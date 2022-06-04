Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı

04.06.2022 09:49
Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük işletmelerin desteklenmesi, yeni teknolojilerin üreticilere ulaştırılması ve güvenilir gıda üretimi amacıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli makine ekipman dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük işletmelerin desteklenmesi, yeni teknolojilerin üreticilere ulaştırılması ve güvenilir gıda üretimi amacıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli makine ekipman dağıtımı yapıldı.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarında Sinop merkez ve ilçelerinde yem yarma, rotavatör, römork, pulluk, pülverizatör, çapalama makinesi, silaj, çayır biçme, süt sağım makineleri alımlarından oluşan makine ekipman proje uygulamaları tamamlandı. Projde, Boyabat'ta düzenlenen törenle çiftçilere dağıtım sağlandı. Törene İlçe Kaymakam Vekili Serkan Ala, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Boyabat İlçe Müdürü Murat Usta Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Erhan Güçlü, Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, İl-ilçe personeli ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Yüzde 50 devlet destekli olan bu hibeler, çiftçimizin daha modern aletlerle tarım yaparak verimi arttırmasına yöneliktir. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin, üreticilerimiz tarafından kullanılmasını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu projeler artarak devam etmeli, çiftçimizin verimini ve refahını doğrudan etkileyen bu tür projelerin, çiftçilerimize bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - SİNOP

Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı
Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı
Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı

YORUMLAR
500
Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi Boyabat ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
Kaynak: İHA

Boyabat, Fatih, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 09:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement