Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.114.097.017
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.627.720.023
|Akbank
|2.983.185.068
|Petkim
|2.651.648.370
|Şişe Cam
|2.411.648.760
|Kardemir (D)
|1.976.989.206
|Türk Hava Yolları
|1.878.827.103
|İş Bankası (C)
|1.543.844.889
|Ereğli Demir Çelik
|1.498.310.688
|ASELSAN
|1.449.854.498
|Koç Holding
|1.158.885.006
|Tüpraş
|1.130.326.698
|Koza Altın
|1.065.975.181
|SASA Polyester
|966.557.527
|Emlak Konut GMYO
|800.497.616
|Sabancı Holding
|773.675.406
|Vakıflar Bankası
|730.536.366
|Halkbank
|686.913.187
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|685.213.786
|Ford Otosan
|657.503.308
Kaynak: AA
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