Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.001,50
|0,01
|-25,92
|İş Bankası (C)
|7,21
|4,19
|6,14
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-0,61
|-15,54
|İş Girişim
|7,83
|-0,63
|-58,68
|İş GMYO
|2,41
|-0,41
|-5,12
|İş Y. Men. Değ.
|18,80
|4,27
|13,27
|İş Yat. Ort.
|2,83
|0,00
|-15,85
|İşbir Holding
|46,36
|-6,31
|-13,63
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,84
|Işık Plastik
|5,37
|-0,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,42
|4,41
|-36,32
|İz Hayvancılık Tarım
|21,10
|-1,40
|17,22
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-0,44
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,24
|-0,32
|12,23
|Jantsa Jant Sanayi
|58,85
|0,68
|41,98
|Kafein Yazılım
|19,10
|0,53
|-10,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,62
|0,80
|Kaplamin
|24,24
|0,58
|-28,28
|Kardemir (A)
|7,02
|1,89
|17,98
|Kardemir (B)
|6,99
|1,60
|32,64
|Kardemir (D)
|7,84
|1,95
|35,64
|Karel Elektronik
|9,19
|1,21
|36,67
|Karsan Otomotiv
|3,84
|1,32
|18,15
|Karsu Tekstil
|7,82
|1,43
|-8,54
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,80
|-2,51
|Kartonsan
|51,20
|-0,19
|-45,92
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|0,00
|-18,03
|Kent Gıda
|155,80
|-2,01
|-56,19
|Kerevitaş Gıda
|4,31
|1,65
|-34,50
|Kervan Gıda
|12,04
|-1,15
|17,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-2,99
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,17
|-2,69
|-13,55
|Kızılbük GYO
|34,00
|6,18
|Klimasan Klima
|9,44
|-1,26
|11,88
|Koç Holding
|28,04
|-0,07
|37,10
|Konfrut Gıda
|3,90
|0,00
|-7,69
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,25
|0,00
|197,67
|Konya Çimento
|839,00
|0,99
|-25,75
|Koray GMYO
|7,18
|-2,84
|61,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,34
|4,26
|95,11
|Koza Altın
|120,90
|0,25
|25,03
|Koza Madencilik
|18,53
|1,09
|19,63
|Körfez GMYO
|5,80
|0,17
|0,00
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|34,32
|3,56
|-6,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|-5,44
|27,15
|Kuyas Yatırım
|2,73
|0,74
|18,70
|Kütahya Porselen
|83,35
|2,33
|65,21
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,46
|-0,97
|Lider Faktoring
|3,06
|0,33
|-10,26
|Link Bilgisayar
|26,24
|-0,38
|-16,95
|Logo Yazılım
|42,20
|0,43
|35,52
|Lokman Hekim Sağlık
|11,76
|2,89
|65,69
|Lüks Kadife
|47,98
|-1,28
|67,09
|Makina Takım
|3,12
|0,65
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|15,34
|-1,03
|Margün Enerji
|8,57
|-0,35
|Marka Yatırım Holding
|4,02
|-0,99
|-37,48
|Marmaris Altınyunus
|170,80
|0,12
|53,74
|Marshall
|229,60
|0,22
|-25,14
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,78
|2,30
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,38
|-0,53
|Mavi Giyim
|76,75
|-1,41
|48,71
|Mazhar Zorlu Holding
|29,76
|-0,60
|-5,46
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,98
|1,10
|Mega Polietilen
|4,82
|-0,82
|-37,08
|Menderes Tekstil
|2,06
|0,00
|-33,33
|Mercan Kimya
|13,72
|9,94
|Merit Turizm
|28,26
|1,58
|172,80
|Merko Gıda
|4,57
|1,33
|-47,11
|Metemtur Yatırım
|2,79
|2,20
|-65,49
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|0,00
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|2,31
|-24,03
|Migros Ticaret
|42,22
|1,25
|-1,36
|Milpa
|3,79
|-2,07
|-17,61
|Mistral GMYO
|4,47
|0,00
|-4,40
|MLP Sağlık
|30,08
|0,67
|51,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,49
|-0,18
|19,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,80
|-0,58
|-42,62
|Mondi Tire Kutsan
|8,26
|-0,84
|8,68
|Nasmed Egepol
|6,50
|0,00
|Naturel Enerji
|34,02
|-0,76
|-4,19
|Naturelgaz
|7,30
|-0,27
|Net Holding
|5,25
|1,35
|53,06
|Netaş Telekom.
|16,97
|0,24
|-39,57
|Niğbaş Niğde Beton
|6,82
|-2,85
|-86,88
|Nuh Çimento
|40,70
|-0,25
|-15,26
|Nurol GMYO
|10,33
|-1,62
|41,70
|Odaş Elektrik
|1,55
|-1,90
|-46,98
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,37
|0,91
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|-2,35
|34,85
|Orma Orman Mahsulleri
|25,02
|-0,79
|69,97
|Osmanlı Menkul
|24,20
|-0,82
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,68
|-1,18
|-28,01
|Otokar
|379,00
|4,84
|24,55
|Oyak Çimento
|7,05
|0,86
|-19,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|0,44
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|29,00
|-0,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,20
|-2,26
|74,10
|Özak GMYO
|5,28
|0,38
|3,53
|Özbal Çelik Boru
|17,74
|-0,95
|170,84
|Özderici GMYO
|1,65
|-1,79
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,55
|-1,44
|-16,11
|Pamel Elektrik
|60,95
|0,08
|185,88
|Panora GMYO
|7,37
|3,80
|25,54
|Papilon Savunma
|13,52
|5,46
|-40,54
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|-0,38
|-3,54
|Parsan
|32,84
|-0,42
|35,14
|Pegasus
|101,00
|-0,30
|35,39
|Peker GMYO
|1,03
|3,00
|-55,97
|Penguen Gıda
|3,88
|1,31
|-23,17
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|170,60
|-1,10
|Pera GMYO
|1,36
|0,74
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,34
|-0,18
|21,88
|Petkim
|7,71
|0,00
|54,82
|Petrokent Turizm
|3.650,10
|0,55
|302,70
|Pınar Et ve Un
|17,91
|0,28
|-18,16
|Pınar Su
|3,57
|-0,83
|-12,16
|Pınar Süt
|16,88
|0,00
|-25,14
|Plastikkart
|17,75
|0,28
|24,61
|Polisan Holding
|2,84
|0,71
|-26,13
|Politeknik Metal
|326,50
|0,31
|-19,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|-1,32
|-31,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,20
|-1,17
|-49,56
|QNB Finansbank
|35,98
|2,04
|-48,86
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,13
|-1,07
|Ral Yatırım Holding
|10,09
|9,91
|127,25
|Ray Sigorta
|9,78
|-1,11
|-36,70
|Reysaş GMYO
|3,33
|0,30
|2,72
|Reysaş Lojistik
|4,95
|-1,00
|-4,33
|Rhea Girişim
|2,06
|-1,44
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|12,57
|-2,48
|-8,32
|Royal Halı
|2,95
|-0,67
|-14,24
|RTA Laboratuvarları
|19,83
|-1,34
|-34,51
|Sabancı Holding
|13,93
|0,07
|26,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,85
|-1,15
|-37,04
|Sanel Mühendislik
|4,86
|0,41
|42,11
|Sanifoam Sünger
|26,42
|-1,78
|94,26
|Sanko Pazarlama
|9,46
|-0,11
|2,07
|Saray Matbaacılık
|3,75
|0,27
|-57,24
|Sarkuysan
|16,57
|-0,06
|90,52
|Sasa Polyester
|33,78
|1,20
|125,43
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,22
|-1,30
|149,35
|Sekuro Plastik
|17,97
|2,04
|28,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,91
|-1,00
|-26,22
|Selçuk Gıda
|3,84
|-1,29
|-22,89
|Selva Gıda Sanayi
|8,78
|-2,44
|Senkron Güvenlik
|24,82
|-2,67
|-5,48
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|1,62
|-17,50
|Servet GMYO
|73,60
|5,14
|-6,12
|Seyitler Kimya
|17,70
|-5,70
|31,47
|Silverline Endüstri
|5,06
|-0,39
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,09
|-1,45
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|4,93
|-1,20
|-44,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,88
|-0,27
|-16,92
|Söktaş
|2,75
|3,00
|-15,40
|Sönmez Filament
|28,80
|1,05
|-45,85
|Sönmez Pamuklu
|8,13
|-0,37
|-44,91
|Sumaş Suni Tahta
|91,00
|0,22
|78,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|0,00
|-26,25
|Şekerbank
|1,15
|0,00
|-23,84
|Şişe Cam
|11,11
|6,62
|55,18
|Şok Marketler Ticaret
|13,92
|0,36
|11,54
|T. Halk Bankası
|4,76
|1,06
|-14,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,20
|1,76
|-34,96
|T.S.K.B.
|1,58
|0,00
|-9,53
|T.Tuborg
|17,89
|0,00
|0,90
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|-5,56
|142,17
|Tat Gıda
|10,68
|1,23
|-7,62
|TAV Havalimanları
|29,70
|0,88
|39,44
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|-37,62
|Tekfen Holding
|17,42
|1,04
|6,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|-1,12
|-28,52
|Temapol Polimer Plastik
|13,15
|-1,20
|14,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|190,50
|9,99
|-11,93
|TGS Dış Ticaret
|18,20
|1,22
|43,19
|Tofaş Oto. Fab.
|63,95
|0,95
|106,88
|Torunlar GMYO
|3,89
|-1,02
|-0,26
|Trabzon Liman
|32,00
|0,00
|-0,37
|Trabzonspor Sportif
|8,27
|7,26
|238,93
|Trend GMYO
|6,45
|-6,79
|-48,69
|TSKB GMYO
|2,64
|-1,12
|-45,30
|Tuğçelik
|13,58
|1,27
|68,07
|Tukaş
|7,20
|0,14
|-25,70
|Turcas Petrol
|3,89
|-0,77
|-19,79
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,13
|1,51
|Turkcell
|17,91
|1,53
|20,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,10
|4,08
|21,54
|Tüpraş
|157,80
|-0,25
|46,11
|Türk Hava Yolları
|18,00
|0,06
|39,43
|Türk İlaç Serum
|9,16
|0,33
|Türk Prysmian Kablo
|44,76
|9,98
|271,07
|Türk Telekom
|9,19
|0,22
|16,34
|Türk Traktör
|184,40
|0,77
|8,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,80
|0,46
|14,97
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,00
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|19,96
|7,20
|48,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|5,38
|-7,55
|Ulusal Faktoring
|2,26
|-3,00
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|0,00
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,49
|1,10
|7,89
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,62
|0,62
|-30,77
|Utopya Turizm
|17,34
|-1,48
|-55,31
|Uzertaş Boya
|25,98
|3,51
|-54,10
|Ülker Bisküvi
|19,44
|0,31
|-12,89
|Ünlü Yatırım Holding
|5,43
|-1,45
|Vakıf Fin. Kir.
|5,60
|-1,41
|64,32
|Vakıf GMYO
|1,65
|-1,79
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,72
|0,35
|-22,28
|Vakıflar Bankası
|3,95
|2,33
|-16,14
|Vakko Tekstil
|9,96
|0,10
|58,94
|Vanet Gıda
|6,05
|-0,66
|-21,73
|VBT Yazılım
|20,12
|-0,10
|Verusa Holding
|48,58
|1,93
|7,76
|Verusaturk Girisim
|25,02
|-1,18
|91,75
|Vestel
|28,80
|1,69
|60,51
|Vestel Beyaz Eşya
|6,96
|0,87
|56,81
|Viking Kağıt
|6,51
|-2,11
|-27,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,60
|6,82
|20,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,86
|-0,35
|-20,26
|Yataş
|12,90
|-1,23
|-8,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,98
|-1,00
|-32,27
|Yeni Gimat GMYO
|16,21
|0,50
|39,84
|Yeo Teknoloji
|49,76
|-4,31
|Yeşil GMYO
|0,85
|-1,16
|-38,41
|Yeşil Yapı
|1,03
|-1,90
|-44,02
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|-1,00
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.691,00
|-2,59
|-37,88
|Yonga Mobilya
|18,00
|-1,10
|-39,58
|Yükselen Çelik
|5,31
|0,19
|2,21
|Yünsa
|12,05
|0,25
|-13,26
|Ziraat GMYO
|2,35
|0,43
|Zorlu Enerji
|1,66
|-0,60
|-34,36
(Son)
Kaynak: AA
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