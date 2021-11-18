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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.11.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,00

-25,93
İş Bankası (C)7,031,593,49
İş Bankası (Kur.)356.000,00

-6,32
İş Fin.Kir.3,290,30-14,77
İş Girişim7,82-0,76-58,73
İş GMYO2,40-0,83-5,51
İş Y. Men. Değ.18,160,729,41
İş Yat. Ort.2,82-0,35-16,15
İşbir Holding45,30-8,45-15,61
İşbir Sentetik Dokuma11,99

Işık Plastik5,410,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,931,09-18,42
İttifak Holding1,381,47-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,80-2,8015,56
İzmir Demir Çelik2,26-0,44-31,71
İzmir Fırça6,16-1,6010,79
Jantsa Jant Sanayi57,70-1,2839,21
Kafein Yazılım18,99-0,05-11,01
Kalekim Kimyevi Maddeler17,661,03

Kaplamin24,381,16-27,87
Kardemir (A)6,83-0,8714,79
Kardemir (B)6,84-0,5829,79
Kardemir (D)7,68-0,1332,87
Karel Elektronik9,080,0035,03
Karsan Otomotiv3,820,7917,54
Karsu Tekstil7,710,00-9,82
Kartal Yenilenebilir Enerji12,89-1,83

Kartonsan50,70-1,17-46,45
Katmerciler Ekipman1,41-0,70-18,60
Kent Gıda156,00-1,89-56,13
Kerevitaş Gıda4,260,47-35,26
Kervan Gıda12,04-1,1517,63
Kervansaray Yat. Holding0,670,00-46,83
Kiler GMYO2,18-2,24-13,15
Kızılbük GYO32,100,25

Klimasan Klima9,40-1,6711,41
Koç Holding28,02-0,1437,00
Konfrut Gıda3,87-0,77-8,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,40-1,21194,07
Konya Çimento823,40-0,89-27,13
Koray GMYO7,27-1,6263,37
Kordsa Teknik Tekstil29,621,7990,48
Koza Altın119,80-0,6623,89
Koza Madencilik18,390,3318,72
Körfez GMYO5,871,381,21
Kristal Kola1,280,79-58,10
Kron Telekomünikasyon33,06-0,24-10,26
Kuştur Kuşadası Turizm207,10-2,0831,66
Kuyas Yatırım2,67-1,4816,09
Kütahya Porselen82,801,6664,12
Kütahya Şeker Fabrikası28,48-0,90

Lider Faktoring3,03-0,66-11,14
Link Bilgisayar26,12-0,84-17,33
Logo Yazılım41,82-0,4834,30
Lokman Hekim Sağlık11,631,7563,86
Lüks Kadife47,94-1,3666,95
Makina Takım3,09-0,32-9,38
Manas Enerji Yönetimi15,30-1,29

Margün Enerji8,53-0,81

Marka Yatırım Holding4,03-0,74-37,33
Marmaris Altınyunus170,40-0,1253,38
Marshall227,00-0,92-25,99
Martı GMYO0,942,17-63,19
Martı Otel1,73-0,57-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım22,44-0,27

Mavi Giyim77,900,0650,94
Mazhar Zorlu Holding29,76-0,60-5,46
Meditera Tıbbi Malzeme34,820,64

Mega Polietilen4,82-0,82-37,08
Menderes Tekstil2,05-0,49-33,66
Mercan Kimya12,742,08

Merit Turizm28,683,09176,85
Merko Gıda4,46-1,11-48,38
Metemtur Yatırım2,730,00-66,24
Metro Holding1,290,00-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,740,00-5,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,58-25,32
Migros Ticaret41,62-0,19-2,76
Milpa3,78-2,33-17,83
Mistral GMYO4,41-1,34-5,69
MLP Sağlık29,84-0,1350,18
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,0019,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,78-0,88-42,78
Mondi Tire Kutsan8,340,129,74
Nasmed Egepol6,39-1,69

Naturel Enerji33,84-1,28-4,70
Naturelgaz7,330,14

Net Holding5,312,5154,81
Netaş Telekom.16,77-0,95-40,28
Niğbaş Niğde Beton6,81-2,99-86,90
Nuh Çimento40,68-0,29-15,30
Nurol GMYO10,16-3,2439,37
Odaş Elektrik1,57-0,63-46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,461,58

Orge Enerji Elektrik6,30-1,1036,59
Orma Orman Mahsulleri25,220,0071,33
Osmanlı Menkul24,28-0,49-21,03
Ostim Endüstriyel Yat1,700,00-27,15
Otokar370,902,6021,89
Oyak Çimento7,000,14-20,27
Oyak Yat. Ort.6,84-0,44-0,90
Oyak Yatırım Menkul29,842,19

Oylum Sınai Yatırımlar8,14-2,9872,82
Özak GMYO5,25-0,192,94
Özbal Çelik Boru17,76-0,84171,15
Özderici GMYO1,67-0,60-24,77
Özerden Plastik7,54-1,57-16,22
Pamel Elektrik60,45-0,74183,54
Panora GMYO7,525,9228,09
Papilon Savunma13,061,87-42,56
Park Elek.Madencilik5,14-1,15-4,28
Parsan32,50-1,4633,74
Pegasus100,50-0,7934,72
Peker GMYO1,022,00-56,40
Penguen Gıda3,79-1,04-24,95
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım166,70-3,36

Pera GMYO1,360,74-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,32-0,2721,78
Petkim7,750,5255,62
Petrokent Turizm3.634,900,13301,03
Pınar Et ve Un17,70-0,90-19,12
Pınar Su3,610,28-11,18
Pınar Süt16,85-0,18-25,28
Plastikkart17,62-0,4523,70
Polisan Holding2,820,00-26,65
Politeknik Metal324,00-0,46-20,14
Prizma Press Matbaacılık3,74-1,58-31,75
QNB Finans Fin. Kir.63,80-0,23-49,08
QNB Finansbank34,86-1,13-50,45
QUA Granite Hayal Yapı11,12-1,16

Ral Yatırım Holding9,725,88118,92
Ray Sigorta9,82-0,71-36,44
Reysaş GMYO3,27-1,510,87
Reysaş Lojistik4,97-0,60-3,94
Rhea Girişim2,090,00-43,82
Rodrigo Tekstil12,950,47-5,54
Royal Halı2,96-0,34-13,95
RTA Laboratuvarları19,93-0,85-34,18
Sabancı Holding14,050,9327,43
Safkar Ege Soğutmacılık6,85-1,15-37,04
Sanel Mühendislik4,901,2443,27
Sanifoam Sünger26,16-2,7592,35
Sanko Pazarlama9,42-0,531,64
Saray Matbaacılık3,760,53-57,13
Sarkuysan16,650,4291,44
Sasa Polyester33,36-0,06122,63
Say Yenilenebilir Enerji21,20-1,40149,12
Sekuro Plastik17,630,1126,29
Selçuk Ecza Deposu9,99-0,20-25,62
Selçuk Gıda3,931,03-21,08
Selva Gıda Sanayi8,84-1,78

Senkron Güvenlik24,90-2,35-5,18
Serve Film Prodüksiyon12,70-2,23-20,63
Servet GMYO70,901,29-9,57
Seyitler Kimya17,42-7,1929,39
Silverline Endüstri5,06-0,39-41,16
Sinpaş GMYO4,11-0,96-1,67
Smartiks Yazılım4,90-1,80-44,70
Sodaş Sodyum Sanayii21,72-1,00-17,53
Söktaş2,711,50-16,63
Sönmez Filament27,60-3,16-48,11
Sönmez Pamuklu8,160,00-44,70
Sumaş Suni Tahta90,70-0,1177,81
Şeker Fin. Kir.4,760,85-25,63
Şekerbank1,14-0,87-24,50
Şişe Cam10,490,6746,52
Şok Marketler Ticaret13,900,2211,38
T. Halk Bankası4,730,42-14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,850,00-36,09
T.S.K.B.1,57-0,63-10,11
T.Tuborg17,900,060,95
Taç Tarım Ürünleri27,000,00156,41
Tat Gıda10,610,57-8,23
TAV Havalimanları29,30-0,4837,56
Tek-Art Turizm1,280,79-36,63
Tekfen Holding17,14-0,584,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,18-1,28-28,64
Temapol Polimer Plastik13,19-0,9014,70
Tetamat Gıda Yatırımları190,209,82-12,07
TGS Dış Ticaret17,73-1,3939,50
Tofaş Oto. Fab.64,451,74108,50
Torunlar GMYO3,930,000,77
Trabzon Liman32,000,00-0,37
Trabzonspor Sportif7,953,11225,82
Trend GMYO6,57-5,06-47,73
TSKB GMYO2,65-0,75-45,09
Tuğçelik13,692,0969,43
Tukaş7,17-0,28-26,01
Turcas Petrol3,90-0,51-19,59
Tureks Turizm Taşımacılık13,73-1,36

Turkcell17,680,2318,53
Tümosan Motor ve Traktör17,174,5022,03
Tüpraş157,20-0,6345,56
Türk Hava Yolları17,96-0,1739,12
Türk İlaç Serum9,140,11

Türk Prysmian Kablo44,689,78270,41
Türk Telekom9,12-0,5515,45
Türk Traktör180,60-1,316,00
Türker Proje Gayrimenkul130,601,0815,68
Türkiye Sigorta4,930,00-20,20
Ufuk Yatırım19,002,0441,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,935,65-7,31
Ulusal Faktoring2,29-1,72

Ulusoy Elektrik55,001,857,11
Ulusoy Un Sanayi5,35-1,475,14
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,610,00-31,20
Utopya Turizm17,801,14-54,12
Uzertaş Boya26,003,59-54,06
Ülker Bisküvi19,430,26-12,94
Ünlü Yatırım Holding5,44-1,27

Vakıf Fin. Kir.5,57-1,9463,44
Vakıf GMYO1,67-0,60-30,38
Vakıf Yat. Ort.5,710,18-22,42
Vakıflar Bankası3,901,04-17,20
Vakko Tekstil9,80-1,5156,39
Vanet Gıda6,02-1,15-22,12
VBT Yazılım19,94-0,99

Verusa Holding48,381,517,32
Verusaturk Girisim25,08-0,9592,21
Vestel28,400,2858,28
Vestel Beyaz Eşya6,920,2955,91
Viking Kağıt6,57-1,20-27,00
Yapı ve Kredi Bank.3,514,1517,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,90-0,21-20,15
Yataş12,94-0,92-8,55
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,97-1,33-32,50
Yeni Gimat GMYO16,190,3739,66
Yeo Teknoloji50,25-3,37

Yeşil GMYO0,84-2,33-39,13
Yeşil Yapı1,050,00-42,93
Yeşil Yatırım Holding1,99-1,00-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme9.948,900,00-36,23
Yonga Mobilya18,200,00-38,90
Yükselen Çelik5,29-0,191,82
Yünsa11,90-1,00-14,34
Ziraat GMYO2,433,85

Zorlu Enerji1,670,00-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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