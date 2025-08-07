Borusan EnBW Kıyıköy'de Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Ekonomi

Borusan EnBW Kıyıköy'de Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenledi

07.08.2025 13:19
Borusan EnBW Enerji, Kıyıköy'de atık yönetimi farkındalığı için kıyı temizliği etkinliği yaptı.

Borusan EnBW Enerji, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde atık yönetimi farkındalığını artırmak amacıyla kıyı temizliği etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu ve Almanya merkezli EnBW ortaklığında faaliyet gösteren Borusan EnBW Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel farkındalık projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Selvez Koyu'nda yerel paydaşların ve gönüllülerin katılımıyla atık yönetimi farkındalığına yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kıyıköy Belediye Başkanlığı ve Kıyıköy Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

Şirket, 2 yıldır bölgede kıyı temizliği çalışmaları yürüterek, doğal alanların korunmasına ve toplumsal bilinç oluşmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Borusan EnBW Enerji, yalnızca mevcut atıkları toplamakla sınırlı kalmayan, aynı zamanda atıkların doğaya karışmadan önce yönetilmesini amaçlayan bütüncül ve proaktif bir projeyi hayata geçirdi. Bu girişim, yerel paydaşların farkındalığını artırarak atık yönetiminde sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyor. Saha çalışmalarının ötesinde toplumda kalıcı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Borusan EnBW Enerji, değişimin eğitim çağındaki çocuklarla başlayacağı inancıyla sıfır atık eğitimleri ve çevre koruma etkinliklerini içeren Kıyıköy Ortaokulu "Sıfır Atık Projesi"ni başlattı.

Yaklaşık 100 öğrenciye ulaşan proje kapsamında, atıkların doğaya ve insan yaşamına etkileri, geri dönüşümün önemi, atık türlerinin doğru şekilde ayrıştırılması, atık azaltımına yönelik günlük yaşamda uygulanabilir alışkanlıklar gibi başlıklarda interaktif oturumlar düzenlendi. Eğitimler sırasında oyunlar, görsel materyaller ve örnek uygulamalarla öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı. Ayrıca sınıf içi ve ortak alanlara kurulan atık ayrıştırma istasyonları sayesinde öğrenciler, teoride öğrendiklerini günlük hayatlarına taşımaları için teşvik edildi. Eğitimin sonunda düzenlenen "Sıfır Atık Yarışması" ile çevresel duyarlılık konusunda sürdürülebilir bir motivasyon ortamı yaratıldı.

Atık türlerinin ayrıştırılmasından geri dönüşüme, sıfır atık temalı yarışmalardan parkur oyunlarına uzanan bu süreçte öğrenciler hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Etkinlikler İstanbul gezisiyle sonlandı, öğrenciler müze ziyaretleri ve Boğaz turuyla unutulmaz anılar biriktirdi. Borusan EnBW Enerji, bu projeyle yalnızca çevreye değil, aynı zamanda çocukların eğitimine ve gelişimine de katkı sundu. Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde öncü bir rol üstlenen Borusan EnBW Enerji, "iklim, insan ve inovasyon" odaklı sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, tamamı yenilenebilir kaynaklara dayanan rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Ekonomi, Kıyıköy, Enerji, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

12:43
