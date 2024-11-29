Borusan Otomotiv Şampiyonluk Peşinde

Ekonomi

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ve BOM Karting Takımı, hafta sonu düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışlarda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin altıncı ve son ayağında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Jeddah Pisti'nde mücadele edecek. BOM Karting Takımı ise İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenecek Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın final ayağına katılacak.

Borusan Otomotiv Motorsport zirvede sezonu kapatmayı hedefliyor

Sezon boyunca dikkat çeken performansıyla dört kez podyuma çıkan ve bir galibiyet elde eden Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin final yarışında zafer arayacak. Takımın pilotları Yağız Gedik, Pedro Ebrahim, Berkay Besler ve Gabriele Piana, iki otomobille pisti başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Jeddah'taki yarış, bugün sıralama turlarıyla başlayacak. İlk yarış Türkiye saatiyle 22.05'te S Sport kanalından canlı yayınlanacak. İkinci yarış ise yarın 14.15'te izlenebilecek. Borusan Otomotiv Motorsport, Takımlar Kategorisi'nde üçüncülük pozisyonunda yer alıyor.

BOM Karting podyum hedefiyle Körfez Pisti'nde

Borusan Otomotiv Motorsport'un genç karting ekibi BOM Karting, Türkiye Karting Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağında kategorilerinde zirveyi hedefliyor. Master kategoride Muratcan Eğilmez, Senior kategoride Ahmet Sinan Sofuoğlu, Mini kategoride Efe Ayhan ve Micro kategoride Zayn Sofuoğlu, başarılı bir sezonu taçlandırmak için yarışacak.

Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası finalinin sıralama turları, yarın 11.45'te başlayacak. İlk yarış 14.00'te, ikinci yarış ise 1 Aralık'ta 10.30'da düzenlenecek.

Borusan Otomotiv Motorsport'un ana sponsoru Borusan Otomotiv olurken, Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto ve Supsan gibi sponsorların da desteği bulunuyor.