Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.800,00 0,07 -26,42 İş Bankası (C) 6,23 -0,64 -8,28 İş Bankası (Kur.) 356.000,00 -6,32 İş Fin.Kir. 3,15 0,00 -18,39 İş Girişim 7,99 0,50 -57,84 İş GMYO 2,24 2,28 -11,81 İş Y. Men. Değ. 17,68 1,84 6,52 İş Yat. Ort. 2,74 0,37 -18,53 İşbir Holding 49,02 -1,96 -8,68 Işık Plastik 5,63 0,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 -17,54 İttifak Holding 1,36 2,26 -39,01 İz Hayvancılık Tarım 20,60 0,10 14,44 İzmir Demir Çelik 2,31 0,43 -30,20 İzmir Fırça 6,50 -2,84 16,91 Jantsa Jant Sanayi 60,85 2,44 46,81 Kafein Yazılım 19,36 -0,21 -9,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,68 1,87 Kaplamin 23,52 -0,93 -30,41 Kardemir (A) 6,69 2,14 12,44 Kardemir (B) 6,63 2,47 25,81 Kardemir (D) 7,51 2,74 29,93 Karel Elektronik 8,97 -0,33 33,40 Karsan Otomotiv 3,65 0,83 12,31 Karsu Tekstil 7,98 -0,99 -6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,89 -4,31 Kartonsan 53,15 1,24 -43,86 Katmerciler Ekipman 1,42 1,43 -18,03 Kent Gıda 168,90 -0,65 -52,50 Kerevitaş Gıda 4,17 0,48 -36,63 Kervan Gıda 11,73 -0,09 14,60 Kervansaray Yat. Holding 0,74 1,37 -41,27 Kiler GMYO 2,10 0,00 -16,33 Kızılbük GYO 35,56 -9,97 Klimasan Klima 10,01 -1,38 18,63 Koç Holding 26,34 1,07 28,79 Konfrut Gıda 3,96 0,25 -6,27 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,25 -0,88 210,38 Konya Çimento 835,20 0,02 -26,09 Koray GMYO 7,21 1,69 62,02 Kordsa Teknik Tekstil 28,84 4,04 85,47 Koza Altın 114,70 2,87 18,61 Koza Madencilik 17,54 2,27 13,23 Körfez GMYO 6,03 -1,47 3,97 Kristal Kola 1,32 0,00 -56,79 Kron Telekomünikasyon 34,94 -3,00 -5,16 Kuştur Kuşadası Turizm 215,70 0,00 37,13 Kuyas Yatırım 2,74 1,86 19,13 Kütahya Porselen 76,75 0,46 52,13 Kütahya Şeker Fabrikası 29,14 2,46 Lider Faktoring 3,04 -0,65 -10,85 Link Bilgisayar 26,62 -0,67 -15,75 Logo Yazılım 41,28 -0,53 32,56 Lokman Hekim Sağlık 11,45 -0,43 61,32 Lüks Kadife 49,38 -1,20 71,97 Makina Takım 3,09 -1,28 -9,38 Manas Enerji Yönetimi 15,74 -0,94 Margün Enerji 8,77 -0,23 Marka Yatırım Holding 4,04 -0,74 -37,17 Marmaris Altınyunus 172,70 0,00 55,45 Marshall 235,80 -1,38 -23,12 Martı GMYO 0,93 1,09 -63,58 Martı Otel 1,73 0,58 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 22,20 -0,72 Mavi Giyim 78,15 2,96 51,43 Mazhar Zorlu Holding 30,44 0,20 -3,30 Meditera Tıbbi Malzeme 34,40 0,53 Mega Polietilen 4,89 -0,61 -36,16 Menderes Tekstil 2,05 0,00 -33,66 Mercan Kimya 10,53 3,64 Merit Turizm 25,56 -1,77 146,73 Merko Gıda 4,54 1,34 -47,45 Metemtur Yatırım 2,93 0,69 -63,76 Metro Holding 1,31 0,00 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 -0,35 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 38,66 0,42 -9,67 Milpa 3,82 0,00 -16,96 Mistral GMYO 4,52 0,22 -4,03 MLP Sağlık 28,78 -0,55 44,84 MMC San. ve Tic. Yat. 6,11 -1,45 32,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,88 -1,15 -41,94 Mondi Tire Kutsan 8,28 1,22 8,95 Nasmed Egepol 5,82 -2,35 Naturel Enerji 35,28 -1,89 -0,64 Naturelgaz 7,23 0,98 Net Holding 4,84 0,21 41,11 Netaş Telekom. 16,98 0,12 -39,53 Niğbaş Niğde Beton 7,03 0,14 -86,48 Nuh Çimento 40,94 -1,25 -14,76 Nurol GMYO 12,21 6,45 67,49 Odaş Elektrik 1,54 1,32 -47,32 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,34 -0,15 Orge Enerji Elektrik 6,33 1,12 37,24 Orma Orman Mahsulleri 25,90 0,08 75,95 Osmanlı Menkul 24,72 -0,32 -19,60 Ostim Endüstriyel Yat 1,75 0,00 -25,01 Otokar 340,70 1,34 11,97 Oyak Çimento 6,85 0,15 -21,98 Oyak Yat. Ort. 6,90 -0,14 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 29,52 -1,53 Oylum Sınai Yatırımlar 8,85 9,94 87,90 Özak GMYO 5,13 0,20 0,59 Özbal Çelik Boru 18,59 0,54 183,82 Özderici GMYO 1,65 -1,79 -25,68 Özerden Plastik 8,28 7,53 -8,00 Pamel Elektrik 62,55 2,88 193,39 Panora GMYO 6,79 0,00 15,66 Papilon Savunma 13,29 -0,37 -41,55 Park Elek.Madencilik 5,00 0,81 -6,89 Parsan 32,08 -0,25 32,02 Pegasus 98,00 1,77 31,37 Peker GMYO 0,97 1,04 -58,53 Penguen Gıda 4,12 5,10 -18,42 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 208,40 -4,40 Pera GMYO 1,39 0,72 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,66 -0,35 23,63 Petkim 7,71 6,34 54,82 Petrokent Turizm 3.644,00 0,52 302,03 Pınar Et ve Un 17,33 -0,35 -20,81 Pınar Su 3,80 -0,26 -6,50 Pınar Süt 16,44 -0,18 -27,09 Plastikkart 17,70 -1,34 24,26 Polisan Holding 2,77 0,36 -27,95 Politeknik Metal 326,00 -1,63 -19,65 Prizma Press Matbaacılık 3,69 -1,34 -32,66 QNB Finans Fin. Kir. 64,35 -0,31 -48,64 QNB Finansbank 35,98 -0,39 -48,86 QUA Granite Hayal Yapı 11,67 -0,43 Ral Yatırım Holding 7,58 -4,89 70,72 Ray Sigorta 9,45 -0,21 -38,83 Reysaş GMYO 2,97 0,68 -8,39 Reysaş Lojistik 4,90 0,62 -5,30 Rhea Girişim 2,25 -1,32 -39,52 Rodrigo Tekstil 13,61 1,42 -0,73 Royal Halı 2,97 -1,00 -13,66 RTA Laboratuvarları 20,86 -1,04 -31,11 Sabancı Holding 12,85 0,39 16,54 Safkar Ege Soğutmacılık 7,06 -0,28 -35,11 Sanel Mühendislik 4,81 0,21 40,64 Sanifoam Sünger 29,86 0,27 119,56 Sanko Pazarlama 9,40 0,11 1,43 Saray Matbaacılık 3,71 -1,07 -57,70 Sarkuysan 16,85 -0,77 93,74 Sasa Polyester 32,68 2,64 118,09 Say Yenilenebilir Enerji 22,04 1,10 158,99 Sekuro Plastik 18,59 -1,06 33,17 Selçuk Ecza Deposu 9,12 0,00 -32,10 Selçuk Gıda 4,11 1,73 -17,47 Selva Gıda Sanayi 9,14 0,88 Senkron Güvenlik 24,80 -0,80 -5,56 Serve Film Prodüksiyon 13,20 0,00 -17,50 Servet GMYO 67,95 -1,02 -13,33 Seyitler Kimya 18,29 -0,65 35,85 Silverline Endüstri 5,06 -0,59 -41,16 Sinpaş GMYO 4,21 3,95 0,72 Smartiks Yazılım 5,08 -1,17 -42,66 Sodaş Sodyum Sanayii 23,22 -0,34 -11,83 Söktaş 2,75 0,00 -15,40 Sönmez Filament 31,36 0,51 -41,04 Sönmez Pamuklu 9,39 0,00 -36,37 Sumaş Suni Tahta 102,90 -0,48 101,72 Şeker Fin. Kir. 4,78 0,00 -25,31 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 9,64 0,73 34,65 Şok Marketler Ticaret 12,68 -0,16 1,60 T. Halk Bankası 4,66 0,00 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,46 0,00 -34,13 T.S.K.B. 1,61 0,63 -7,81 T.Tuborg 17,21 1,29 -2,94 Taç Tarım Ürünleri 24,90 -0,64 136,47 Tat Gıda 9,93 1,64 -14,11 TAV Havalimanları 29,18 -0,48 37,00 Tek-Art Turizm 1,28 0,79 -36,63 Tekfen Holding 16,29 2,26 -0,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 0,16 -25,75 Temapol Polimer Plastik 13,75 -0,22 19,57 Tetamat Gıda Yatırımları 171,00 -1,10 -20,94 TGS Dış Ticaret 15,50 -0,26 21,95 Tofaş Oto. Fab. 61,50 1,15 98,96 Torunlar GMYO 3,93 0,00 0,77 Trabzon Liman 30,60 -0,13 -4,73 Trabzonspor Sportif 6,77 4,15 177,46 Trend GMYO 6,35 0,00 -49,48 TSKB GMYO 2,78 -0,71 -42,40 Tuğçelik 14,08 1,73 74,26 Tukaş 7,10 0,42 -26,73 Turcas Petrol 3,85 0,26 -20,62 Tureks Turizm Taşımacılık 14,00 1,82 Turkcell 17,27 2,07 15,78 Tümosan Motor ve Traktör 16,90 0,30 20,11 Tüpraş 160,70 1,77 48,80 Türk Hava Yolları 18,17 0,22 40,74 Türk İlaç Serum 9,19 -0,65 Türk Prysmian Kablo 31,48 0,83 160,98 Türk Telekom 8,81 1,61 11,53 Türk Traktör 167,70 0,96 -1,57 Türker Proje Gayrimenkul 136,50 -5,60 20,90 Türkiye Sigorta 4,89 0,00 -20,85 Ufuk Yatırım 20,00 4,17 49,25 Ulaşlar Turizm Yat. 3,65 -0,82 -13,92 Ulusal Faktoring A.Ş. 2,70 Ulusoy Elektrik 50,75 -0,20 -1,17 Ulusoy Un Sanayi 5,13 0,20 0,82 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 -0,61 -29,91 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 27,50 -1,65 -51,41 Ülker Bisküvi 19,46 -0,05 -12,80 Ünlü Yatırım Holding 5,54 0,54 Vakıf Fin. Kir. 6,44 -5,01 88,97 Vakıf GMYO 1,65 0,00 -31,21 Vakıf Yat. Ort. 5,97 -0,67 -18,89 Vakıflar Bankası 3,74 -0,80 -20,59 Vakko Tekstil 10,20 2,10 62,77 Vanet Gıda 6,18 -0,32 -20,05 VBT Yazılım 20,28 -0,10 Verusa Holding 47,94 -0,75 6,34 Verusaturk Girisim 25,42 -3,71 94,82 Vestel 26,94 0,67 50,15 Vestel Beyaz Eşya 6,32 0,64 42,39 Viking Kağıt 6,80 0,15 -24,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,11 -0,64 3,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,20 -0,54 -19,32 Yataş 13,06 -2,10 -7,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,11 0,00 -29,32 Yeni Gimat GMYO 15,62 0,26 34,75 Yeo Teknoloji 57,05 -4,04 Yeşil GMYO 0,89 -1,11 -35,51 Yeşil Yapı 1,07 0,94 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,04 -0,49 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 -0,44 -35,90 Yonga Mobilya 18,44 -1,07 -38,10 Yükselen Çelik 5,42 2,07 4,32 Yünsa 11,59 0,09 -16,57 Ziraat GMYO 2,32 0,00 Zorlu Enerji 1,73 1,17 -31,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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