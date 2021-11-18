Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-25,93
|İş Bankası (C)
|7,03
|1,59
|3,49
|İş Bankası (Kur.)
|356.000,00
|-6,32
|İş Fin.Kir.
|3,29
|0,30
|-14,77
|İş Girişim
|7,82
|-0,76
|-58,73
|İş GMYO
|2,40
|-0,83
|-5,51
|İş Y. Men. Değ.
|18,16
|0,72
|9,41
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-16,15
|İşbir Holding
|45,30
|-8,45
|-15,61
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,99
|Işık Plastik
|5,41
|0,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,38
|1,47
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,80
|-2,80
|15,56
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-0,44
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,16
|-1,60
|10,79
|Jantsa Jant Sanayi
|57,70
|-1,28
|39,21
|Kafein Yazılım
|18,99
|-0,05
|-11,01
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,66
|1,03
|Kaplamin
|24,38
|1,16
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,83
|-0,87
|14,79
|Kardemir (B)
|6,84
|-0,58
|29,79
|Kardemir (D)
|7,68
|-0,13
|32,87
|Karel Elektronik
|9,08
|0,00
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,82
|0,79
|17,54
|Karsu Tekstil
|7,71
|0,00
|-9,82
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,89
|-1,83
|Kartonsan
|50,70
|-1,17
|-46,45
|Katmerciler Ekipman
|1,41
|-0,70
|-18,60
|Kent Gıda
|156,00
|-1,89
|-56,13
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|0,47
|-35,26
|Kervan Gıda
|12,04
|-1,15
|17,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|0,00
|-46,83
|Kiler GMYO
|2,18
|-2,24
|-13,15
|Kızılbük GYO
|32,10
|0,25
|Klimasan Klima
|9,40
|-1,67
|11,41
|Koç Holding
|28,02
|-0,14
|37,00
|Konfrut Gıda
|3,87
|-0,77
|-8,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,40
|-1,21
|194,07
|Konya Çimento
|823,40
|-0,89
|-27,13
|Koray GMYO
|7,27
|-1,62
|63,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,62
|1,79
|90,48
|Koza Altın
|119,80
|-0,66
|23,89
|Koza Madencilik
|18,39
|0,33
|18,72
|Körfez GMYO
|5,87
|1,38
|1,21
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,06
|-0,24
|-10,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|207,10
|-2,08
|31,66
|Kuyas Yatırım
|2,67
|-1,48
|16,09
|Kütahya Porselen
|82,80
|1,66
|64,12
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,48
|-0,90
|Lider Faktoring
|3,03
|-0,66
|-11,14
|Link Bilgisayar
|26,12
|-0,84
|-17,33
|Logo Yazılım
|41,82
|-0,48
|34,30
|Lokman Hekim Sağlık
|11,63
|1,75
|63,86
|Lüks Kadife
|47,94
|-1,36
|66,95
|Makina Takım
|3,09
|-0,32
|-9,38
|Manas Enerji Yönetimi
|15,30
|-1,29
|Margün Enerji
|8,53
|-0,81
|Marka Yatırım Holding
|4,03
|-0,74
|-37,33
|Marmaris Altınyunus
|170,40
|-0,12
|53,38
|Marshall
|227,00
|-0,92
|-25,99
|Martı GMYO
|0,94
|2,17
|-63,19
|Martı Otel
|1,73
|-0,57
|-18,78
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,44
|-0,27
|Mavi Giyim
|77,90
|0,06
|50,94
|Mazhar Zorlu Holding
|29,76
|-0,60
|-5,46
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,82
|0,64
|Mega Polietilen
|4,82
|-0,82
|-37,08
|Menderes Tekstil
|2,05
|-0,49
|-33,66
|Mercan Kimya
|12,74
|2,08
|Merit Turizm
|28,68
|3,09
|176,85
|Merko Gıda
|4,46
|-1,11
|-48,38
|Metemtur Yatırım
|2,73
|0,00
|-66,24
|Metro Holding
|1,29
|0,00
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|0,00
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,58
|-25,32
|Migros Ticaret
|41,62
|-0,19
|-2,76
|Milpa
|3,78
|-2,33
|-17,83
|Mistral GMYO
|4,41
|-1,34
|-5,69
|MLP Sağlık
|29,84
|-0,13
|50,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|0,00
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,78
|-0,88
|-42,78
|Mondi Tire Kutsan
|8,34
|0,12
|9,74
|Nasmed Egepol
|6,39
|-1,69
|Naturel Enerji
|33,84
|-1,28
|-4,70
|Naturelgaz
|7,33
|0,14
|Net Holding
|5,31
|2,51
|54,81
|Netaş Telekom.
|16,77
|-0,95
|-40,28
|Niğbaş Niğde Beton
|6,81
|-2,99
|-86,90
|Nuh Çimento
|40,68
|-0,29
|-15,30
|Nurol GMYO
|10,16
|-3,24
|39,37
|Odaş Elektrik
|1,57
|-0,63
|-46,30
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,46
|1,58
|Orge Enerji Elektrik
|6,30
|-1,10
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|25,22
|0,00
|71,33
|Osmanlı Menkul
|24,28
|-0,49
|-21,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|0,00
|-27,15
|Otokar
|370,90
|2,60
|21,89
|Oyak Çimento
|7,00
|0,14
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|-0,44
|-0,90
|Oyak Yatırım Menkul
|29,84
|2,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,14
|-2,98
|72,82
|Özak GMYO
|5,25
|-0,19
|2,94
|Özbal Çelik Boru
|17,76
|-0,84
|171,15
|Özderici GMYO
|1,67
|-0,60
|-24,77
|Özerden Plastik
|7,54
|-1,57
|-16,22
|Pamel Elektrik
|60,45
|-0,74
|183,54
|Panora GMYO
|7,52
|5,92
|28,09
|Papilon Savunma
|13,06
|1,87
|-42,56
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-1,15
|-4,28
|Parsan
|32,50
|-1,46
|33,74
|Pegasus
|100,50
|-0,79
|34,72
|Peker GMYO
|1,02
|2,00
|-56,40
|Penguen Gıda
|3,79
|-1,04
|-24,95
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|166,70
|-3,36
|Pera GMYO
|1,36
|0,74
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,32
|-0,27
|21,78
|Petkim
|7,75
|0,52
|55,62
|Petrokent Turizm
|3.634,90
|0,13
|301,03
|Pınar Et ve Un
|17,70
|-0,90
|-19,12
|Pınar Su
|3,61
|0,28
|-11,18
|Pınar Süt
|16,85
|-0,18
|-25,28
|Plastikkart
|17,62
|-0,45
|23,70
|Polisan Holding
|2,82
|0,00
|-26,65
|Politeknik Metal
|324,00
|-0,46
|-20,14
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|-1,58
|-31,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,80
|-0,23
|-49,08
|QNB Finansbank
|34,86
|-1,13
|-50,45
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,12
|-1,16
|Ral Yatırım Holding
|9,72
|5,88
|118,92
|Ray Sigorta
|9,82
|-0,71
|-36,44
|Reysaş GMYO
|3,27
|-1,51
|0,87
|Reysaş Lojistik
|4,97
|-0,60
|-3,94
|Rhea Girişim
|2,09
|0,00
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|12,95
|0,47
|-5,54
|Royal Halı
|2,96
|-0,34
|-13,95
|RTA Laboratuvarları
|19,93
|-0,85
|-34,18
|Sabancı Holding
|14,05
|0,93
|27,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,85
|-1,15
|-37,04
|Sanel Mühendislik
|4,90
|1,24
|43,27
|Sanifoam Sünger
|26,16
|-2,75
|92,35
|Sanko Pazarlama
|9,42
|-0,53
|1,64
|Saray Matbaacılık
|3,76
|0,53
|-57,13
|Sarkuysan
|16,65
|0,42
|91,44
|Sasa Polyester
|33,36
|-0,06
|122,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,20
|-1,40
|149,12
|Sekuro Plastik
|17,63
|0,11
|26,29
|Selçuk Ecza Deposu
|9,99
|-0,20
|-25,62
|Selçuk Gıda
|3,93
|1,03
|-21,08
|Selva Gıda Sanayi
|8,84
|-1,78
|Senkron Güvenlik
|24,90
|-2,35
|-5,18
|Serve Film Prodüksiyon
|12,70
|-2,23
|-20,63
|Servet GMYO
|70,90
|1,29
|-9,57
|Seyitler Kimya
|17,42
|-7,19
|29,39
|Silverline Endüstri
|5,06
|-0,39
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-0,96
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|4,90
|-1,80
|-44,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,72
|-1,00
|-17,53
|Söktaş
|2,71
|1,50
|-16,63
|Sönmez Filament
|27,60
|-3,16
|-48,11
|Sönmez Pamuklu
|8,16
|0,00
|-44,70
|Sumaş Suni Tahta
|90,70
|-0,11
|77,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|0,85
|-25,63
|Şekerbank
|1,14
|-0,87
|-24,50
|Şişe Cam
|10,49
|0,67
|46,52
|Şok Marketler Ticaret
|13,90
|0,22
|11,38
|T. Halk Bankası
|4,73
|0,42
|-14,93
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,85
|0,00
|-36,09
|T.S.K.B.
|1,57
|-0,63
|-10,11
|T.Tuborg
|17,90
|0,06
|0,95
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|0,00
|156,41
|Tat Gıda
|10,61
|0,57
|-8,23
|TAV Havalimanları
|29,30
|-0,48
|37,56
|Tek-Art Turizm
|1,28
|0,79
|-36,63
|Tekfen Holding
|17,14
|-0,58
|4,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,18
|-1,28
|-28,64
|Temapol Polimer Plastik
|13,19
|-0,90
|14,70
|Tetamat Gıda Yatırımları
|190,20
|9,82
|-12,07
|TGS Dış Ticaret
|17,73
|-1,39
|39,50
|Tofaş Oto. Fab.
|64,45
|1,74
|108,50
|Torunlar GMYO
|3,93
|0,00
|0,77
|Trabzon Liman
|32,00
|0,00
|-0,37
|Trabzonspor Sportif
|7,95
|3,11
|225,82
|Trend GMYO
|6,57
|-5,06
|-47,73
|TSKB GMYO
|2,65
|-0,75
|-45,09
|Tuğçelik
|13,69
|2,09
|69,43
|Tukaş
|7,17
|-0,28
|-26,01
|Turcas Petrol
|3,90
|-0,51
|-19,59
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,73
|-1,36
|Turkcell
|17,68
|0,23
|18,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,17
|4,50
|22,03
|Tüpraş
|157,20
|-0,63
|45,56
|Türk Hava Yolları
|17,96
|-0,17
|39,12
|Türk İlaç Serum
|9,14
|0,11
|Türk Prysmian Kablo
|44,68
|9,78
|270,41
|Türk Telekom
|9,12
|-0,55
|15,45
|Türk Traktör
|180,60
|-1,31
|6,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,60
|1,08
|15,68
|Türkiye Sigorta
|4,93
|0,00
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|19,00
|2,04
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|5,65
|-7,31
|Ulusal Faktoring
|2,29
|-1,72
|Ulusoy Elektrik
|55,00
|1,85
|7,11
|Ulusoy Un Sanayi
|5,35
|-1,47
|5,14
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,61
|0,00
|-31,20
|Utopya Turizm
|17,80
|1,14
|-54,12
|Uzertaş Boya
|26,00
|3,59
|-54,06
|Ülker Bisküvi
|19,43
|0,26
|-12,94
|Ünlü Yatırım Holding
|5,44
|-1,27
|Vakıf Fin. Kir.
|5,57
|-1,94
|63,44
|Vakıf GMYO
|1,67
|-0,60
|-30,38
|Vakıf Yat. Ort.
|5,71
|0,18
|-22,42
|Vakıflar Bankası
|3,90
|1,04
|-17,20
|Vakko Tekstil
|9,80
|-1,51
|56,39
|Vanet Gıda
|6,02
|-1,15
|-22,12
|VBT Yazılım
|19,94
|-0,99
|Verusa Holding
|48,38
|1,51
|7,32
|Verusaturk Girisim
|25,08
|-0,95
|92,21
|Vestel
|28,40
|0,28
|58,28
|Vestel Beyaz Eşya
|6,92
|0,29
|55,91
|Viking Kağıt
|6,57
|-1,20
|-27,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,51
|4,15
|17,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,90
|-0,21
|-20,15
|Yataş
|12,94
|-0,92
|-8,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,97
|-1,33
|-32,50
|Yeni Gimat GMYO
|16,19
|0,37
|39,66
|Yeo Teknoloji
|50,25
|-3,37
|Yeşil GMYO
|0,84
|-2,33
|-39,13
|Yeşil Yapı
|1,05
|0,00
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|-1,00
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.948,90
|0,00
|-36,23
|Yonga Mobilya
|18,20
|0,00
|-38,90
|Yükselen Çelik
|5,29
|-0,19
|1,82
|Yünsa
|11,90
|-1,00
|-14,34
|Ziraat GMYO
|2,43
|3,85
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,00
|-33,97
(Son)
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