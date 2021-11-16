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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

16.11.2021 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.078.186.816Yapı ve Kredi Bankası3.151.469.853Akbank2.863.034.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.078.186.816
Yapı ve Kredi Bankası3.151.469.853
Akbank2.863.034.361
Petkim2.410.855.176
Türk Hava Yolları1.821.641.594
İş Bankası (C)1.548.271.632
Şişe Cam1.246.932.900
Tüpraş1.202.777.261
Koza Altın956.941.844
ASELSAN854.288.469
Sabancı Holding777.343.813
Ereğli Demir Çelik777.044.334
Gübre Fabrikaları773.852.734
Kardemir (D)743.997.869
Vakıflar Bankası710.733.888
SASA Polyester655.018.793
Koç Holding613.680.413
Halkbank559.199.510
BİM Mağazalar524.753.373
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası503.201.462
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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