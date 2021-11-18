Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.11.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.001,500,01-25,92
İş Bankası (C)7,214,196,14
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,26-0,61-15,54
İş Girişim7,83-0,63-58,68
İş GMYO2,41-0,41-5,12
İş Y. Men. Değ.18,804,2713,27
İş Yat. Ort.2,830,00-15,85
İşbir Holding46,36-6,31-13,63
İşbir Sentetik Dokuma11,84

Işık Plastik5,37-0,56

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,424,41-36,32
İz Hayvancılık Tarım21,10-1,4017,22
İzmir Demir Çelik2,26-0,44-31,71
İzmir Fırça6,24-0,3212,23
Jantsa Jant Sanayi58,850,6841,98
Kafein Yazılım19,100,53-10,50
Kalekim Kimyevi Maddeler17,620,80

Kaplamin24,240,58-28,28
Kardemir (A)7,021,8917,98
Kardemir (B)6,991,6032,64
Kardemir (D)7,841,9535,64
Karel Elektronik9,191,2136,67
Karsan Otomotiv3,841,3218,15
Karsu Tekstil7,821,43-8,54
Kartal Yenilenebilir Enerji12,80-2,51

Kartonsan51,20-0,19-45,92
Katmerciler Ekipman1,420,00-18,03
Kent Gıda155,80-2,01-56,19
Kerevitaş Gıda4,311,65-34,50
Kervan Gıda12,04-1,1517,63
Kervansaray Yat. Holding0,65-2,99-48,41
Kiler GMYO2,17-2,69-13,55
Kızılbük GYO34,006,18

Klimasan Klima9,44-1,2611,88
Koç Holding28,04-0,0737,10
Konfrut Gıda3,900,00-7,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,250,00197,67
Konya Çimento839,000,99-25,75
Koray GMYO7,18-2,8461,35
Kordsa Teknik Tekstil30,344,2695,11
Koza Altın120,900,2525,03
Koza Madencilik18,531,0919,63
Körfez GMYO5,800,170,00
Kristal Kola1,280,79-58,10
Kron Telekomünikasyon34,323,56-6,84
Kuştur Kuşadası Turizm200,00-5,4427,15
Kuyas Yatırım2,730,7418,70
Kütahya Porselen83,352,3365,21
Kütahya Şeker Fabrikası28,46-0,97

Lider Faktoring3,060,33-10,26
Link Bilgisayar26,24-0,38-16,95
Logo Yazılım42,200,4335,52
Lokman Hekim Sağlık11,762,8965,69
Lüks Kadife47,98-1,2867,09
Makina Takım3,120,65-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,34-1,03

Margün Enerji8,57-0,35

Marka Yatırım Holding4,02-0,99-37,48
Marmaris Altınyunus170,800,1253,74
Marshall229,600,22-25,14
Martı GMYO0,920,00-63,97
Martı Otel1,782,30-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım22,38-0,53

Mavi Giyim76,75-1,4148,71
Mazhar Zorlu Holding29,76-0,60-5,46
Meditera Tıbbi Malzeme34,981,10

Mega Polietilen4,82-0,82-37,08
Menderes Tekstil2,060,00-33,33
Mercan Kimya13,729,94

Merit Turizm28,261,58172,80
Merko Gıda4,571,33-47,11
Metemtur Yatırım2,792,20-65,49
Metro Holding1,290,00-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,740,00-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,772,31-24,03
Migros Ticaret42,221,25-1,36
Milpa3,79-2,07-17,61
Mistral GMYO4,470,00-4,40
MLP Sağlık30,080,6751,38
MMC San. ve Tic. Yat.5,49-0,1819,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,80-0,58-42,62
Mondi Tire Kutsan8,26-0,848,68
Nasmed Egepol6,500,00

Naturel Enerji34,02-0,76-4,19
Naturelgaz7,30-0,27

Net Holding5,251,3553,06
Netaş Telekom.16,970,24-39,57
Niğbaş Niğde Beton6,82-2,85-86,88
Nuh Çimento40,70-0,25-15,26
Nurol GMYO10,33-1,6241,70
Odaş Elektrik1,55-1,90-46,98
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,370,91

Orge Enerji Elektrik6,22-2,3534,85
Orma Orman Mahsulleri25,02-0,7969,97
Osmanlı Menkul24,20-0,82-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,68-1,18-28,01
Otokar379,004,8424,55
Oyak Çimento7,050,86-19,70
Oyak Yat. Ort.6,900,44-0,03
Oyak Yatırım Menkul29,00-0,68

Oylum Sınai Yatırımlar8,20-2,2674,10
Özak GMYO5,280,383,53
Özbal Çelik Boru17,74-0,95170,84
Özderici GMYO1,65-1,79-25,68
Özerden Plastik7,55-1,44-16,11
Pamel Elektrik60,950,08185,88
Panora GMYO7,373,8025,54
Papilon Savunma13,525,46-40,54
Park Elek.Madencilik5,18-0,38-3,54
Parsan32,84-0,4235,14
Pegasus101,00-0,3035,39
Peker GMYO1,033,00-55,97
Penguen Gıda3,881,31-23,17
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım170,60-1,10

Pera GMYO1,360,74-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,34-0,1821,88
Petkim7,710,0054,82
Petrokent Turizm3.650,100,55302,70
Pınar Et ve Un17,910,28-18,16
Pınar Su3,57-0,83-12,16
Pınar Süt16,880,00-25,14
Plastikkart17,750,2824,61
Polisan Holding2,840,71-26,13
Politeknik Metal326,500,31-19,53
Prizma Press Matbaacılık3,75-1,32-31,57
QNB Finans Fin. Kir.63,20-1,17-49,56
QNB Finansbank35,982,04-48,86
QUA Granite Hayal Yapı11,13-1,07

Ral Yatırım Holding10,099,91127,25
Ray Sigorta9,78-1,11-36,70
Reysaş GMYO3,330,302,72
Reysaş Lojistik4,95-1,00-4,33
Rhea Girişim2,06-1,44-44,62
Rodrigo Tekstil12,57-2,48-8,32
Royal Halı2,95-0,67-14,24
RTA Laboratuvarları19,83-1,34-34,51
Sabancı Holding13,930,0726,34
Safkar Ege Soğutmacılık6,85-1,15-37,04
Sanel Mühendislik4,860,4142,11
Sanifoam Sünger26,42-1,7894,26
Sanko Pazarlama9,46-0,112,07
Saray Matbaacılık3,750,27-57,24
Sarkuysan16,57-0,0690,52
Sasa Polyester33,781,20125,43
Say Yenilenebilir Enerji21,22-1,30149,35
Sekuro Plastik17,972,0428,72
Selçuk Ecza Deposu9,91-1,00-26,22
Selçuk Gıda3,84-1,29-22,89
Selva Gıda Sanayi8,78-2,44

Senkron Güvenlik24,82-2,67-5,48
Serve Film Prodüksiyon13,201,62-17,50
Servet GMYO73,605,14-6,12
Seyitler Kimya17,70-5,7031,47
Silverline Endüstri5,06-0,39-41,16
Sinpaş GMYO4,09-1,45-2,15
Smartiks Yazılım4,93-1,20-44,36
Sodaş Sodyum Sanayii21,88-0,27-16,92
Söktaş2,753,00-15,40
Sönmez Filament28,801,05-45,85
Sönmez Pamuklu8,13-0,37-44,91
Sumaş Suni Tahta91,000,2278,39
Şeker Fin. Kir.4,720,00-26,25
Şekerbank1,150,00-23,84
Şişe Cam11,116,6255,18
Şok Marketler Ticaret13,920,3611,54
T. Halk Bankası4,761,06-14,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,201,76-34,96
T.S.K.B.1,580,00-9,53
T.Tuborg17,890,000,90
Taç Tarım Ürünleri25,50-5,56142,17
Tat Gıda10,681,23-7,62
TAV Havalimanları29,700,8839,44
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding17,421,046,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,19-1,12-28,52
Temapol Polimer Plastik13,15-1,2014,35
Tetamat Gıda Yatırımları190,509,99-11,93
TGS Dış Ticaret18,201,2243,19
Tofaş Oto. Fab.63,950,95106,88
Torunlar GMYO3,89-1,02-0,26
Trabzon Liman32,000,00-0,37
Trabzonspor Sportif8,277,26238,93
Trend GMYO6,45-6,79-48,69
TSKB GMYO2,64-1,12-45,30
Tuğçelik13,581,2768,07
Tukaş7,200,14-25,70
Turcas Petrol3,89-0,77-19,79
Tureks Turizm Taşımacılık14,131,51

Turkcell17,911,5320,07
Tümosan Motor ve Traktör17,104,0821,54
Tüpraş157,80-0,2546,11
Türk Hava Yolları18,000,0639,43
Türk İlaç Serum9,160,33

Türk Prysmian Kablo44,769,98271,07
Türk Telekom9,190,2216,34
Türk Traktör184,400,778,23
Türker Proje Gayrimenkul129,800,4614,97
Türkiye Sigorta4,930,00-20,20
Ufuk Yatırım19,967,2048,96
Ulaşlar Turizm Yat.3,925,38-7,55
Ulusal Faktoring2,26-3,00

Ulusoy Elektrik54,000,005,16
Ulusoy Un Sanayi5,491,107,89
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,620,62-30,77
Utopya Turizm17,34-1,48-55,31
Uzertaş Boya25,983,51-54,10
Ülker Bisküvi19,440,31-12,89
Ünlü Yatırım Holding5,43-1,45

Vakıf Fin. Kir.5,60-1,4164,32
Vakıf GMYO1,65-1,79-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,720,35-22,28
Vakıflar Bankası3,952,33-16,14
Vakko Tekstil9,960,1058,94
Vanet Gıda6,05-0,66-21,73
VBT Yazılım20,12-0,10

Verusa Holding48,581,937,76
Verusaturk Girisim25,02-1,1891,75
Vestel28,801,6960,51
Vestel Beyaz Eşya6,960,8756,81
Viking Kağıt6,51-2,11-27,67
Yapı ve Kredi Bank.3,606,8220,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,86-0,35-20,26
Yataş12,90-1,23-8,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,98-1,00-32,27
Yeni Gimat GMYO16,210,5039,84
Yeo Teknoloji49,76-4,31

Yeşil GMYO0,85-1,16-38,41
Yeşil Yapı1,03-1,90-44,02
Yeşil Yatırım Holding1,99-1,00-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme9.691,00-2,59-37,88
Yonga Mobilya18,00-1,10-39,58
Yükselen Çelik5,310,192,21
Yünsa12,050,25-13,26
Ziraat GMYO2,350,43

Zorlu Enerji1,66-0,60-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi 19:41 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:40 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi
19:36 Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
19:28 Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor
19:23 Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir
19:20 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
18:58 Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
18:37 Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı
18:31 AK Partili Şamil Tayyar ve Mehmet Uçum sosyal medya üzerinden tartıştı: Hadsiz kimsin sen
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi         
19:36
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 19:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement