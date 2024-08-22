Boyner Grup, Otizmli Bireylere Fırsat Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Boyner Grup, Otizmli Bireylere Fırsat Sunuyor

Boyner Grup, Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiği 'Turuncu Odak' projesiyle otizmli bireylere fırsatlar sağlıyor. Şirket, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı öncelikli hale getirerek insan kaynağına yatırım yapıyor.

22.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyner Grup, Boyner Mağazaları çatısı altında Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiği "Turuncu Odak" projesinde otizmli bireylere fırsat sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, bünyesinde bulunan 6 grup şirketi, 250'den fazla mağaza, e-ticaret siteleri, mobil uygulamaları ve 8 bini aşkın çalışanıyla insan kaynağına olan yatırımlarında çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı da öncelikli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kızıltan, Boyner Grup olarak insana ve topluma, işe ve dünyaya karşı sorumluluk başlıkları altında projeler geliştirdiklerini belirtti.

Projelerinde farklılıkları, insanları birleştiren bir güç olarak tanımladıklarını aktaran Kızıltan, "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızla insan onuruna yakışır iş ve çalışma şartları sunmak temel hedeflerimiz arasında. 2023'te Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Odak' projemizde de otizmli bireylere kapsayıcı fırsatlar sağlamak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

"Odağımız farkındalık kazandırmak"

Kızıltan, "Boyner Grup olarak bu süreçte farkındalık kazanmak ve kazandırmak da istedik. Projemizin ardından şirketimizde bilmediğimiz ancak otizm teşhisi konmuş çocuğu, kardeşi ve yakınları olan birçok çalışma arkadaşımız olduğunu fark ettik. Onlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla Bite Size adını verdiğimiz bir seminer düzenledik. Bu seminerde de, Boyner ailesi içinde kendilerini yalnız hissetmemeleri için onları Tohum Otizm Vakfı ile bir araya getirerek, benzer durumda olanlarla el ele tutuşmalarını ve sorunlarına kalıcı çözümler bulmalarını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Uzun vadede, otizmli bireylerin arasında iş ortamında değer üretmeye hazır olanlara kapsayıcı fırsatlar sunmaya odaklanacaklarını ifade eden Kızıltan, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda, Tohum Otizm Vakfı ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerle otizmli bireylerin iş hayatına daha iyi hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Boyner Grup için 2024 yılı, sürdürülebilir kapsayıcılığa yoğunlaştığımız bir yıl olmaya devam ediyor. Kapsayıcı bir ortam yaratırken aynı zamanda dokunduğumuz hayatları güzelleştirmeye ve iyileştirmeye odaklanıyoruz. Boyner mağazalarında başlayan proje kapsamında ilk etapta otizmli bireylere kapsamlı bir oryantasyon programı sağlanmış durumda. 2025'te de hem daha fazla otizmli bireye ulaşmak hem de bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Boyner, Otizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boyner Grup, Otizmli Bireylere Fırsat Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Boyner Grup, Otizmli Bireylere Fırsat Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement