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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.11.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.500,00-1,04-29,63
İş Bankası (C)6,021,01-11,38
İş Bankası (Kur.)370.000,00

-2,63
İş Fin.Kir.3,162,60-18,13
İş Girişim7,861,16-58,52
İş GMYO2,123,92-16,54
İş Y. Men. Değ.16,051,90-3,30
İş Yat. Ort.2,741,11-18,53
İşbir Holding53,500,19-0,33
Işık Plastik5,940,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,952,15-16,67
İttifak Holding1,348,94-39,91
İz Hayvancılık Tarım21,220,9517,89
İzmir Demir Çelik2,341,30-29,30
İzmir Fırça6,258,5112,41
Jantsa Jant Sanayi60,952,5247,05
Kafein Yazılım21,002,24-1,59
Kalekim Kimyevi Maddeler14,23-0,28

Kaplamin25,241,20-25,33
Kardemir (A)6,400,957,56
Kardemir (B)6,351,1120,49
Kardemir (D)7,361,5227,34
Karel Elektronik9,010,2233,99
Karsan Otomotiv3,794,7016,62
Karsu Tekstil8,210,61-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji17,82-9,95

Kartonsan51,401,28-45,71
Katmerciler Ekipman1,496,43-13,99
Kent Gıda172,300,00-51,55
Kerevitaş Gıda4,401,38-33,13
Kervan Gıda11,400,1811,38
Kervansaray Yat. Holding0,711,43-43,65
Kiler GMYO2,28-1,30-9,16
Kızılbük GYO36,181,40

Klimasan Klima10,600,9525,63
Koç Holding25,002,7122,23
Konfrut Gıda4,090,99-3,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,151,14218,43
Konya Çimento822,001,01-27,26
Koray GMYO7,22-0,2862,25
Kordsa Teknik Tekstil27,482,4676,72
Koza Altın106,502,9010,13
Koza Madencilik16,062,553,68
Körfez GMYO6,392,4010,17
Kristal Kola1,390,72-54,50
Kron Telekomünikasyon33,502,32-9,07
Kuştur Kuşadası Turizm225,201,8143,17
Kuyas Yatırım2,853,2623,91
Kütahya Porselen73,401,4545,49
Kütahya Şeker Fabrikası29,240,14

Lider Faktoring3,051,33-10,56
Link Bilgisayar27,160,30-14,04
Logo Yazılım41,740,3834,04
Lokman Hekim Sağlık10,560,5748,78
Lüks Kadife48,261,5168,07
Makina Takım3,24-2,70-4,99
Manas Enerji Yönetimi16,640,85

Margün Enerji8,601,78

Marka Yatırım Holding4,131,98-35,77
Marmaris Altınyunus175,001,2757,52
Marshall235,600,51-23,18
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,680,60-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım22,980,44

Mavi Giyim73,650,9642,71
Mazhar Zorlu Holding30,860,72-1,97
Meditera Tıbbi Malzeme34,701,11

Mega Polietilen5,051,00-34,07
Menderes Tekstil2,100,96-32,04
Mercan Kimya10,48-0,29

Merit Turizm25,56-1,46146,73
Merko Gıda4,480,67-48,15
Metemtur Yatırım3,001,01-62,90
Metro Holding1,292,38-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,974,212,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,700,59-27,04
Migros Ticaret35,962,74-15,98
Milpa3,890,26-15,43
Mistral GMYO4,67-0,85-0,85
MLP Sağlık27,181,2736,79
MMC San. ve Tic. Yat.6,002,3930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,921,02-41,60
Mondi Tire Kutsan8,311,719,34
Nasmed Egepol5,130,20

Naturel Enerji33,722,43-5,04
Naturelgaz7,352,65

Net Holding4,391,3927,99
Netaş Telekom.18,271,56-34,94
Niğbaş Niğde Beton7,380,54-85,81
Nuh Çimento40,400,95-15,88
Nurol GMYO11,904,5763,24
Odaş Elektrik1,450,69-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,491,81

Orge Enerji Elektrik6,012,3930,30
Orma Orman Mahsulleri26,822,7682,20
Osmanlı Menkul25,543,07-16,93
Ostim Endüstriyel Yat1,822,82-22,01
Otokar336,800,2410,69
Oyak Çimento6,930,14-21,07
Oyak Yat. Ort.6,921,020,26
Oyak Yatırım Menkul31,32-0,57

Oylum Sınai Yatırımlar7,33-0,6855,63
Özak GMYO5,240,382,75
Özbal Çelik Boru17,91-3,97173,44
Özderici GMYO1,652,48-25,68
Özerden Plastik7,331,10-18,56
Pamel Elektrik58,808,89175,80
Panora GMYO6,35-0,788,16
Papilon Savunma14,22-1,18-37,46
Park Elek.Madencilik5,051,00-5,96
Parsan31,060,5227,82
Pegasus87,954,8917,90
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda3,981,02-21,19
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım217,000,93

Pera GMYO1,452,11-17,22
Pergamon Dış Ticaret23,060,9625,81
Petkim6,421,5828,92
Petrokent Turizm3.649,901,41302,68
Pınar Et ve Un17,301,05-20,95
Pınar Su3,850,52-5,27
Pınar Süt16,321,62-27,63
Plastikkart17,982,6826,23
Polisan Holding2,791,45-27,43
Politeknik Metal334,601,09-17,53
Prizma Press Matbaacılık3,720,54-32,12
QNB Finans Fin. Kir.63,000,64-49,72
QNB Finansbank34,180,47-51,41
QUA Granite Hayal Yapı11,562,21

Ral Yatırım Holding7,42-0,6767,12
Ray Sigorta9,570,63-38,06
Reysaş GMYO2,881,41-11,16
Reysaş Lojistik5,090,99-1,62
Rhea Girişim2,14-0,93-42,47
Rodrigo Tekstil15,10-5,7410,14
Royal Halı3,010,00-12,50
RTA Laboratuvarları21,540,84-28,86
Sabancı Holding11,832,077,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,231,26-33,55
Sanel Mühendislik4,870,4142,40
Sanifoam Sünger29,54-1,14117,21
Sanko Pazarlama9,650,944,12
Saray Matbaacılık3,771,62-57,01
Sarkuysan18,72-1,73115,24
Sasa Polyester30,081,48100,74
Say Yenilenebilir Enerji22,662,16166,27
Sekuro Plastik19,111,4936,89
Selçuk Ecza Deposu9,062,26-32,55
Selçuk Gıda4,131,47-17,07
Selva Gıda Sanayi10,210,49

Senkron Güvenlik26,00-1,81-0,99
Serve Film Prodüksiyon13,70-1,44-14,38
Servet GMYO71,803,98-8,42
Seyitler Kimya17,600,5730,72
Silverline Endüstri5,232,15-39,19
Sinpaş GMYO4,422,315,74
Smartiks Yazılım5,241,16-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii23,100,43-12,29
Söktaş2,84-0,35-12,64
Sönmez Filament27,846,26-47,66
Sönmez Pamuklu14,878,54-38,04
Sumaş Suni Tahta83,000,0062,71
Şeker Fin. Kir.5,12-1,54-20,00
Şekerbank1,090,00-27,81
Şişe Cam8,820,8023,19
Şok Marketler Ticaret11,391,61-8,74
T. Halk Bankası4,612,67-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,661,27-33,48
T.S.K.B.1,532,00-12,40
T.Tuborg16,290,56-8,13
Taç Tarım Ürünleri22,681,61115,38
Tat Gıda9,542,14-17,48
TAV Havalimanları27,922,6531,08
Tek-Art Turizm1,342,29-33,66
Tekfen Holding16,032,04-2,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,380,95-26,33
Temapol Polimer Plastik14,262,3724,00
Tetamat Gıda Yatırımları164,00-5,48-24,18
TGS Dış Ticaret16,012,0425,96
Tofaş Oto. Fab.57,050,6284,56
Torunlar GMYO3,922,620,51
Trabzon Liman30,260,40-5,79
Trabzonspor Sportif5,180,78112,30
Trend GMYO6,393,23-49,16
TSKB GMYO2,841,07-41,16
Tuğçelik13,761,2570,30
Tukaş7,201,27-25,70
Turcas Petrol3,742,19-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık13,662,32

Turkcell16,131,838,14
Tümosan Motor ve Traktör16,102,0914,43
Tüpraş145,401,8934,63
Türk Hava Yolları16,666,9329,05
Türk İlaç Serum9,531,17

Türk Prysmian Kablo27,169,96125,16
Türk Telekom8,251,234,44
Türk Traktör161,302,02-5,32
Türker Proje Gayrimenkul133,60-0,3018,33
Türkiye Sigorta4,830,21-21,82
Ufuk Yatırım20,220,0050,90
Ulaşlar Turizm Yat.3,860,52-8,96
Ulusoy Elektrik50,950,20-0,78
Ulusoy Un Sanayi5,230,972,78
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,671,83-28,63
Utopya Turizm19,000,05-51,03
Uzertaş Boya28,240,00-50,11
Ülker Bisküvi20,521,58-8,06
Ünlü Yatırım Holding5,841,57

Vakıf Fin. Kir.6,551,7192,19
Vakıf GMYO1,705,59-29,13
Vakıf Yat. Ort.6,030,84-18,07
Vakıflar Bankası3,641,96-22,72
Vakko Tekstil9,483,3851,28
Vanet Gıda6,37-3,48-17,59
VBT Yazılım21,040,48

Verusa Holding49,500,659,80
Verusaturk Girisim24,38-2,0986,84
Vestel25,481,5142,01
Vestel Beyaz Eşya5,970,6734,50
Viking Kağıt6,450,94-28,33
Yapı ve Kredi Bank.2,911,04-2,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,160,87-16,66
Yataş13,492,20-4,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,171,28-27,95
Yeni Gimat GMYO15,752,8735,87
Yeo Teknoloji62,152,05

Yeşil GMYO0,931,09-32,61
Yeşil Yapı1,112,78-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,090,97-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme9.800,400,01-37,18
Yonga Mobilya18,400,00-38,23
Yükselen Çelik5,38-0,373,55
Yünsa11,360,53-18,22
Ziraat GMYO2,345,88

Zorlu Enerji1,75-1,13-30,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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