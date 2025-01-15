Borusan Grubu 80. Yılını Kutladı

Ekonomi

Borusan Grubu, kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutladığı 2024'ü çok sayıda organizasyon, proje ve kültürel etkinlikle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "0'dan Başladık, 80'e Ulaştık! Biz Aslında Daha Yeni Başladık" söylemiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, grubun 200 yıllık vizyonu ve hedefleri ön plana çıkarıldı.

Borusan'ın 80 yıllık yolculuğunu aktaran "80 Yılın İzinde" adlı belgesel, şirket hissedarlarından yöneticilere ve iş dünyasının önemli isimlerine kadar birçok kişinin anlatımıyla izleyiciye sunuldu.

Kutlamalar kapsamında Borusan Quartet, Afyonkarahisar'daki tarihi Avdalaz Kalesi'nde "Bir Hayalin Hikayesi" adlı dijital konser düzenledi.

Ayrıca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde düzenlenen "Müziğin Başkentlerinden" konseriyle iş, sanat ve medya dünyasını bir araya getirdi.

Çalışanlara özel etkinlikler

Borusan çalışanlarının hikayeleri, "80 Yıldan Hikayeler" başlığıyla şirketin YouTube kanalında paylaşıldı. Radyo programcısı Nihat Sırdar'ın yönettiği "Borusan On Air" videocast serisi, grup şirketlerinden konuklarla 80. yıl heyecanını dijital platformlara taşıdı.

Ayrıca 30 Nisan Borusan Günü'nde, Haliç semalarında gerçekleştirilen drone gösterisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Borusan Grubu, 14 bini aşkın çalışanıyla 3 kıta ve 12 ülkede, otomotiv, lojistik, enerji, üretim ve makine gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürürken, insan, iklim ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.