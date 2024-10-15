Borsada yaşanan büyük çöküş

Ekonomi

Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana devam eden düşüş birçok hisse yatırımcısını zarara uğrattı. Enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nda kalıp yatırımlarını Borsa İstanbul'da değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcı hem enflasyon karşısında kaybetti, hem de hisse düşüşleri nedeniyle ana parasından zarara uğradı.

Zararın bir diğer boyutu da halka arz edilen şirketlerle ilgili oldu. Büyük kampanyalarla halka arz olan şirketler, beklenenin aksine yüksek getiri getirmezken yılbaşından bu yana birtakım şirketlerde kayıp yüzde 50'li rakamlarla ifade ediliyor.

PARASININ TAMAMINI KAYBEDEN BİLE VAR

Büyük yatırımcıların kardan zararla karşı karşıya kaldığı Borsa İstanbul'da yılın ilk 10 ayında manzara küçük yatırımcı için adeta hüsran oldu. Ocak ayından itibaren 7.5 milyon borsa yatırımcısından; 1 milyon 275 bin kişi borsada varlıklarının tamamını, 4 milyon kişi varlıklarının yarısını, 2 milyon kişi ise varlıklarının %30'unu kaybetti. En son 2001 krizi sonrası süreçte yaşanan bu çöküş Borsa İstanbul'a dair umutların tükenmesine neden oluyor.

HALKA ARZLAR KAR YERİNE ZARAR GETİRDİ

2023 yılında halka arz olan şirketlerde de durum aynı. Halka arzın ardından büyük yükselişler yaşayan şirketler, 2024 yılı itibariyle yatırımcısını zarara uğratan hisseler kervanına eklendi. Tam 26 şirket, halka arz rakamının altında işlem görüyor. 30,5 TL den hisse adet fiyatıyla halka arz olan KOTON, yüzde 44,10 düşüşle şu anda 17,05 TL'den fiyatlanıyor. Yılbaşından bu yana enflasyon rakamlarının da dahil edilmesi durumunda hissedeki reel değer kaybı yüzde 60'ı bile geçiyor.

EN BÜYÜK KAYBI KÜÇÜK YATIRIMCI YAŞADI

Borsa İstanbul'un gözdeleri arasındaki THYAO yıllık bazda yüzde 18,27'lik bir artışla, yıllık bazda enflasyon karşısında eksi getiri hisseleri arasına eklendi. Geçen yılların katlanarak büyüyen şirketler bu yıl başından bu yana hem enflasyon karşısında hem de rakamsal değerde yatırımcısını üzdü. Küresel risklerin arttığı bir ortamda Ukrayna ve İsrail borsalarında bile yaşanmayan düşüşün Türk Borsasında yaşanması, yatırımcılardaki kararsızlığı artırıyor.