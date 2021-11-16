Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.000,00
|-1,54
|-20,99
|İş Bankası (C)
|7,07
|1,14
|4,08
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-1,79
|-14,77
|İş Girişim
|7,96
|-1,24
|-57,99
|İş GMYO
|2,41
|-2,43
|-5,12
|İş Y. Men. Değ.
|18,22
|-0,60
|9,78
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-2,05
|-14,96
|İşbir Holding
|52,00
|-0,29
|-3,13
|Işık Plastik
|5,31
|-1,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|0,00
|-17,54
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|19,95
|-0,84
|10,83
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-1,72
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,44
|-1,38
|15,83
|Jantsa Jant Sanayi
|59,70
|-1,16
|44,04
|Kafein Yazılım
|19,12
|-1,85
|-10,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,41
|2,24
|Kaplamin
|24,30
|0,83
|-28,11
|Kardemir (A)
|6,93
|-1,14
|16,47
|Kardemir (B)
|6,91
|-1,14
|31,12
|Kardemir (D)
|7,66
|-1,03
|32,53
|Karel Elektronik
|9,19
|1,66
|36,67
|Karsan Otomotiv
|3,78
|2,16
|16,31
|Karsu Tekstil
|7,72
|-1,15
|-9,71
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,15
|-0,33
|Kartonsan
|52,25
|-0,95
|-44,81
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|-1,38
|-17,45
|Kent Gıda
|165,40
|-0,66
|-53,49
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|1,43
|-35,26
|Kervan Gıda
|11,72
|-0,42
|14,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|2,15
|-1,83
|-14,34
|Kızılbük GYO
|31,90
|2,90
|Klimasan Klima
|9,80
|-0,31
|16,15
|Koç Holding
|28,28
|-0,21
|38,27
|Konfrut Gıda
|3,87
|-0,77
|-8,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,35
|-2,26
|202,33
|Konya Çimento
|850,00
|0,18
|-24,78
|Koray GMYO
|7,23
|0,84
|62,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,28
|0,21
|88,30
|Koza Altın
|122,40
|1,66
|26,58
|Koza Madencilik
|18,56
|1,92
|19,82
|Körfez GMYO
|5,85
|1,21
|0,86
|Kristal Kola
|1,29
|-1,53
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|34,20
|-1,72
|-7,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,00
|5,53
|33,50
|Kuyas Yatırım
|2,78
|-1,77
|20,87
|Kütahya Porselen
|79,65
|0,76
|57,88
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,26
|2,16
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,65
|-9,97
|Link Bilgisayar
|26,74
|-0,59
|-15,37
|Logo Yazılım
|42,14
|-0,61
|35,32
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|-0,88
|58,36
|Lüks Kadife
|49,30
|1,19
|71,69
|Makina Takım
|3,10
|-0,32
|-9,09
|Manas Enerji Yönetimi
|15,40
|-0,71
|Margün Enerji
|8,62
|-0,35
|Marka Yatırım Holding
|3,82
|-1,55
|-40,59
|Marmaris Altınyunus
|172,70
|-0,75
|55,45
|Marshall
|234,50
|-0,34
|-23,54
|Martı GMYO
|0,92
|0,00
|-63,97
|Martı Otel
|1,73
|0,58
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,78
|-1,47
|Mavi Giyim
|81,10
|-0,73
|57,14
|Mazhar Zorlu Holding
|29,68
|-1,98
|-5,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,54
|1,05
|Mega Polietilen
|4,88
|-1,21
|-36,29
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,48
|-32,04
|Mercan Kimya
|11,67
|3,37
|Merit Turizm
|25,10
|-1,26
|142,29
|Merko Gıda
|4,66
|1,30
|-46,06
|Metemtur Yatırım
|2,76
|-2,13
|-65,86
|Metro Holding
|1,31
|-2,24
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,76
|-1,43
|-4,50
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,00
|-25,75
|Migros Ticaret
|40,44
|1,56
|-5,51
|Milpa
|3,82
|-0,26
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,56
|0,44
|-2,48
|MLP Sağlık
|29,36
|-0,47
|47,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,73
|0,00
|24,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,92
|-0,86
|-41,60
|Mondi Tire Kutsan
|8,49
|-1,96
|11,71
|Nasmed Egepol
|6,22
|0,16
|Naturel Enerji
|34,84
|-0,74
|-1,88
|Naturelgaz
|7,53
|4,87
|Net Holding
|4,95
|1,64
|44,31
|Netaş Telekom.
|17,14
|-0,41
|-38,96
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|-2,19
|-87,12
|Nuh Çimento
|41,42
|-1,15
|-13,76
|Nurol GMYO
|10,39
|-4,85
|42,52
|Odaş Elektrik
|1,57
|0,64
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,24
|-1,19
|Orge Enerji Elektrik
|6,31
|-1,25
|36,80
|Orma Orman Mahsulleri
|25,62
|-1,39
|74,05
|Osmanlı Menkul
|24,58
|-0,65
|-20,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|-0,58
|-26,30
|Otokar
|367,40
|0,38
|20,74
|Oyak Çimento
|7,11
|0,28
|-19,02
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-1,43
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|29,46
|-0,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,22
|-6,16
|74,52
|Özak GMYO
|5,12
|-1,16
|0,39
|Özbal Çelik Boru
|18,14
|0,17
|176,95
|Özderici GMYO
|1,68
|-1,18
|-24,32
|Özerden Plastik
|8,19
|0,61
|-9,00
|Pamel Elektrik
|61,15
|-0,57
|186,82
|Panora GMYO
|6,88
|1,18
|17,19
|Papilon Savunma
|12,98
|-0,92
|-42,91
|Park Elek.Madencilik
|5,25
|1,94
|-2,23
|Parsan
|32,32
|0,81
|33,00
|Pegasus
|103,00
|1,58
|38,07
|Peker GMYO
|1,02
|0,99
|-56,40
|Penguen Gıda
|3,86
|-1,53
|-23,56
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|164,00
|-6,71
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,66
|-0,18
|23,63
|Petkim
|7,93
|0,00
|59,24
|Petrokent Turizm
|3.650,00
|0,06
|302,69
|Pınar Et ve Un
|17,63
|-0,40
|-19,44
|Pınar Su
|3,72
|-0,80
|-8,47
|Pınar Süt
|16,85
|-0,18
|-25,28
|Plastikkart
|18,60
|4,55
|30,58
|Polisan Holding
|2,83
|-0,35
|-26,39
|Politeknik Metal
|327,00
|0,00
|-19,40
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-2,70
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,00
|-2,29
|-48,92
|QNB Finansbank
|37,00
|1,37
|-47,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,49
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|8,78
|6,55
|97,75
|Ray Sigorta
|9,80
|4,59
|-36,57
|Reysaş GMYO
|3,15
|-1,25
|-2,83
|Reysaş Lojistik
|5,05
|-0,39
|-2,40
|Rhea Girişim
|2,15
|-3,15
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|13,10
|-0,91
|-4,45
|Royal Halı
|2,98
|-0,33
|-13,37
|RTA Laboratuvarları
|20,56
|-0,29
|-32,10
|Sabancı Holding
|14,27
|1,49
|29,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,94
|-1,28
|-36,21
|Sanel Mühendislik
|4,99
|-0,20
|45,91
|Sanifoam Sünger
|27,44
|-3,38
|101,76
|Sanko Pazarlama
|9,56
|-2,15
|3,15
|Saray Matbaacılık
|3,62
|-1,09
|-58,72
|Sarkuysan
|16,82
|1,51
|93,39
|Sasa Polyester
|33,08
|-2,01
|120,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,72
|0,37
|155,23
|Sekuro Plastik
|18,11
|-1,15
|29,73
|Selçuk Ecza Deposu
|9,87
|4,67
|-26,52
|Selçuk Gıda
|4,03
|0,25
|-19,08
|Selva Gıda Sanayi
|9,08
|0,11
|Senkron Güvenlik
|25,50
|2,00
|-2,89
|Serve Film Prodüksiyon
|13,35
|-0,37
|-16,56
|Servet GMYO
|68,00
|0,89
|-13,27
|Seyitler Kimya
|18,53
|-0,64
|37,63
|Silverline Endüstri
|5,12
|-0,97
|-40,47
|Sinpaş GMYO
|4,16
|-1,65
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|4,97
|-1,39
|-43,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|0,00
|-12,67
|Söktaş
|2,68
|-2,55
|-17,56
|Sönmez Filament
|31,80
|1,27
|-40,21
|Sönmez Pamuklu
|8,29
|-4,71
|-43,82
|Sumaş Suni Tahta
|98,05
|0,00
|92,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|-0,83
|-25,63
|Şekerbank
|1,20
|-3,23
|-20,53
|Şişe Cam
|10,00
|0,60
|39,67
|Şok Marketler Ticaret
|13,73
|0,44
|10,01
|T. Halk Bankası
|4,84
|-3,39
|-12,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,64
|-1,05
|-33,55
|T.S.K.B.
|1,65
|-4,07
|-5,52
|T.Tuborg
|17,80
|0,00
|0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|27,84
|-7,20
|164,39
|Tat Gıda
|10,77
|3,16
|-6,85
|TAV Havalimanları
|29,20
|0,41
|37,09
|Tek-Art Turizm
|1,29
|-0,77
|-36,14
|Tekfen Holding
|17,04
|1,37
|3,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,44
|-0,92
|-25,63
|Temapol Polimer Plastik
|13,25
|-1,41
|15,22
|Tetamat Gıda Yatırımları
|158,60
|0,32
|-26,68
|TGS Dış Ticaret
|16,96
|-0,06
|33,44
|Tofaş Oto. Fab.
|62,60
|-0,56
|102,52
|Torunlar GMYO
|3,95
|-0,25
|1,28
|Trabzon Liman
|32,16
|-1,29
|0,12
|Trabzonspor Sportif
|8,25
|6,04
|238,11
|Trend GMYO
|7,45
|9,88
|-40,73
|TSKB GMYO
|2,76
|-0,72
|-42,81
|Tuğçelik
|13,84
|-1,28
|71,29
|Tukaş
|7,21
|1,12
|-25,59
|Turcas Petrol
|3,95
|-0,75
|-18,56
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,95
|-0,43
|Turkcell
|17,79
|1,14
|19,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,93
|-0,06
|20,33
|Tüpraş
|153,10
|-0,52
|41,76
|Türk Hava Yolları
|17,76
|0,85
|37,57
|Türk İlaç Serum
|9,16
|0,55
|Türk Prysmian Kablo
|42,06
|7,90
|248,69
|Türk Telekom
|8,92
|-0,34
|12,92
|Türk Traktör
|180,40
|-1,42
|5,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,30
|-0,55
|11,87
|Türkiye Sigorta
|4,93
|-0,60
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,05
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,62
|-0,82
|-14,62
|Ulusal Faktoring A.Ş.
|2,48
|8,77
|Ulusoy Elektrik
|52,35
|1,26
|1,95
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|0,00
|2,98
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,65
|-1,20
|-29,49
|Utopya Turizm
|18,28
|-0,11
|-52,89
|Uzertaş Boya
|26,90
|-0,37
|-52,47
|Ülker Bisküvi
|19,50
|0,31
|-12,63
|Ünlü Yatırım Holding
|5,55
|0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|5,74
|-1,71
|68,43
|Vakıf GMYO
|1,69
|-1,17
|-29,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,87
|-0,68
|-20,24
|Vakıflar Bankası
|3,95
|-2,23
|-16,14
|Vakko Tekstil
|10,01
|-0,99
|59,74
|Vanet Gıda
|5,96
|-2,45
|-22,90
|VBT Yazılım
|20,30
|-0,10
|Verusa Holding
|48,06
|-0,41
|6,61
|Verusaturk Girisim
|26,12
|0,08
|100,18
|Vestel
|28,68
|-0,76
|59,84
|Vestel Beyaz Eşya
|6,78
|-1,74
|52,75
|Viking Kağıt
|7,00
|3,24
|-22,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,46
|2,06
|15,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,02
|-1,36
|-19,81
|Yataş
|12,99
|0,00
|-8,20
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,03
|-0,98
|-31,14
|Yeni Gimat GMYO
|16,10
|-0,06
|38,89
|Yeo Teknoloji
|53,85
|-3,84
|Yeşil GMYO
|0,86
|0,00
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,06
|-0,93
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,00
|-0,99
|-53,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.711,20
|0,00
|-37,75
|Yonga Mobilya
|18,45
|0,27
|-38,06
|Yükselen Çelik
|5,30
|-0,38
|2,01
|Yünsa
|11,95
|-0,83
|-13,98
|Ziraat GMYO
|2,35
|2,17
|Zorlu Enerji
|1,70
|0,00
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi