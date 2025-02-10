Borusan Ventures\'tan Tyba\'ya Yatırım

Ekonomi

Borusan Grubu'nun girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, geleceğin enerji sistemlerini şekillendirecek ve bu alanda yeni çözümler getirecek teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli enerji depolama optimizasyon platformu Tyba, Borusan Ventures'ın da katıldığı Seri A yatırım turunda toplam 13,9 milyon dolarlık yatırım aldı

ABD'nin önde gelen iklim teknolojileri fonu Energize Capital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda Pear VC ve Mobilize Climate Capital gibi yeni yatırımcılar ve Powerhouse, Wireframe, Virta, Lorimer gibi mevcut yatırımcılar da yer aldı. Böylece platformun almış olduğu toplam yatırım miktarı 18,15 milyon dolara ulaştı.

Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor. Borusan Ventures, Borusan'ın 80 yılı aşkın deneyimi ve geniş kaynaklarından yararlanarak girişimlerle birlikte ekosisteminin büyümesine katkıda bulunuyor.

Bu yeni yatırım, Tyba'nın yapay zeka destekli enerji tahminleme, ticaret ve optimizasyon çözümlerini ölçeklendirmesine olanak tanıyacak.

Tyba'nın platformu, enerji üreticilerinin gelirlerini maksimize etmelerine, şebeke güvenilirliğini desteklemelerine ve temiz enerjiye geçiş sürecinde büyümelerine yardımcı oluyor. TotalEnergies gibi enerji şirketleriyle çalışan ve Teksas ile Kaliforniya'daki 1 gigavatsaatten fazla depolama varlığının operasyonlarını destekleyen Tyba, bugüne kadar 100 gigavatın üzerinde projenin tasarlanıp simüle edilmesini sağladı.

Dünya genelinde enerji depolamanın önemi hızla artarken, temiz enerjiye geçiş çabaları ve artan elektrik talebi giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Son üç yılda depolama ihtiyacındaki hızlı artışla ABD'de enerji depolama kapasitesi 6 kat artarak 30 gigavata ulaştı. Türkiye'de de son dönemde bu alanda önemli adımlar atılırken enerji depolama pazarının hızla büyümesi bekleniyor. Son yasal düzenlemeler sonrası EPDK tarafından toplam 34 gigavat depolama ön lisansı verildi. Borusan EnBW Enerji de 400 megavatlık depolamalı rüzgar santrali ön lisansına sahip olup bu yatırımları birkaç yıl içerisinde devreye almayı planlıyor.

Tyba Kurucu Ortağı ve Üst Yönetici'si (CEO) Michael Baker, Tyba'nın bataryalar için bir otopilot sistemi olduğunu ve platformun fırsatları tahmin edip otomatik talimatlar ve teklif stratejileri oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, şebeke ölçekli bataryaların ekonomik fizibilitelerini artırma ve yaygınlaşmasını sağlama konusunda Tyba'nın rolüne dikkati çekerek, "Tyba, yapay zeka kullanarak depolama varlıklarının hem geliştirme hem de operasyon safhasındaki stratejileri optimize ediyor ve böylece karlılığı artırıyor. ABD'deki büyük enerji şirketleriyle elde ettikleri başarı, etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tyba'nın büyüme yolculuğunda onlara destek olmaktan heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.