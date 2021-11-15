Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.500,00
|5,00
|-22,22
|İş Bankası (C)
|6,98
|9,75
|2,76
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,39
|6,94
|-12,18
|İş Girişim
|8,08
|2,15
|-57,36
|İş GMYO
|2,44
|5,63
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|18,19
|4,30
|9,60
|İş Yat. Ort.
|2,86
|3,62
|-14,96
|İşbir Holding
|50,50
|1,00
|-5,92
|Işık Plastik
|5,39
|-0,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|-17,54
|İttifak Holding
|1,28
|-0,78
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,30
|0,79
|12,78
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|1,75
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,55
|0,77
|17,81
|Jantsa Jant Sanayi
|60,25
|0,84
|45,36
|Kafein Yazılım
|19,19
|0,73
|-10,07
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,24
|7,76
|Kaplamin
|24,14
|-0,82
|-28,58
|Kardemir (A)
|6,98
|2,95
|17,31
|Kardemir (B)
|6,94
|2,36
|31,69
|Kardemir (D)
|7,75
|3,20
|34,08
|Karel Elektronik
|9,15
|1,44
|36,07
|Karsan Otomotiv
|3,68
|1,66
|13,23
|Karsu Tekstil
|7,85
|0,13
|-8,19
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,58
|0,08
|Kartonsan
|53,05
|0,76
|-43,97
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|0,70
|-16,87
|Kent Gıda
|164,10
|0,06
|-53,85
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|1,95
|-36,32
|Kervan Gıda
|11,69
|0,43
|14,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|-2,82
|-45,24
|Kiler GMYO
|2,19
|1,86
|-12,75
|Kızılbük GYO
|31,00
|-3,19
|Klimasan Klima
|9,81
|-1,11
|16,26
|Koç Holding
|28,44
|7,81
|39,05
|Konfrut Gıda
|3,92
|0,26
|-7,22
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,80
|0,14
|212,71
|Konya Çimento
|843,80
|1,66
|-25,33
|Koray GMYO
|7,11
|0,00
|59,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,32
|2,52
|88,55
|Koza Altın
|118,80
|3,04
|22,85
|Koza Madencilik
|18,04
|3,62
|16,46
|Körfez GMYO
|5,86
|0,34
|1,03
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|34,86
|0,40
|-5,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,00
|-1,57
|27,15
|Kuyas Yatırım
|2,84
|1,79
|23,48
|Kütahya Porselen
|77,90
|0,52
|54,41
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,50
|0,07
|Lider Faktoring
|3,11
|2,64
|-8,80
|Link Bilgisayar
|26,50
|0,23
|-16,13
|Logo Yazılım
|41,36
|0,88
|32,82
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|0,88
|60,61
|Lüks Kadife
|47,80
|-0,54
|66,47
|Makina Takım
|3,15
|0,96
|-7,62
|Manas Enerji Yönetimi
|15,56
|-0,32
|Margün Enerji
|8,69
|0,23
|Marka Yatırım Holding
|3,91
|-2,01
|-39,19
|Marmaris Altınyunus
|175,30
|0,06
|57,79
|Marshall
|233,60
|-0,43
|-23,83
|Martı GMYO
|0,93
|2,20
|-63,58
|Martı Otel
|1,74
|1,16
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,04
|1,50
|Mavi Giyim
|79,50
|0,51
|54,04
|Mazhar Zorlu Holding
|30,58
|0,92
|-2,86
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,38
|0,64
|Mega Polietilen
|4,95
|1,02
|-35,38
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,98
|-33,01
|Mercan Kimya
|11,31
|-0,70
|Merit Turizm
|25,30
|0,00
|144,22
|Merko Gıda
|4,64
|3,11
|-46,30
|Metemtur Yatırım
|2,83
|-0,35
|-65,00
|Metro Holding
|1,34
|1,52
|-35,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,80
|0,00
|-3,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|40,00
|2,25
|-6,54
|Milpa
|3,81
|-0,78
|-17,17
|Mistral GMYO
|4,55
|1,40
|-2,69
|MLP Sağlık
|29,50
|3,44
|48,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,73
|-2,88
|24,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|0,43
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,51
|0,47
|11,97
|Nasmed Egepol
|6,32
|0,80
|Naturel Enerji
|34,98
|0,29
|-1,49
|Naturelgaz
|7,21
|0,70
|Net Holding
|4,89
|1,66
|42,57
|Netaş Telekom.
|17,22
|1,95
|-38,68
|Niğbaş Niğde Beton
|6,94
|-0,72
|-86,65
|Nuh Çimento
|40,30
|0,55
|-16,09
|Nurol GMYO
|11,33
|-2,33
|55,42
|Odaş Elektrik
|1,55
|0,65
|-46,98
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,35
|1,37
|Orge Enerji Elektrik
|6,44
|1,42
|39,62
|Orma Orman Mahsulleri
|25,36
|-2,61
|72,28
|Osmanlı Menkul
|24,20
|-0,08
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|0,58
|-25,44
|Otokar
|362,20
|4,83
|19,03
|Oyak Çimento
|7,07
|2,02
|-19,48
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|1,46
|0,40
|Oyak Yatırım Menkul
|29,18
|-1,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,76
|-9,97
|85,99
|Özak GMYO
|5,13
|1,38
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|18,34
|0,22
|180,00
|Özderici GMYO
|1,69
|1,20
|-23,87
|Özerden Plastik
|8,23
|1,86
|-8,56
|Pamel Elektrik
|60,95
|0,16
|185,88
|Panora GMYO
|6,83
|-1,73
|16,34
|Papilon Savunma
|13,32
|3,34
|-41,42
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|2,61
|-4,66
|Parsan
|32,02
|2,04
|31,77
|Pegasus
|100,20
|1,16
|34,32
|Peker GMYO
|0,99
|0,00
|-57,68
|Penguen Gıda
|3,95
|1,02
|-21,78
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|185,50
|-5,02
|Pera GMYO
|1,39
|0,00
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,84
|0,79
|24,61
|Petkim
|7,87
|2,88
|58,03
|Petrokent Turizm
|3.651,00
|-0,63
|302,80
|Pınar Et ve Un
|17,49
|0,98
|-20,08
|Pınar Su
|3,76
|0,27
|-7,48
|Pınar Süt
|16,83
|1,88
|-25,37
|Plastikkart
|17,61
|0,92
|23,63
|Polisan Holding
|2,85
|1,79
|-25,87
|Politeknik Metal
|328,10
|-0,03
|-19,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-1,02
|-29,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,80
|-0,31
|-49,08
|QNB Finansbank
|35,56
|1,72
|-49,45
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,72
|2,09
|Ral Yatırım Holding
|7,75
|2,51
|74,55
|Ray Sigorta
|9,39
|0,21
|-39,22
|Reysaş GMYO
|3,11
|3,67
|-4,07
|Reysaş Lojistik
|5,10
|1,59
|-1,43
|Rhea Girişim
|2,21
|-3,07
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|13,16
|-1,20
|-4,01
|Royal Halı
|3,02
|0,67
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|20,68
|-0,29
|-31,70
|Sabancı Holding
|13,93
|8,91
|26,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,05
|0,14
|-35,20
|Sanel Mühendislik
|4,98
|0,81
|45,61
|Sanifoam Sünger
|28,82
|-0,96
|111,91
|Sanko Pazarlama
|9,67
|2,55
|4,34
|Saray Matbaacılık
|3,74
|1,63
|-57,35
|Sarkuysan
|16,84
|2,50
|93,62
|Sasa Polyester
|33,30
|3,16
|122,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,84
|0,83
|156,64
|Sekuro Plastik
|18,20
|-0,55
|30,37
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|1,95
|-30,02
|Selçuk Gıda
|4,04
|-0,74
|-18,88
|Selva Gıda Sanayi
|9,17
|1,33
|Senkron Güvenlik
|25,00
|3,14
|-4,80
|Serve Film Prodüksiyon
|13,49
|0,00
|-15,69
|Servet GMYO
|67,45
|-0,95
|-13,97
|Seyitler Kimya
|18,59
|1,25
|38,08
|Silverline Endüstri
|5,15
|0,19
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|4,30
|0,70
|2,87
|Smartiks Yazılım
|4,99
|-0,99
|-43,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,00
|-12,67
|Söktaş
|2,78
|2,21
|-14,48
|Sönmez Filament
|33,00
|-1,79
|-37,95
|Sönmez Pamuklu
|8,83
|1,26
|-40,16
|Sumaş Suni Tahta
|102,00
|0,00
|99,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|2,09
|-23,75
|Şekerbank
|1,24
|7,83
|-17,88
|Şişe Cam
|9,89
|3,45
|38,14
|Şok Marketler Ticaret
|14,20
|2,75
|13,78
|T. Halk Bankası
|4,95
|8,08
|-10,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,54
|0,29
|-33,87
|T.S.K.B.
|1,69
|6,96
|-3,23
|T.Tuborg
|17,80
|3,67
|0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|30,24
|9,96
|187,18
|Tat Gıda
|10,45
|1,65
|-9,61
|TAV Havalimanları
|29,28
|2,16
|37,46
|Tek-Art Turizm
|1,29
|2,38
|-36,14
|Tekfen Holding
|16,80
|3,19
|2,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,53
|2,03
|-24,59
|Temapol Polimer Plastik
|13,57
|0,22
|18,00
|Tetamat Gıda Yatırımları
|162,50
|-1,28
|-24,87
|TGS Dış Ticaret
|16,65
|1,40
|31,00
|Tofaş Oto. Fab.
|62,90
|0,96
|103,49
|Torunlar GMYO
|3,97
|2,32
|1,79
|Trabzon Liman
|32,24
|1,70
|0,37
|Trabzonspor Sportif
|7,64
|7,91
|213,11
|Trend GMYO
|6,63
|2,16
|-47,26
|TSKB GMYO
|2,78
|0,36
|-42,40
|Tuğçelik
|14,15
|0,43
|75,12
|Tukaş
|7,13
|0,42
|-26,42
|Turcas Petrol
|3,96
|1,28
|-18,35
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,06
|-0,21
|Turkcell
|17,77
|2,95
|19,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,96
|1,68
|20,54
|Tüpraş
|158,00
|1,54
|46,30
|Türk Hava Yolları
|18,11
|1,63
|40,28
|Türk İlaç Serum
|9,22
|0,66
|Türk Prysmian Kablo
|38,28
|7,89
|217,35
|Türk Telekom
|9,05
|2,72
|14,57
|Türk Traktör
|180,90
|4,09
|6,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,70
|-1,48
|12,22
|Türkiye Sigorta
|4,99
|2,25
|-19,23
|Ufuk Yatırım
|18,99
|-0,58
|41,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-0,81
|-13,21
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,31
|-2,94
|Ulusoy Elektrik
|52,05
|1,86
|1,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|1,35
|2,98
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,67
|1,21
|-28,63
|Utopya Turizm
|18,00
|-4,66
|-53,61
|Uzertaş Boya
|27,32
|3,02
|-51,73
|Ülker Bisküvi
|19,42
|0,67
|-12,98
|Ünlü Yatırım Holding
|5,57
|1,09
|Vakıf Fin. Kir.
|5,76
|-9,72
|69,01
|Vakıf GMYO
|1,69
|2,42
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,91
|-0,67
|-19,70
|Vakıflar Bankası
|4,01
|8,97
|-14,86
|Vakko Tekstil
|10,12
|-0,49
|61,50
|Vanet Gıda
|6,14
|0,82
|-20,57
|VBT Yazılım
|20,40
|0,00
|Verusa Holding
|47,84
|1,53
|6,12
|Verusaturk Girisim
|25,24
|0,96
|93,44
|Vestel
|28,40
|3,20
|58,28
|Vestel Beyaz Eşya
|6,74
|3,22
|51,85
|Viking Kağıt
|6,79
|1,95
|-24,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,39
|9,71
|13,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,18
|3,93
|-16,61
|Yataş
|12,99
|1,09
|-8,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-0,32
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|16,08
|1,52
|38,71
|Yeo Teknoloji
|55,65
|5,80
|Yeşil GMYO
|0,87
|1,16
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,00
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|0,00
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.703,30
|0,00
|-37,80
|Yonga Mobilya
|18,50
|0,71
|-37,90
|Yükselen Çelik
|5,34
|0,95
|2,78
|Yünsa
|12,11
|1,42
|-12,82
|Ziraat GMYO
|2,31
|0,43
|Zorlu Enerji
|1,71
|2,40
|-32,38
(Son)
Kaynak: AA
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