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BOTAŞ, doğal gaz satış tarifesinde değişiklik yapmadı - Son Dakika
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BOTAŞ, doğal gaz satış tarifesinde değişiklik yapmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. BOTAŞ'ın duyurusunda, Türkiye'nin konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatına sahip olduğu belirtildi.

BOTAŞ, doğal gaz satış tarifesinde değişiklik yapmadı
30.01.2024 - 10:23,
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, doğal gaz satış tarifesinde değişiklik yapmadı - Son Dakika


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