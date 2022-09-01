Doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı - Son Dakika
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Doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı

01.09.2022 00:30
Doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde yüzde 47,6, sanayi tarifesinde yüzde 50,8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49,5 zam yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

İthal bir enerji kaynağı olan doğal gazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna savaşı sonrasında gaz fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği belirtilerek, salgın öncesine göre küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının yüzde 2 bine yakın yükseldiği ve buna karşın küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı vurgulandı.

Bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi ve EUROSTAT verilerine göre, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye'de kullanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Eylül 2022 itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4, KOBİ'lerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatında ortalama yüzde 47,6, sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatında ortalama yüzde 50,8 ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5 oranında artış yapılmıştır."

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Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı - Son Dakika
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