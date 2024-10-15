Borsada Yaşanan Büyük Çöküş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsada Yaşanan Büyük Çöküş

Geniş Video İzle

Son dönemde borsada yaşanan dalgalanmalar sonucu büyük bir çöküş yaşandı. Yatırımcılar bu durum karşısında ne yapacakları konusunda belirsizlik yaşıyor. Borsa uzmanları ise yaşanan bu durumun geçici olduğunu ve yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor.

15.10.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana devam eden düşüş birçok hisse yatırımcısını zarara uğrattı. Enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nda kalıp yatırımlarını Borsa İstanbul'da değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcı hem enflasyon karşısında kaybetti, hem de hisse düşüşleri nedeniyle ana parasından zarara uğradı.

Zararın bir diğer boyutu da halka arz edilen şirketlerle ilgili oldu. Büyük kampanyalarla halka arz olan şirketler, beklenenin aksine yüksek getiri getirmezken yılbaşından bu yana birtakım şirketlerde kayıp yüzde 50'li rakamlarla ifade ediliyor.

PARASININ TAMAMINI KAYBEDEN BİLE VAR

Büyük yatırımcıların kardan zararla karşı karşıya kaldığı Borsa İstanbul'da yılın ilk 10 ayında manzara küçük yatırımcı için adeta hüsran oldu. Ocak ayından itibaren 7.5 milyon borsa yatırımcısından; 1 milyon 275 bin kişi borsada varlıklarının tamamını, 4 milyon kişi varlıklarının yarısını, 2 milyon kişi ise varlıklarının %30'unu kaybetti. En son 2001 krizi sonrası süreçte yaşanan bu çöküş Borsa İstanbul'a dair umutların tükenmesine neden oluyor.

HALKA ARZLAR KAR YERİNE ZARAR GETİRDİ

2023 yılında halka arz olan şirketlerde de durum aynı. Halka arzın ardından büyük yükselişler yaşayan şirketler, 2024 yılı itibariyle yatırımcısını zarara uğratan hisseler kervanına eklendi. Tam 26 şirket, halka arz rakamının altında işlem görüyor. 30,5 TL den hisse adet fiyatıyla halka arz olan KOTON, yüzde 44,10 düşüşle şu anda 17,05 TL'den fiyatlanıyor. Yılbaşından bu yana enflasyon rakamlarının da dahil edilmesi durumunda hissedeki reel değer kaybı yüzde 60'ı bile geçiyor.

Borsada yaşanan büyük çöküş

EN BÜYÜK KAYBI KÜÇÜK YATIRIMCI YAŞADI

Borsa İstanbul'un gözdeleri arasındaki THYAO yıllık bazda yüzde 18,27'lik bir artışla, yıllık bazda enflasyon karşısında eksi getiri hisseleri arasına eklendi. Geçen yılların katlanarak büyüyen şirketler bu yıl başından bu yana hem enflasyon karşısında hem de rakamsal değerde yatırımcısını üzdü. Küresel risklerin arttığı bir ortamda Ukrayna ve İsrail borsalarında bile yaşanmayan düşüşün Türk Borsasında yaşanması, yatırımcılardaki kararsızlığı artırıyor.

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada Yaşanan Büyük Çöküş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada Yaşanan Büyük Çöküş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.