00 -37,68 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,00 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.711,10 0,08 -37,75 Yonga Mobilya 18,40 0,16 -38,23 Yükselen Çelik 5,32 0,57 2,40 Yünsa 12,05 0,92 -13,26 Ziraat GMYO 2,30 0,00 Zorlu Enerji 1,70 1,80 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı

Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler

Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!

Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi