Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.500,00
|-1,04
|-29,63
|İş Bankası (C)
|6,02
|1,01
|-11,38
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,16
|2,60
|-18,13
|İş Girişim
|7,86
|1,16
|-58,52
|İş GMYO
|2,12
|3,92
|-16,54
|İş Y. Men. Değ.
|16,05
|1,90
|-3,30
|İş Yat. Ort.
|2,74
|1,11
|-18,53
|İşbir Holding
|53,50
|0,19
|-0,33
|Işık Plastik
|5,94
|0,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|2,15
|-16,67
|İttifak Holding
|1,34
|8,94
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|21,22
|0,95
|17,89
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|1,30
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,25
|8,51
|12,41
|Jantsa Jant Sanayi
|60,95
|2,52
|47,05
|Kafein Yazılım
|21,00
|2,24
|-1,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,23
|-0,28
|Kaplamin
|25,24
|1,20
|-25,33
|Kardemir (A)
|6,40
|0,95
|7,56
|Kardemir (B)
|6,35
|1,11
|20,49
|Kardemir (D)
|7,36
|1,52
|27,34
|Karel Elektronik
|9,01
|0,22
|33,99
|Karsan Otomotiv
|3,79
|4,70
|16,62
|Karsu Tekstil
|8,21
|0,61
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,82
|-9,95
|Kartonsan
|51,40
|1,28
|-45,71
|Katmerciler Ekipman
|1,49
|6,43
|-13,99
|Kent Gıda
|172,30
|0,00
|-51,55
|Kerevitaş Gıda
|4,40
|1,38
|-33,13
|Kervan Gıda
|11,40
|0,18
|11,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|1,43
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,28
|-1,30
|-9,16
|Kızılbük GYO
|36,18
|1,40
|Klimasan Klima
|10,60
|0,95
|25,63
|Koç Holding
|25,00
|2,71
|22,23
|Konfrut Gıda
|4,09
|0,99
|-3,20
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,15
|1,14
|218,43
|Konya Çimento
|822,00
|1,01
|-27,26
|Koray GMYO
|7,22
|-0,28
|62,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,48
|2,46
|76,72
|Koza Altın
|106,50
|2,90
|10,13
|Koza Madencilik
|16,06
|2,55
|3,68
|Körfez GMYO
|6,39
|2,40
|10,17
|Kristal Kola
|1,39
|0,72
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|33,50
|2,32
|-9,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|225,20
|1,81
|43,17
|Kuyas Yatırım
|2,85
|3,26
|23,91
|Kütahya Porselen
|73,40
|1,45
|45,49
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,24
|0,14
|Lider Faktoring
|3,05
|1,33
|-10,56
|Link Bilgisayar
|27,16
|0,30
|-14,04
|Logo Yazılım
|41,74
|0,38
|34,04
|Lokman Hekim Sağlık
|10,56
|0,57
|48,78
|Lüks Kadife
|48,26
|1,51
|68,07
|Makina Takım
|3,24
|-2,70
|-4,99
|Manas Enerji Yönetimi
|16,64
|0,85
|Margün Enerji
|8,60
|1,78
|Marka Yatırım Holding
|4,13
|1,98
|-35,77
|Marmaris Altınyunus
|175,00
|1,27
|57,52
|Marshall
|235,60
|0,51
|-23,18
|Martı GMYO
|0,94
|1,08
|-63,19
|Martı Otel
|1,68
|0,60
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,98
|0,44
|Mavi Giyim
|73,65
|0,96
|42,71
|Mazhar Zorlu Holding
|30,86
|0,72
|-1,97
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,70
|1,11
|Mega Polietilen
|5,05
|1,00
|-34,07
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,96
|-32,04
|Mercan Kimya
|10,48
|-0,29
|Merit Turizm
|25,56
|-1,46
|146,73
|Merko Gıda
|4,48
|0,67
|-48,15
|Metemtur Yatırım
|3,00
|1,01
|-62,90
|Metro Holding
|1,29
|2,38
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,97
|4,21
|2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,70
|0,59
|-27,04
|Migros Ticaret
|35,96
|2,74
|-15,98
|Milpa
|3,89
|0,26
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,67
|-0,85
|-0,85
|MLP Sağlık
|27,18
|1,27
|36,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|2,39
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,92
|1,02
|-41,60
|Mondi Tire Kutsan
|8,31
|1,71
|9,34
|Nasmed Egepol
|5,13
|0,20
|Naturel Enerji
|33,72
|2,43
|-5,04
|Naturelgaz
|7,35
|2,65
|Net Holding
|4,39
|1,39
|27,99
|Netaş Telekom.
|18,27
|1,56
|-34,94
|Niğbaş Niğde Beton
|7,38
|0,54
|-85,81
|Nuh Çimento
|40,40
|0,95
|-15,88
|Nurol GMYO
|11,90
|4,57
|63,24
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,69
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,49
|1,81
|Orge Enerji Elektrik
|6,01
|2,39
|30,30
|Orma Orman Mahsulleri
|26,82
|2,76
|82,20
|Osmanlı Menkul
|25,54
|3,07
|-16,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,82
|2,82
|-22,01
|Otokar
|336,80
|0,24
|10,69
|Oyak Çimento
|6,93
|0,14
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,92
|1,02
|0,26
|Oyak Yatırım Menkul
|31,32
|-0,57
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,33
|-0,68
|55,63
|Özak GMYO
|5,24
|0,38
|2,75
|Özbal Çelik Boru
|17,91
|-3,97
|173,44
|Özderici GMYO
|1,65
|2,48
|-25,68
|Özerden Plastik
|7,33
|1,10
|-18,56
|Pamel Elektrik
|58,80
|8,89
|175,80
|Panora GMYO
|6,35
|-0,78
|8,16
|Papilon Savunma
|14,22
|-1,18
|-37,46
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|1,00
|-5,96
|Parsan
|31,06
|0,52
|27,82
|Pegasus
|87,95
|4,89
|17,90
|Peker GMYO
|0,96
|2,13
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,98
|1,02
|-21,19
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|217,00
|0,93
|Pera GMYO
|1,45
|2,11
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,06
|0,96
|25,81
|Petkim
|6,42
|1,58
|28,92
|Petrokent Turizm
|3.649,90
|1,41
|302,68
|Pınar Et ve Un
|17,30
|1,05
|-20,95
|Pınar Su
|3,85
|0,52
|-5,27
|Pınar Süt
|16,32
|1,62
|-27,63
|Plastikkart
|17,98
|2,68
|26,23
|Polisan Holding
|2,79
|1,45
|-27,43
|Politeknik Metal
|334,60
|1,09
|-17,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|0,54
|-32,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,00
|0,64
|-49,72
|QNB Finansbank
|34,18
|0,47
|-51,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,56
|2,21
|Ral Yatırım Holding
|7,42
|-0,67
|67,12
|Ray Sigorta
|9,57
|0,63
|-38,06
|Reysaş GMYO
|2,88
|1,41
|-11,16
|Reysaş Lojistik
|5,09
|0,99
|-1,62
|Rhea Girişim
|2,14
|-0,93
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|15,10
|-5,74
|10,14
|Royal Halı
|3,01
|0,00
|-12,50
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|0,84
|-28,86
|Sabancı Holding
|11,83
|2,07
|7,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|1,26
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|4,87
|0,41
|42,40
|Sanifoam Sünger
|29,54
|-1,14
|117,21
|Sanko Pazarlama
|9,65
|0,94
|4,12
|Saray Matbaacılık
|3,77
|1,62
|-57,01
|Sarkuysan
|18,72
|-1,73
|115,24
|Sasa Polyester
|30,08
|1,48
|100,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,66
|2,16
|166,27
|Sekuro Plastik
|19,11
|1,49
|36,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,06
|2,26
|-32,55
|Selçuk Gıda
|4,13
|1,47
|-17,07
|Selva Gıda Sanayi
|10,21
|0,49
|Senkron Güvenlik
|26,00
|-1,81
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|13,70
|-1,44
|-14,38
|Servet GMYO
|71,80
|3,98
|-8,42
|Seyitler Kimya
|17,60
|0,57
|30,72
|Silverline Endüstri
|5,23
|2,15
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|4,42
|2,31
|5,74
|Smartiks Yazılım
|5,24
|1,16
|-40,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,10
|0,43
|-12,29
|Söktaş
|2,84
|-0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|27,84
|6,26
|-47,66
|Sönmez Pamuklu
|14,87
|8,54
|-38,04
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|0,00
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,12
|-1,54
|-20,00
|Şekerbank
|1,09
|0,00
|-27,81
|Şişe Cam
|8,82
|0,80
|23,19
|Şok Marketler Ticaret
|11,39
|1,61
|-8,74
|T. Halk Bankası
|4,61
|2,67
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,66
|1,27
|-33,48
|T.S.K.B.
|1,53
|2,00
|-12,40
|T.Tuborg
|16,29
|0,56
|-8,13
|Taç Tarım Ürünleri
|22,68
|1,61
|115,38
|Tat Gıda
|9,54
|2,14
|-17,48
|TAV Havalimanları
|27,92
|2,65
|31,08
|Tek-Art Turizm
|1,34
|2,29
|-33,66
|Tekfen Holding
|16,03
|2,04
|-2,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,38
|0,95
|-26,33
|Temapol Polimer Plastik
|14,26
|2,37
|24,00
|Tetamat Gıda Yatırımları
|164,00
|-5,48
|-24,18
|TGS Dış Ticaret
|16,01
|2,04
|25,96
|Tofaş Oto. Fab.
|57,05
|0,62
|84,56
|Torunlar GMYO
|3,92
|2,62
|0,51
|Trabzon Liman
|30,26
|0,40
|-5,79
|Trabzonspor Sportif
|5,18
|0,78
|112,30
|Trend GMYO
|6,39
|3,23
|-49,16
|TSKB GMYO
|2,84
|1,07
|-41,16
|Tuğçelik
|13,76
|1,25
|70,30
|Tukaş
|7,20
|1,27
|-25,70
|Turcas Petrol
|3,74
|2,19
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,66
|2,32
|Turkcell
|16,13
|1,83
|8,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,10
|2,09
|14,43
|Tüpraş
|145,40
|1,89
|34,63
|Türk Hava Yolları
|16,66
|6,93
|29,05
|Türk İlaç Serum
|9,53
|1,17
|Türk Prysmian Kablo
|27,16
|9,96
|125,16
|Türk Telekom
|8,25
|1,23
|4,44
|Türk Traktör
|161,30
|2,02
|-5,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,60
|-0,30
|18,33
|Türkiye Sigorta
|4,83
|0,21
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|20,22
|0,00
|50,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,86
|0,52
|-8,96
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|0,20
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|0,97
|2,78
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,67
|1,83
|-28,63
|Utopya Turizm
|19,00
|0,05
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,24
|0,00
|-50,11
|Ülker Bisküvi
|20,52
|1,58
|-8,06
|Ünlü Yatırım Holding
|5,84
|1,57
|Vakıf Fin. Kir.
|6,55
|1,71
|92,19
|Vakıf GMYO
|1,70
|5,59
|-29,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|0,84
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,64
|1,96
|-22,72
|Vakko Tekstil
|9,48
|3,38
|51,28
|Vanet Gıda
|6,37
|-3,48
|-17,59
|VBT Yazılım
|21,04
|0,48
|Verusa Holding
|49,50
|0,65
|9,80
|Verusaturk Girisim
|24,38
|-2,09
|86,84
|Vestel
|25,48
|1,51
|42,01
|Vestel Beyaz Eşya
|5,97
|0,67
|34,50
|Viking Kağıt
|6,45
|0,94
|-28,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|1,04
|-2,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|0,87
|-16,66
|Yataş
|13,49
|2,20
|-4,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,17
|1,28
|-27,95
|Yeni Gimat GMYO
|15,75
|2,87
|35,87
|Yeo Teknoloji
|62,15
|2,05
|Yeşil GMYO
|0,93
|1,09
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,11
|2,78
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|0,97
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.800,40
|0,01
|-37,18
|Yonga Mobilya
|18,40
|0,00
|-38,23
|Yükselen Çelik
|5,38
|-0,37
|3,55
|Yünsa
|11,36
|0,53
|-18,22
|Ziraat GMYO
|2,34
|5,88
|Zorlu Enerji
|1,75
|-1,13
|-30,80
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi