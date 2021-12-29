Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 29.12.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Ereğli Demir Çelik
|2.048.463.236
|Garanti Bankası
|1.850.980.892
|Türk Hava Yolları
|1.649.292.813
|Sasa Polyester
|1.575.105.857
|Şişe Cam
|1.439.521.753
|Kardemir (D)
|1.041.300.202
|Yapı ve Kredi Bank.
|902.137.786
|Petkim
|840.885.348
|Aselsan
|835.909.230
|Akbank
|828.991.605
|Emlak Konut GMYO
|679.490.875
|Tüpraş
|642.774.287
|Koza Altın
|637.426.719
|İş Bankası (C)
|581.388.254
|Bim Mağazalar
|539.132.067
|Koç Holding
|390.534.421
|Hektaş
|318.085.566
|Tekfen Holding
|315.991.865
|Doğan Holding
|313.845.162
|Sabancı Holding
|303.528.060
Kaynak: AA
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