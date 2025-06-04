BOTAŞ Spor Kulübü Şampiyonları Bakan Bayraktar\'ı Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şampiyonluk kupalarını getiren BOTAŞ Spor Kulübü sporcularını Bakanlıkta ağırladı ve başarılarından ötürü onları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Potanın Ceylanları" Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) yanı sıra U18, U16 ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini devirerek zirvenin sahibi oldu. Basketbolcu kızlar, kupalarını Bakan Bayraktar'a getirerek şampiyonluklarını kutladı.

2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da şampiyonluk madalyalarını Bayraktar'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, takım ruhunun önemini vurgulayarak, "Hepinizle gurur duyuyorum. Kazanmak güzel bir duygu ama önemli olan mücadele etmek. İnşallah başarılarınız devam eder. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu takımın kaptanı olarak 86 milyon vatandaşımızın enerjisini kesintisiz şekilde tedarik etmek için gece gündüz mücadele ediyoruz. Biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, BOTAŞ'ın sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda gençlik ve spordaki yatırımlarıyla da Türkiye'nin örnek şirketlerinden biri olduğunu belirterek, "BOTAŞ'ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok anlamlı. Özellikle kızlarımızın olması bizim için çok önemli. Her branşta sporcularımıza tam destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların şampiyonluk yolunda yaşadıklarını Bakan Bayraktar'a anlatmalarının ardından, BGL'de şampiyon olan takımın kaptanı İdil Yeniçulha çok başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim."

Şampiyon paralimpik judocu Döndü Yeşilyurt da 3 yıldır BOTAŞ Spor Kulübü ailesinin bir üyesi olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin en yetenekli kadınlarını keşfedip kadının gücüne inanarak şampiyonluk yolunda maddi manevi destek sunan BOTAŞ Spor Kulübü'nde olduğum için gurur duyuyorum. BOTAŞ'ın bizlere kazandırdığı özgüven, bizlere tek başına ayakta durma gücü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar'ın şampiyonlarla buluşmasında, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulüp Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de hazır bulundu.