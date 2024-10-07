Borusan'ın 80 Yılı: Belgesel Yayında

Ekonomi

Borusan Grubu'nun 80 yıllık yolculuğu "80 Yılın İzinde" belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık'ın konuşmasıyla başlayan "80 Yılın İzinde" belgeseli, grubun köklü tarihindeki önemli dönüm noktalarını yansıttı.

Belgeselde, şirket hissedarlarının yanı sıra kuruluşundan bugüne kadar emek veren, farklı kuşaklardan ve departmanlardan yöneticiler, çalışanlar ve iş ortaklarıyla yapılan röportajlara yer verildi. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş isimlerle halihazırda grubun yarınlarını şekillendirmeye devam eden yönetici ve çalışanların samimi anlatımları, belgesele duygusal bir derinlik kattı.

Belgeselde, Borusan Grubu ile yakınlıklarını anlatan ve anılarını paylaşan Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi Koç, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt gibi iş insanlarıyla birlikte, Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık'ın eşi Nurhan Kocabıyık, Borusan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Borusan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi ve Borusan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nükhet Özmen, Borusan Grup Üst Yönetici (CEO) Erkan Kafadar da hatıralarından örneklerle Borusan'ın değerlerini ve bu değerlere olan bağlılığını vurguladı.

Açıklamada, belgesel gösteriminin yapıldığı etkinlikteki görüşlerine yer verilen Ahmet Kocabıyık, "Bu memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bunu ödemek için çalıştım." ifadelerini kullandı.

Asım Kocabıyık'ın vizyonunu miras alan üçüncü kuşak, Borusan'ı geleceğe taşıma misyonuyla dedelerinin çizdiği yolda ilerlerken, kendi dönemlerinin gerektirdiği yenilikleri de hayata geçiriyor.

Bu yıl grubun sloganı olan "Biz Aslında Daha Yeni Başladık" yeni neslin yaklaşımının da altını çiziyor.

Borusan'a getirdikleri yeni perspektif ve enerjiyle farklı disiplinlerden üçüncü nesil hissedarlar, farklılıkları, birbirlerine bağlılıklarıyla grupta çeşitliliği ve kapsayıcılığı da temsil ediyor, birbirlerini tamamlıyorlar. Geleneksel değerlerle günümüz yönetim anlayışını bir araya getiren genç liderler, yenilikçi çalışmalarla Borusan'ın konumunu daha da güçlendirme hedefiyle sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için çalışıyor.

Borusan Grubu, sahip olduğu geleceğe dönük vizyonunu, 80 yıllık deneyimiyle besleyerek bugün de başarıyla hayata geçirmeye devam ediyor.

Grup, bugün 14 bini aşkın çalışanı ile 3 kıta ve 11 ülkede otomotiv, lojistik, enerji, üretim, makine ve güç sistemleri olmak üzere 5 ana faaliyet alanında küresel bir vizyonla büyümesini sürdürüyor. Borusan, tüm süreçlerine entegre ettiği insan, iklim ve yenilik odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da köklerini yarınlara taşıyor. 80 yıllık köklü geçmişinden aldığı ilhamla Borusan, sürdürülebilir değerlere katkı sağlayan, kültür ve sanata destek veren, yenilikle dönüşüm yaratan ve hayata değer katan bir kurum olarak geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.