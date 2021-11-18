Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.114.097.017 Yapı ve Kredi Bankası 3.627.720.023 Akbank 2.983.185.068 Petkim 2.651.648.370 Şişe Cam 2.411.648.760 Kardemir (D) 1.976.989.206 Türk Hava Yolları 1.878.827.103 İş Bankası (C) 1.543.844.889 Ereğli Demir Çelik 1.498.310.688 ASELSAN 1.449.854.498 Koç Holding 1.158.885.006 Tüpraş 1.130.326.698 Koza Altın 1.065.975.181 SASA Polyester 966.557.527 Emlak Konut GMYO 800.497.616 Sabancı Holding 773.675.406 Vakıflar Bankası 730.536.366 Halkbank 686.913.187 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 685.213.786 Ford Otosan 657.503.308 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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