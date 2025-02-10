Borusan Ventures, Tyba'ya 13,9 Milyon Dolar Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Ventures, Tyba'ya 13,9 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Borusan Ventures, Tyba'nın Seri A yatırım turuna katılarak 13,9 milyon dolar yatırım sağladı.

10.02.2025 14:51
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Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, enerji depolama optimizasyon platformu Tyba'nın Seri A yatırım turuna katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tyba'nın 13,9 milyon dolar yatırım aldığı tur, ABD'nin önde gelen iklim teknolojileri fonu Energize Capital liderliğinde gerçekleştirildi.

Yatırım turunda Pear VC ve Mobilize Climate Capital gibi yeni yatırımcılar ve Powerhouse, Wireframe, Virta, Lorimer gibi mevcut yatırımcılar da yer aldı. Böylece platformun almış olduğu toplam yatırım miktarı 18,15 milyon dolara ulaştı.

Bu yeni yatırım, Tyba'nın yapay zeka destekli enerji tahminleme, ticaret ve optimizasyon çözümlerini ölçeklendirmesine olanak tanıyacak.

Tyba'nın platformu, enerji üreticilerinin gelirlerini maksimize etmelerine, şebeke güvenilirliğini desteklemelerine ve temiz enerjiye geçiş sürecinde büyümelerine yardımcı oluyor.

TotalEnergies gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle çalışan ve Teksas ile Kaliforniya'daki 1 GWh'den fazla depolama varlığının operasyonlarını destekleyen Tyba, bugüne kadar 100 GW'ın üzerinde projenin tasarlanıp simüle edilmesini sağladı.

Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, ABD ve Avrupa'da enerji, mobilite, lojistik, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, şebeke ölçekli bataryaların ekonomik fizibilitelerini artırma ve yaygınlaşmasını sağlama konusunda Tyba'nın rolüne dikkati çekti.

Şebeke ölçekli bataryaların, temiz enerji dönüşümünün önemli bir parçası olduğunu aktaran Narter, "Tyba, yapay zeka kullanarak depolama varlıklarının hem geliştirme hem de operasyon safhasındaki stratejileri optimize ediyor ve böylece karlılığı artırıyor. ABD'deki büyük enerji şirketleriyle elde ettikleri başarı, etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tyba'nın büyüme yolculuğunda onlara destek olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tyba Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Michael Baker da fırsatları tahmin edip otomatik talimatlar ve teklif stratejileri oluştan platformlarıyla işletmecilere tesislerini karlı ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları kontrol ve görünürlüğü sağladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan Ventures, Tyba'ya 13,9 Milyon Dolar Yatırım Yaptı - Son Dakika

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