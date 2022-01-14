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Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu - Son Dakika

Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu

14.01.2022 12:37

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında daha ağır kusurlu olduğu belirtilen eşe nafaka verilmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Amasya Merzifon'da yaşayan çiftin boşanmasının ardından kadın, eski eşine nafaka, eski eşinin babasına da tazminat davası açtı. Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve davacı kadına 250 lira nafaka ödenmesine, tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın kesinleşmesinin ardından davalı tarafın talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, kanun yararına bozma isteminde bulundu. Kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

"KUSURLU EŞE NAFAKA VERİLMEZ"

Yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiği kaydedildi.

Bu yönüyle kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilen kararda, "Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." tespitine yer verildi.

Öte yandan, davacı kadının açtığı tazminat davasına bakma yetkisinin de Merzifon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olmadığı aktarılan kararda, mahkemenin tazminat istemine ilişkin dosyayı tefrik etmesi gerekirken bu yönde karar vermesinin de kanuna aykırı olduğu bildirildi.

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Yargıtay, Amasya, Gazete, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Boşanma davasında daha kusurlu olan eşe nafaka verilmesi kanuna aykırı bulundu - Son Dakika
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