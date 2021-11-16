Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.078.186.816
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.151.469.853
|Akbank
|2.863.034.361
|Petkim
|2.410.855.176
|Türk Hava Yolları
|1.821.641.594
|İş Bankası (C)
|1.548.271.632
|Şişe Cam
|1.246.932.900
|Tüpraş
|1.202.777.261
|Koza Altın
|956.941.844
|ASELSAN
|854.288.469
|Sabancı Holding
|777.343.813
|Ereğli Demir Çelik
|777.044.334
|Gübre Fabrikaları
|773.852.734
|Kardemir (D)
|743.997.869
|Vakıflar Bankası
|710.733.888
|SASA Polyester
|655.018.793
|Koç Holding
|613.680.413
|Halkbank
|559.199.510
|BİM Mağazalar
|524.753.373
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|503.201.462
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi