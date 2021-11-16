Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.899,90 -4,92 -23,70 İş Bankası (C) 6,83 -2,29 0,55 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,24 -3,28 -16,06 İş Girişim 7,87 -2,36 -58,47 İş GMYO 2,40 -2,83 -5,51 İş Y. Men. Değ. 18,00 -1,80 8,45 İş Yat. Ort. 2,83 -3,08 -15,85 İşbir Holding 49,94 -4,24 -6,96 Işık Plastik 5,31 -1,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -2,13 -19,30 İttifak Holding 1,34 0,75 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 19,54 -2,88 8,56 İzmir Demir Çelik 2,26 -2,59 -31,71 İzmir Fırça 6,34 -2,91 14,03 Jantsa Jant Sanayi 58,15 -3,73 40,30 Kafein Yazılım 19,05 -2,21 -10,73 Kalekim Kimyevi Maddeler 16,50 2,80 Kaplamin 23,78 -1,33 -29,64 Kardemir (A) 6,88 -1,85 15,63 Kardemir (B) 6,84 -2,15 29,79 Kardemir (D) 7,51 -2,97 29,93 Karel Elektronik 9,10 0,66 35,33 Karsan Otomotiv 3,78 2,16 16,31 Karsu Tekstil 7,67 -1,79 -10,29 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,94 -2,05 Kartonsan 51,30 -2,75 -45,81 Katmerciler Ekipman 1,42 -2,07 -18,03 Kent Gıda 162,20 -2,58 -54,39 Kerevitaş Gıda 4,28 1,90 -34,95 Kervan Gıda 12,15 3,23 18,71 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -4,35 -47,62 Kiler GMYO 2,16 -1,37 -13,94 Kızılbük GYO 31,10 0,32 Klimasan Klima 9,67 -1,63 14,60 Koç Holding 27,72 -2,19 35,53 Konfrut Gıda 3,93 0,77 -6,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,95 -4,18 196,40 Konya Çimento 832,00 -1,94 -26,37 Koray GMYO 7,20 0,42 61,80 Kordsa Teknik Tekstil 28,66 -1,92 84,31 Koza Altın 119,00 -1,16 23,06 Koza Madencilik 18,38 0,93 18,66 Körfez GMYO 5,69 -1,56 -1,90 Kristal Kola 1,28 -2,29 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,54 -3,62 -8,96 Kuştur Kuşadası Turizm 204,80 2,91 30,20 Kuyas Yatırım 2,75 -2,83 19,57 Kütahya Porselen 80,15 1,39 58,87 Kütahya Şeker Fabrikası 28,94 1,05 Lider Faktoring 3,04 -1,62 -10,85 Link Bilgisayar 26,22 -2,53 -17,02 Logo Yazılım 41,26 -2,69 32,50 Lokman Hekim Sağlık 11,15 -1,68 57,09 Lüks Kadife 48,64 -0,16 69,39 Makina Takım 3,08 -0,96 -9,68 Manas Enerji Yönetimi 15,33 -1,16 Margün Enerji 8,60 -0,58 Marka Yatırım Holding 4,14 6,70 -35,61 Marmaris Altınyunus 171,90 -1,21 54,73 Marshall 232,30 -1,27 -24,26 Martı GMYO 0,92 0,00 -63,97 Martı Otel 1,72 0,00 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 22,64 -2,08 Mavi Giyim 77,50 -5,14 50,17 Mazhar Zorlu Holding 29,90 -1,25 -5,02 Meditera Tıbbi Malzeme 34,14 -0,12 Mega Polietilen 4,85 -1,82 -36,68 Menderes Tekstil 2,08 -0,48 -32,69 Mercan Kimya 11,35 0,53 Merit Turizm 25,30 -0,47 144,22 Merko Gıda 4,63 0,65 -46,41 Metemtur Yatırım 2,72 -3,55 -66,36 Metro Holding 1,29 -3,73 -37,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,72 -2,86 -5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -0,58 -26,18 Migros Ticaret 41,20 3,47 -3,74 Milpa 3,80 -0,78 -17,39 Mistral GMYO 4,57 0,66 -2,26 MLP Sağlık 29,46 -0,14 48,26 MMC San. ve Tic. Yat. 5,56 -2,97 20,87 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,89 -1,29 -41,86 Mondi Tire Kutsan 8,33 -3,81 9,61 Nasmed Egepol 6,30 1,45 Naturel Enerji 34,36 -2,11 -3,23 Naturelgaz 7,48 4,18 Net Holding 4,96 1,85 44,61 Netaş Telekom. 16,83 -2,21 -40,06 Niğbaş Niğde Beton 6,63 -3,21 -87,25 Nuh Çimento 41,00 -2,15 -14,63 Nurol GMYO 10,09 -7,60 38,41 Odaş Elektrik 1,55 -0,64 -46,98 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,04 -2,69 Orge Enerji Elektrik 6,30 -1,41 36,59 Orma Orman Mahsulleri 25,44 -2,08 72,83 Osmanlı Menkul 24,40 -1,37 -20,64 Ostim Endüstriyel Yat 1,70 -1,73 -27,15 Otokar 359,80 -1,69 18,24 Oyak Çimento 6,99 -1,41 -20,39 Oyak Yat. Ort. 6,85 -2,14 -0,75 Oyak Yatırım Menkul 29,30 -0,68 Oylum Sınai Yatırımlar 8,01 -8,56 70,06 Özak GMYO 5,07 -2,12 -0,59 Özbal Çelik Boru 17,91 -1,10 173,44 Özderici GMYO 1,67 -1,76 -24,77 Özerden Plastik 7,98 -1,97 -11,33 Pamel Elektrik 61,00 -0,81 186,12 Panora GMYO 6,82 0,29 16,17 Papilon Savunma 12,80 -2,29 -43,71 Park Elek.Madencilik 5,19 0,78 -3,35 Parsan 32,32 0,81 33,00 Pegasus 99,45 -1,92 33,31 Peker GMYO 1,04 2,97 -55,54 Penguen Gıda 3,86 -1,53 -23,56 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 165,90 -5,63 Pera GMYO 1,37 -0,72 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 22,48 -0,97 22,65 Petkim 7,93 0,00 59,24 Petrokent Turizm 3.607,30 -1,11 297,98 Pınar Et ve Un 17,75 0,28 -18,89 Pınar Su 3,70 -1,33 -8,96 Pınar Süt 16,85 -0,18 -25,28 Plastikkart 17,88 0,51 25,52 Polisan Holding 2,80 -1,41 -27,17 Politeknik Metal 329,00 0,61 -18,91 Prizma Press Matbaacılık 3,87 -4,91 -29,38 QNB Finans Fin. Kir. 64,35 -1,76 -48,64 QNB Finansbank 35,00 -4,11 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,32 -1,48 Ral Yatırım Holding 8,75 6,19 97,07 Ray Sigorta 9,62 2,67 -37,73 Reysaş GMYO 3,13 -1,88 -3,45 Reysaş Lojistik 4,92 -2,96 -4,91 Rhea Girişim 2,12 -4,50 -43,01 Rodrigo Tekstil 12,90 -2,42 -5,91 Royal Halı 2,95 -1,34 -14,24 RTA Laboratuvarları 20,26 -1,75 -33,09 Sabancı Holding 14,08 0,14 27,70 Safkar Ege Soğutmacılık 6,94 -1,28 -36,21 Sanel Mühendislik 4,92 -1,60 43,86 Sanifoam Sünger 27,06 -4,72 98,97 Sanko Pazarlama 9,46 -3,17 2,07 Saray Matbaacılık 3,61 -1,37 -58,84 Sarkuysan 16,47 -0,60 89,37 Sasa Polyester 33,32 -1,30 122,36 Say Yenilenebilir Enerji 21,66 0,09 154,52 Sekuro Plastik 17,66 -3,60 26,50 Selçuk Ecza Deposu 9,84 4,35 -26,74 Selçuk Gıda 3,98 -1,00 -20,08 Selva Gıda Sanayi 9,00 -0,77 Senkron Güvenlik 25,00 0,00 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 13,00 -2,99 -18,75 Servet GMYO 67,35 -0,07 -14,09 Seyitler Kimya 18,66 0,05 38,60 Silverline Endüstri 5,09 -1,55 -40,81 Sinpaş GMYO 4,11 -2,84 -1,67 Smartiks Yazılım 4,90 -2,78 -44,70 Sodaş Sodyum Sanayii 22,60 -1,74 -14,19 Söktaş 2,67 -2,91 -17,87 Sönmez Filament 30,02 -4,39 -43,56 Sönmez Pamuklu 8,39 -3,56 -43,14 Sumaş Suni Tahta 94,00 -4,13 84,28 Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,67 -26,25 Şekerbank 1,16 -6,45 -23,18 Şişe Cam 9,96 0,20 39,12 Şok Marketler Ticaret 13,65 -0,15 9,37 T. Halk Bankası 4,70 -6,19 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 -4,12 -35,61 T.S.K.B. 1,58 -8,14 -9,53 T.Tuborg 17,80 0,00 0,39 Taç Tarım Ürünleri 28,50 -5,00 170,66 Tat Gıda 10,75 2,97 -7,02 TAV Havalimanları 28,74 -1,17 34,93 Tek-Art Turizm 1,26 -3,08 -37,62 Tekfen Holding 17,11 1,78 4,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 -3,69 -27,71 Temapol Polimer Plastik 13,07 -2,75 13,65 Tetamat Gıda Yatırımları 157,50 -0,38 -27,18 TGS Dış Ticaret 17,49 3,06 37,61 Tofaş Oto. Fab. 62,00 -1,51 100,58 Torunlar GMYO 3,85 -2,78 -1,28 Trabzon Liman 31,72 -2,64 -1,25 Trabzonspor Sportif 7,01 -9,90 187,30 Trend GMYO 7,28 7,37 -42,08 TSKB GMYO 2,69 -3,24 -44,26 Tuğçelik 13,63 -2,78 68,69 Tukaş 7,30 2,38 -24,66 Turcas Petrol 3,87 -2,76 -20,21 Tureks Turizm Taşımacılık 13,75 -1,86 Turkcell 17,32 -1,53 16,12 Tümosan Motor ve Traktör 16,39 -3,25 16,49 Tüpraş 153,90 0,00 42,50 Türk Hava Yolları 17,66 0,28 36,79 Türk İlaç Serum 9,09 -0,22 Türk Prysmian Kablo 37,00 -5,08 206,74 Türk Telekom 8,91 -0,45 12,79 Türk Traktör 177,10 -3,22 3,95 Türker Proje Gayrimenkul 124,70 -1,81 10,45 Türkiye Sigorta 4,90 -1,21 -20,69 Ufuk Yatırım 19,00 0,05 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 -1,92 -15,57 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,36 3,51 Ulusoy Elektrik 52,10 0,77 1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,37 2,48 5,53 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,62 -2,99 -30,77 Utopya Turizm 17,96 -1,86 -53,71 Uzertaş Boya 26,50 -1,85 -53,18 Ülker Bisküvi 19,35 -0,46 -13,30 Ünlü Yatırım Holding 5,54 0,00 Vakıf Fin. Kir. 5,64 -3,42 65,49 Vakıf GMYO 1,63 -4,68 -32,05 Vakıf Yat. Ort. 5,73 -3,05 -22,15 Vakıflar Bankası 3,81 -5,69 -19,11 Vakko Tekstil 9,85 -2,57 57,19 Vanet Gıda 5,98 -2,13 -22,64 VBT Yazılım 20,14 -0,89 Verusa Holding 47,40 -1,78 5,15 Verusaturk Girisim 25,60 -1,92 96,19 Vestel 28,10 -2,77 56,61 Vestel Beyaz Eşya 6,84 -0,87 54,11 Viking Kağıt 6,80 0,29 -24,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,37 -0,59 12,44 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,00 -1,43 -19,87 Yataş 12,99 0,00 -8,20 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 -2,29 -32,05 Yeni Gimat GMYO 16,17 0,37 39,49 Yeo Teknoloji 52,45 -6,34 Yeşil GMYO 0,84 -2,33 -39,13 Yeşil Yapı 1,04 -2,80 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,99 -1,49 -53,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.988,80 2,86 -35,97 Yonga Mobilya 18,34 -0,33 -38,43 Yükselen Çelik 5,28 -0,75 1,63 Yünsa 12,00 -0,41 -13,62 Ziraat GMYO 2,32 0,87 Zorlu Enerji 1,67 -1,76 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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