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BOTAŞ, SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek - Son Dakika

BOTAŞ, SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek

11.01.2022 09:02
BOTAŞ, SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye (STPAŞ) 31 Aralık 2024'e kadar yıllık 1,7 milyar metreküp doğal gaz tedarik edecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye (STPAŞ) 31 Aralık 2024'e kadar yıllık 1,7 milyar metreküp doğal gaz tedarik edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Teslimatına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, taraflar arasında 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan anlaşmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin BOTAŞ ve STPAŞ arasında imzalanacak bir anlaşma kapsamında, STPAŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküpe kadar doğal gaz tedarikine yönelik niyetini bildirmesine istinaden taraflarca 10 madde üzerinde anlaşmaya varıldı.

Bu kapsamda, BOTAŞ 25 Ekim 2011 tarihli doğal gaz alım satım anlaşmasının (GSA) yıllık miktarından 1,7 milyar metreküpe kadar olan doğal gazı 31 Aralık 2024'e kadar STPAŞ'ye tedarik edecek.

STPAŞ, bu miktarı SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak.

Doğal gaz hacimlerinin fiyatı, GSA'nın ithalat fiyatı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları içindeki taşıma tarifesi ve varsa BOTAŞ'ın yaptığı diğer taşıma masraflarının yanı sıra Türkiye'de geçerli tüm vergileri kapsayacak.

Bu maddelerin uygulanması için ticari koşullar ve teslimata ilişkin hazır edilecek miktarlar, BOTAŞ'ın ilgili gaz satış anlaşmalarındaki al veya öde yükümlülükleri dikkate alınarak BOTAŞ ve STPAŞ arasında yapılacak ayrı bir kontrat altında her yıl kararlaştırılacak.

Taraflar, Azerbaycan'daki üretim projelerinden üretilecek veya Azerbaycan üzerinden taşınacak ilave doğal gaz hacimlerini iletmek suretiyle Bakü-Tiflis- Erzurum ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı dahil olmak üzere mevcut boru hatlarının maksimum teknik kapasitelerinden faydalanmak için çaba gösterecek. Türkiye, söz konusu doğal gaz hacimlerinin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti için gereken desteği sağlayacak.

Mutabakat zaptı, tarafların yürürlüğe giriş için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

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Doğalgaz, Türkiye, Aralık, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BOTAŞ, SOCAR Turkey Petrokimya AŞ'ye yıllık 1,7 milyar metreküp gaz tedarik edecek - Son Dakika
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