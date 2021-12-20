Boyner'den "Denigma X Fabrika" ile özel bir denim koleksiyonu

Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda, markalarından Fabrika için Denigma markası iş birliği ile denim sevenler için özel bir koleksiyon hazırladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 140 yıllık bir geçmişi olan ve ilk olarak sağlamlığından dolayı bir iş kıyafeti olarak tasarlanan, 1950'li yıllarda Hollywood ile moda dünyasına giriş yapan denim günün vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.

Her sezon dünyanın ve Türkiye'nin en sevilen denim markalarından zengin bir seçki sunan Boyner, 2021 sonbahar-kış sezonunda özel markalarından Fabrika için Denigma markası iş birliği ile özel bir koleksiyon hazırladı.

Denimle ilgili güncel moda kodlarını yansıtan koleksiyon Denigma X Fabrika adıyla raflarda ve boyner.com.tr'de denim tutkunlarıyla buluştu.

Denigma X Fabrika koleksiyonunda kadınlar için bu sezonun vazgeçilmezlerinden yüksek belli, flare paça ve mom fit denim pantolonlar, erkekler için de klasik, jogger ve fit kesim pantolonlar yer alıyor. Güncel moda trendlerini takip eden koleksiyon, farklı denim yıkamalarıyla geniş renk yelpazesiyle dikkati çekiyor.